ІМХО, проблема в тому, що РУстамзаде, врешті-решт, нічим не краще Швеця чи Жданова. Але чомусь сприймається, як експерт на рівень вище...
|
|
|
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ІМХО, проблема в тому, що РУстамзаде, врешті-решт, нічим не краще Швеця чи Жданова. Але чомусь сприймається, як експерт на рівень вище...
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:53
sashaqbl
Експерти в штабах сидять.
Люди в медіа гладять вашу(нашу) психіку, щоб було мінімум негативного впливу на армію та економіку.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:28
Це важлива робота. Наприклад, читаєш форум, іноді буває враження, що всі божевільні зібралися в одному місці))). Зараз поки на форумі "безЛад", то відчутно менше лайна. До речі, "безюристкостя" теж добре, бо зменшило кількість срачів.
Трошкі цікавої статистики по донатам:
1) У межах проєкту «Армія дронів» уже вдалось придбати понад 1880 безпілотників, в т. числі українського виробництва, а також навчити близько 5700 операторів дронів.
2) Сума добровільних внесків на перший у світі флот «Морських дронів» уже понад 500 млн гривень. Лише народ Литви разом із журналістом Андріусом Тапінасом зібрали кошти на три таких апарати, які назвали: Peace Да, Peace Дец і Peace Дюк.
3) За 10 місяців роботи United24 вдалося зібрати понад 288 млн доларів. Амбасадорами United24 є відомі в світі люди: Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Демна, Лієв Шрайбер, Марк Гемілл, Imagine Dragons, Барбра Стрейзанд, Скотт Келлі, Тімоті Снайдер, Бред Пейслі та Мішель Азанавічус. Платформу також підтримали світові бренди: Balenciaga, Uber, Grammarly, BMW та інші.
На зібрані кошти вдалось закупити та доставити тисячі апаратів для українських медиків, сотні машин швидкої допомоги, амуніції та дронів. Крім цього, спрямовано понад 500 млн гривень на відбудову 18 будинків у Київській області, які зруйнував ворог.
Цікаво б дізнатися загальну суму всіх-всіх донатів і що придбано за них.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:47
дивлюсь це відео і поринув спогадами у лютий 2014 коли реально відчув
смертельну небезпеку для країни-був дуже великий ризик втратити не тільки Крим і Донбасс і всю країну загалом.
після втечі януковича оранжева братія троє суток не могла поділити мандати (кому портфелі у міністерствах, а кому надра і газові родовища.)
можна казати що плодами революції гідності (або Майдану) скористались злодії зі стажем, коли путін нагнав купу військ у Крим зібралось РСНБО до якого в якості "експерта" долучили Юлю Тимошенко (у неї був статус УДО і не більше)
Путін не ризикнув наступати на Київ з півночі хоч мав для того усі можливості (чи то Абама йому не дозволив, чи ще щось ), але шанс для захоплення столиці був ідеальний як ніколи-ні армії, ні поліції...тільки хлопці з палками і дерев'яними щитами
не зважаючи на історичні помилки всіх українських президентів без виключення Україна пройшло великий (і кровавий)шлях до своєї незалежності
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тихановской дали 15 шку и при этом усатый спокойно летает в китай. Польша закрыла один пункт пропуска. А дальше? А Литва, Латвия?
Этот чёрт устроил террор против миллионов своих граждан. Пытки, сроки по 10..15 лет.
И ничего, ни трибунала, нихрена. Цинизм пзц
Додано: Вів 07 бер, 2023 19:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В 14 році ми втратили ті землі, де більшість була проти України. Якщо в Сватово більшість були за Україну, то донецьких емісарів, з їх референдумом, послали на..., але потім проголосували за опзж, чим підписали собі вирок на окупацію. Сильно сумніваюсь, що західні партнери підтримають зброєю наше силове звільнення цих земель.
Коли фюрер, в 2022, почав окупацію земель, які не підтримували кацапській мір, він зробив ту саму рокову стратегічну помилку, як колись гітлер, і раша, крім військового програшу, буде ще довго-довго розплачуватись за цю авантюру.
Додано: Вів 07 бер, 2023 19:11
lapay ,
Надто сміливе і безглузде твердження.
Якби Херсон не звільнили за менше ніж рік після окупації, там би теж з часом вибили (пересаджали) активістів, а без них біомаса швидко б прийняла новий порядок. Або проукраїнські б виїхали. І теж би потім знайшлись ті, хто б заявляли, що Херсон завжди був за расєю.
Донецьк таж чинив спротив спочатку. Але потім всіх залякали та вбили.
|