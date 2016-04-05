вот еще один красивый разбор для "панимания" любых рускіх, медуз, фантанок.сру итд
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:07
вот еще один красивый разбор для "панимания" любых рускіх, медуз, фантанок.сру итд
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:16
Успіх ,
Або «Ширлан»
А поруч в бліндажі буде щодня до блювоти заливатись хтось з криками «я рік воював, маю право» , хоча тобі мабуть не гірше мене відомо, що таке право у нього ніхто ніколи не забирав і на передовій.
Я до того, що тобі зараз зробили гірше (зменшили гроші), але те, чого ти прагнеш, може бути ще гіршим. Тил, який зовсім не дома. І без грошей. Повір, у тебе в голові будуть думки «якого я тут гнию? І грошей не заробляю, і рідних не бачу, і навчати - особливо то і не учать, за рік вже сам все побачив на передовій…
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:33
Додано: Вів 07 бер, 2023 00:45
Далеко ходить не надо.
Илья Яшин в интервью для The Guardian:
Несчастный российский народ, я аж разрыдался.
Уже протягивали руку в 90-х. Позволили рашке присвоить все ресурсы, финансы и военку СССР.
Додано: Вів 07 бер, 2023 00:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все кричали танки, танки. Я все думал, у кого то мозги есть? Вот подтверждение более менее компетентного аналитика.
Додано: Вів 07 бер, 2023 01:10
так всьо еще эпичнее: эта мразота Яшин, работая в московском военкомате в 2014, оформляла и вооружала добровольцев (тогда еще добровольцев) в "народную милицию лднр" "спасать Донбасс от укрокарателей". У Айдера Муждабаева есть про это тоже. У него на канале есть почти про каждую известную " хорошерассеянскую" мразоту подобные факты. Вообще, у него шикарный канал для понимания рассеянской клоаки, много редких подробностей "изнутри".
Додано: Вів 07 бер, 2023 05:05
Почитал ТГ канал Яшина - оказывается, он давал интервью всей Европе и пел те же песни про несчастный российский народ, на который напали инопланетяне - чиновники и силовики. И который нельзя обижать, а то путин нападет. А мы-то удивляемся, откуда в Европе берутся полезные идиоты. И американцам давал те же интервью.
Вообще он, видимо, просто юродивый - в последнем слове кланялся и благодарил судью и сочувствовал ей как "жертве системы". Причем не троллил, а на полном серьезе.
Додано: Вів 07 бер, 2023 08:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Довго не міг зрозуміти, для чого повернуася Навальний - щоб відразу арештували і посадили? Ленін приїхав у запломбованому вагоні, Саакашвілі у морському контейнеру, не для того, щоб посадили, а щоб зробити революцію, а тут як жертовний баран, сам лягає під ніж.
Але таки зрозумів, чому. Як бандитській Донбас обрав собі двічі судимого януковича, так і бандитська раша проголосує за судимого Навального, а у інтелігентного Немцова не було б шансів. Навальний серьозно хоче стати президентом, а для цього, в росії Бабченка, треба отримати знак якості у вигляді судимості.
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