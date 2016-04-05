ІМХО, проблема в тому, що РУстамзаде, врешті-решт, нічим не краще Швеця чи Жданова. Але чомусь сприймається, як експерт на рівень вище...
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ІМХО, проблема в тому, що РУстамзаде, врешті-решт, нічим не краще Швеця чи Жданова. Але чомусь сприймається, як експерт на рівень вище...
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:53
sashaqbl
Експерти в штабах сидять.
Люди в медіа гладять вашу(нашу) психіку, щоб було мінімум негативного впливу на армію та економіку.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:28
Це важлива робота. Наприклад, читаєш форум, іноді буває враження, що всі божевільні зібралися в одному місці))). Зараз поки на форумі "безЛад", то відчутно менше лайна. До речі, "безюристкостя" теж добре, бо зменшило кількість срачів.
Трошкі цікавої статистики по донатам:
1) У межах проєкту «Армія дронів» уже вдалось придбати понад 1880 безпілотників, в т. числі українського виробництва, а також навчити близько 5700 операторів дронів.
2) Сума добровільних внесків на перший у світі флот «Морських дронів» уже понад 500 млн гривень. Лише народ Литви разом із журналістом Андріусом Тапінасом зібрали кошти на три таких апарати, які назвали: Peace Да, Peace Дец і Peace Дюк.
3) За 10 місяців роботи United24 вдалося зібрати понад 288 млн доларів. Амбасадорами United24 є відомі в світі люди: Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Демна, Лієв Шрайбер, Марк Гемілл, Imagine Dragons, Барбра Стрейзанд, Скотт Келлі, Тімоті Снайдер, Бред Пейслі та Мішель Азанавічус. Платформу також підтримали світові бренди: Balenciaga, Uber, Grammarly, BMW та інші.
На зібрані кошти вдалось закупити та доставити тисячі апаратів для українських медиків, сотні машин швидкої допомоги, амуніції та дронів. Крім цього, спрямовано понад 500 млн гривень на відбудову 18 будинків у Київській області, які зруйнував ворог.
Цікаво б дізнатися загальну суму всіх-всіх донатів і що придбано за них.
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