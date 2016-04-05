prodigy написав:ЛАД удивляется почему я ненавижу ссср. в 1989г я осознал что живу в фашистской стране (до этого я считал, что страна тоталитарная, лишенная гражданских свобод), где партийные и профсоюзные собрания -это фикция (потому что решения к ним и протоколы написаны за пару дней до событий), но то что эта страна против своего народа -дошло в середине 80х (спасибо Горбачеву за гласность-когда открылось многое скрываемое годами)
вам мало лет судить про ссср, вы не жили в 30-40х, своим детством захватили только кусочек 60х. Когда все хорошее уже закончилось. Тимуровцы, портреты Сталина, хрущевская оттепель, Гагарин, телевизор квн, танец Летка-енка. https://www.youtube.com/watch?v=C6ZoT-BjGMk (поднимает настроение, долярчику смотреть 2 раза)
це ви мені відповідаєте замість ЛАДа? (гумор зрозуміл)
для того щоб робити судження по історичним подіям власний досвід може бути взагалі зайвим (який був власний досвід у Любові Орловой? чи аліни кабаєвой)
Сейчас очень часто говорят и пишут, что население страны не знало о размахе того ужаса, который представляла собою деятельность Сталина. Мы действительно не знали деталей, но мы видели, как опустели в начале 1935 г. улицы Ленинграда (после убийства Кирова). Мы знали, что с вокзалов уходили поезда за поездами с высылаемыми и арестованными. Это теперь только отмечают как «особые» 1936 и 1937 гг.
Массовые аресты начались с объявлением в 1918 г. «красного террора», а потом, как бы пульсируя, усиливались, — усиливались в 1928-м, 1930-м, 1934-м и т. д., захватывая не отдельных людей, а целые слои населения, а иногда и районы города, в которых надо было дать квартиры своим «работникам» (например, около «Большого дома» в Ленинграде).
Как же можно было не знать о терроре? «Незнанием» старались — и стараются — заглушить в себе совесть. А сколько развелось доносчиков! Кто доносил из страха, кто по истеричности характера. Многие доносами подчеркивали свою верность режиму. Мы претерпели от Сталина огромные, миллионные жертвы. Придёт время, когда все тени жертв сталинских репрессий встанут перед нами стеной, и мы уже не сможем пройти сквозь них.
Д.С. Лихачёв
21 декабря 1934 года в день 55-летия Иосифа Виссарионовича Сталина в Совет народных комиссаров СССР пришло откровенное, дерзкое письмо от 85 летнего физиолога, лауреата Нобелевской премии, Ивана Павлова. Адресат письма Вячеслав Молотов, председатель СНК СССР. «…Вы напрасно верите в мировую пролетарскую революцию, - пишет престарелый академик. - Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было. <…>. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас и, конечно, во время догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались и пользуетесь Вы – террор и насилие. Разве это не видно всякому зрячему! Сколько раз в Ваших газетах о других странах писалось: «час настал, час пробил», а дело постоянно кончалось лишь новым фашизмом то там, то сям. Да, под Вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мир, исключая могучий англо-саксонский отдел (Англию наверное, американские Соединенные Штаты, вероятно), который воплотит-таки в жизнь ядро социализма. …Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. … я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнию древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками. Как это понимать? Пусть, может быть, это временно.
…Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нея. Не один же я так чувствую и думаю?! Пощадите же родину и нас».
2 января 1935 года Молотов написал ответ Павлову
Вот он:
«Ваше письмо от 21 декабря Совет Народных Комиссаров получил. Должен при этом выразить Вам свое откровенное мнение о полной неубедительности и несостоятельности высказанных в Вашем письме политических положений. Чего стоит, например, одно противопоставление таких представительниц «культурного мира», как империалистические державы – Англия и Соединенные Штаты, огнем и мечем прокладывавших себе путь к мировому господству и загубивших миллионы людей в Индии и Америке, также и теперь ни перед чем не останавливающихся, чтобы охранять интересы эксплуататорских классов, – противопоставление этих капиталистических государств нашему Советскому Союзу, спасшему от гибели миллионы людей путем быстрого выхода из войны в 1917 году и провозглашения мира и успешно строящему бесклассовое социалистическое общество, общество подлинно высокой культуры и освобожденного труда, несмотря на все трудности борьбы с врагами этого нового мира.
Можно только удивляться, что Вы беретесь делать категорические выводы в отношении принципиально-политических вопросов, научная основа которых Вам, как видно, совершенно неизвестна. Могу лишь добавить, что политические руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет бесспорен. Позволю себе на этом закончить свой ответ на Ваше письмо».
фраза молотова про спасение миллионов просто сюр-в гражданскую 1918-1921 было убито около 10млн
В целом, по разным оценкам, погибло от 10 до 17 млн человек, при этом доля военных потерь не превышала 20 %. Около 2 млн человек покинуло страну[5].
pesikot це він стебется як мала дитина (до речі ТВ в 60х був 1 на 100 сімей), у мене був перший кольоровий тв в класі (у 1973р) -купили випадково , зайшов у магазин і побачив -що привезли 3 тв (1 сховали для директора і 2 на продаж), я швидко до додому і ми придбали(у розстрочку на рік)
ще трохи для Лада і віталіана про ссср
Я пришел после путча к российскому руководству и сказал, что нужно провести суд над КПСС. И если вы не проведете своего рода Нюрнберга или его подобия, вы никогда этот режим не прикончите, это будет все тянуться до бесконечности, более того, коммунисты оживут. Это как раненый зверь — подранка надо добить. Если вы его не добьете, он бросится вам на горло.
СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. CССР - это маразматики у власти и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие. При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удача. СССР - это одинаковость во всём. В одежде, в еде, в песнях, в мыслях. СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса. СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово "сосед" приобретает особый смысл. СССР - это запрет на выезд за границу, это тюрьма за валютные операции, это запрет на любую политическую деятельность вне рамок компартии. СССР - это запрет на частное предпринимательство. Запрет на частную собственность, как таковую. У человека нет и не должно быть ничего личного, своего. Человек принадлежит общественному, а не себе. СССР - это всепроникающая цензура и никакой свободы мнения и распространения информации. СССР - это постоянно враньё, серость и забитость. СССР - это пионерские линейки, комсомольские собрания, общественное порицание и осуждение. Унижение перед всеми, размывание и уничижение всякой индивидуальности. СССР - это повсеместный блат и вымогательства. СССР - это навязывание милитаризма и имперского сознания с самого раннего детства. СССР - уравниловка. СССР - это когда государство делает вид, что платит нам за работу, а мы делаем вид, что работаем. СССР - это унизительное ожидание подачки от государства. СССР - отсутствие предметов личной гигиены. СССР - это убожество быта. СССР - это чувство бессмысленности и абсурдности происходящего. СССР - это неуважение к личности. В школе, в институте, на работе - все официально домогаются до личного пространства человека. И это считается нормой. СССР - это пропаганда из каждого утюга, очереди и пустые прилавки. СССР - это постоянное ожидание и страх перед войной. СССР - это пункт в анкетах "ставит личные интересы выше общественных". СССР - это подозрение ко всем кто выделяется. СССР - это невозможность читать, смотреть и слушать, что хочешь. СССР - это очередь за колбасой, где люди теряли сознание. СССР - это отношение к человеку, как к расходному материалу. СССР - это графа национальность. СССР - это беспросветность завтрашнего дня, имитация жизни, как таковой. Это жизнедеятельность. СССР - это ненависть к уму и любовь к станку. СССР - это въедливый антисемитизм спускаемый сверху, доходящий до последней коммунальной кухни. СССР - это унизительное отсутствие выбора во всём. СССР - это лизоблюдство и трепет перед начальником. Пресмыкание перед силой. СССР - это когда цель оправдывает средства. СССР - это идеология ненависти, зависти и подлости. СССР - это противоположность свободы, как таковой. Отсутствие свободы передвижения, свободы совести, свободы мнения, свободы мысли. И постоянные декларации, собрания, парады, пламенные речи, шествия, планы, нормы, плакаты, доски почёта, доски позора - огромные, фанерные ширмы, прикрывающие истинную картину вещей. СССР - это ложь и еще раз ложь. Насильственный изврат человеской натуры. Подмена всех общечеловеческих ценностей. СССР - самый длительный в истории недобитый человеконенавистнический режим.
И вот мы снова там, за родным Железным забором с колючей проволокой, где дракон может наконец-то с упоением продолжить ненадолго прервавшийся роман со своей едой. На рельсах вероломной войны, по горло в чужой крови, мы с мазохисткой ностальгией скатились обратно на плаху, где уже ждали наши палачи.
История, как хроническая хворь, склонна к рецидивам. А радикальное лекарство одно - своевременная химиотерапия клеток, несущих смерть. У нас этого не случилось, из СССР в «новую Россию» мы перетащились со всеми советскими клопами.
flysoulfly написав:имперская изнанка любых "хороших рассеян" :немного грубо, но точно.
у нього бзик в голові про рОдину і все таке Назаров хоч і гарний актор, але він 100% радянська людина з гебельским вихованням...
треба відноситись помірковано до цих союзників в боротьбі з путінським режимом -на конкретні справи вони зовні не спроможні мене більше образило фото Арестовича з Риму і підпись "душей з вами у Бахмуті, а тілом на італійських пагорбах "