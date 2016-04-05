RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3701370237033704
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:цей Рустамзаде не мав і не має ексклюзивного доступу до інформації, до якою частково мають
офіцери розвідки країн-партнерів. Що робити ютуб каналам? закриватись, або спілкуватись
єкспертами на кшалт Жданова, Русмата, Швеца

ІМХО, проблема в тому, що РУстамзаде, врешті-решт, нічим не краще Швеця чи Жданова. Але чомусь сприймається, як експерт на рівень вище...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:53

sashaqbl

Експерти в штабах сидять.
Люди в медіа гладять вашу(нашу) психіку, щоб було мінімум негативного впливу на армію та економіку.
finuser521
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 29.06.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:28

  finuser521 написав:sashaqbl
Люди в медіа гладять вашу(нашу) психіку, щоб було мінімум негативного впливу ...

Це важлива робота. Наприклад, читаєш форум, іноді буває враження, що всі божевільні зібралися в одному місці))). Зараз поки на форумі "безЛад", то відчутно менше лайна. До речі, "безюристкостя" теж добре, бо зменшило кількість срачів.

Трошкі цікавої статистики по донатам:
1) У межах проєкту «Армія дронів» уже вдалось придбати понад 1880 безпілотників, в т. числі українського виробництва, а також навчити близько 5700 операторів дронів.
2) Сума добровільних внесків на перший у світі флот «Морських дронів» уже понад 500 млн гривень. Лише народ Литви разом із журналістом Андріусом Тапінасом зібрали кошти на три таких апарати, які назвали: Peace Да, Peace Дец і Peace Дюк.
3) За 10 місяців роботи United24 вдалося зібрати понад 288 млн доларів. Амбасадорами United24 є відомі в світі люди: Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Демна, Лієв Шрайбер, Марк Гемілл, Imagine Dragons, Барбра Стрейзанд, Скотт Келлі, Тімоті Снайдер, Бред Пейслі та Мішель Азанавічус. Платформу також підтримали світові бренди: Balenciaga, Uber, Grammarly, BMW та інші.
На зібрані кошти вдалось закупити та доставити тисячі апаратів для українських медиків, сотні машин швидкої допомоги, амуніції та дронів. Крім цього, спрямовано понад 500 млн гривень на відбудову 18 будинків у Київській області, які зруйнував ворог.
Цікаво б дізнатися загальну суму всіх-всіх донатів і що придбано за них.
fler
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3701370237033704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 113697
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483195
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4940
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2501)
07.03.2023 17:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.