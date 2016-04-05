СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов.

CССР - это маразматики у власти и бедность, как норма жизни.

СССР - это лицемерие. При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удача.

СССР - это одинаковость во всём. В одежде, в еде, в песнях, в мыслях.

СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса.

СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово "сосед" приобретает особый смысл.

СССР - это запрет на выезд за границу, это тюрьма за валютные операции, это запрет на любую политическую деятельность вне рамок компартии.

СССР - это запрет на частное предпринимательство. Запрет на частную собственность, как таковую. У человека нет и не должно быть ничего личного, своего. Человек принадлежит общественному, а не себе.

СССР - это всепроникающая цензура и никакой свободы мнения и распространения информации.

СССР - это постоянно враньё, серость и забитость.

СССР - это пионерские линейки, комсомольские собрания, общественное порицание и осуждение. Унижение перед всеми, размывание и уничижение всякой индивидуальности.

СССР - это повсеместный блат и вымогательства.

СССР - это навязывание милитаризма и имперского сознания с самого раннего детства.

СССР - уравниловка.

СССР - это когда государство делает вид, что платит нам за работу, а мы делаем вид, что работаем.

СССР - это унизительное ожидание подачки от государства.

СССР - отсутствие предметов личной гигиены.

СССР - это убожество быта.

СССР - это чувство бессмысленности и абсурдности происходящего.

СССР - это неуважение к личности. В школе, в институте, на работе - все официально домогаются до личного пространства человека. И это считается нормой.

СССР - это пропаганда из каждого утюга, очереди и пустые прилавки.

СССР - это постоянное ожидание и страх перед войной.

СССР - это пункт в анкетах "ставит личные интересы выше общественных".

СССР - это подозрение ко всем кто выделяется.

СССР - это невозможность читать, смотреть и слушать, что хочешь.

СССР - это очередь за колбасой, где люди теряли сознание.

СССР - это отношение к человеку, как к расходному материалу.

СССР - это графа национальность.

СССР - это беспросветность завтрашнего дня, имитация жизни, как таковой. Это жизнедеятельность.

СССР - это ненависть к уму и любовь к станку.

СССР - это въедливый антисемитизм спускаемый сверху, доходящий до последней коммунальной кухни.

СССР - это унизительное отсутствие выбора во всём.

СССР - это лизоблюдство и трепет перед начальником. Пресмыкание перед силой.

СССР - это когда цель оправдывает средства.

СССР - это идеология ненависти, зависти и подлости.

СССР - это противоположность свободы, как таковой. Отсутствие свободы передвижения, свободы совести, свободы мнения, свободы мысли. И постоянные декларации, собрания, парады, пламенные речи, шествия, планы, нормы, плакаты, доски почёта, доски позора - огромные, фанерные ширмы, прикрывающие истинную картину вещей.

СССР - это ложь и еще раз ложь. Насильственный изврат человеской натуры. Подмена всех общечеловеческих ценностей.

СССР - самый длительный в истории недобитый человеконенавистнический режим.



И вот мы снова там, за родным Железным забором с колючей проволокой, где дракон может наконец-то с упоением продолжить ненадолго прервавшийся роман со своей едой. На рельсах вероломной войны, по горло в чужой крови, мы с мазохисткой ностальгией скатились обратно на плаху, где уже ждали наши палачи.



История, как хроническая хворь, склонна к рецидивам. А радикальное лекарство одно - своевременная химиотерапия клеток, несущих смерть. У нас этого не случилось, из СССР в «новую Россию» мы перетащились со всеми советскими клопами.



Анна Политковская