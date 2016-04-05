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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:44
sashaqbl написав:
До чого тут суспільство? Хіба не ОП устами ярествича чи інших ручних блохерів формує суспільну думку? Хіба не президент своїми роликами розказує суспільству, як все заібіс, як ми будемо контрнаступати?
Помним, помним то все президент винуватий.
Крім того, Рустамзаде може розказувати, що не танками наступати, але харківський наступ проводився на бронетехніці.
Та й херсонський теж - наступали танки і БМП, а не FPV дрони.
Ви його уважно слухали? На Харьковському напрямку тільки доганяли орків на бронетехниці. Й не тільки на бронетехниці. Про Херсон зовсім смішно.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:49
otg написав:
А танків в них на порядки
більше.
ого
бабушки на лавочке поведали информацию?
и на сколько порядков больше?
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:50
otg написав:
Ви його уважно слухали? На Харьковському напрямку тільки доганяли орків на бронетехниці. Й не тільки на бронетехниці. Про Херсон зовсім смішно.
Ви можете звісно сміятися про Херсон, який "звільнили Хаймарси".
Але відхід стався не тільки тому, що були логістичні проблеми. На лінію фронту чинився потужний тиск з боку механізованих підрозділів ЗСУ. Особливо важкі бої були на плацдармі в районі Давидового Броду та Андріївки. Доля херсонського угрупування формувалась не тільки в районі Антонівського мосту. На жаль, на фоні медійного хайпу Хаймарсів, ці події незаслужено забуті.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:55
otg написав:
Сучасна війна це не танкова та бронетранспортерна.
если иметь 100500 миллионов ракет и снарядов что бы абсолютно все выжечь и сравнять с землей то может и на великах наступать можно.
но учитывая ограниченное количество боеприпасов - пехота без брони вперед не пойдет.
ИМХО канеш. а вы как хотите думайте.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:56
otg написав:
Ви впевнені що ці танки зроблять щось в найближчий час? Як думаєте чому ми не бачимо останній час танкових атак росіян? А танків в них на порядки більше. Сучасна війна це не танкова та бронетранспортерна.
Цікаво, що Великобританія, яка напередодні цієї війни планувала відмовитися від танкових військ, зараз активно розробляє програму Chalenger 3. США теж форсували розробку навого покоління Абрамс Х + розпочало програму легкого танка. Польща вирішила збільшити вдвічі бронетанкові війська. Туреччина почала програму модернізації старих М60.
І жодна з країн Європи чомусь за підсумками нашої війни не відмовляється від танків. Може вони щось таки знають більше, ніж Рустамзаде?
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Додано: Вів 07 бер, 2023 15:29
otg написав: detroytred написав:
Всі про все чудово знають...
Інша справа чому грають саме таку роль, чому саме так поступають, чому приймають саме такі рішення.
От якщо Рустамзаде або Ви зробите пояснення -- оце буде цікаво.
В видео он вам пояснил. Общество давит в том направлении в котором не понимают ни черта. Стоит одному кому начать вопить про танки или еще что и тут как тут мл-ны подпевал, а с них идет цепная реакция. Принимать правильные решения при таком давлении очень тяжело. Плюс к этому советская школа сказывается. Люди учились воевать как во второй мировой и так пытаются дальше вести боевые действия.
"cуспільство" давить через "єдиний марафон" а також ЛОМів, фінансованими із ОП
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:10
sashaqbl написав: detroytred написав:
Всі про все чудово знають...
Інша справа чому грають саме таку роль, чому саме так поступають, чому приймають саме такі рішення.
Проблема в тому, що якщо давати більш складні пояснення, то Рустамзаде ризикує втратити свій ореол. Так він вільний художник, каже "треба так", знач треба так. А так не роблять, бо вони тупі. А Рустамзаде розумний.
Якщо ж Рустамзаде спробує аналізувати ситуацію по факту, чому відбувається так, як відбувається, то ризик його помилок зростебагатократно. І він перестане бути крутим аналітегом.
цей Румтам не мав і не має ексклюзивного доступу до інформації, до якою частково мають
офіцери розвідки країн-партнерів. Що робити ютуб каналам? закриватись, або спілкуватись
єкспертами на кшалт Жданова, Русмата, Швеца
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