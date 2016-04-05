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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3703370437053706>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:28

  beee написав:Тихановской дали 15 шку и при этом усатый спокойно летает в китай. Польша закрыла один пункт пропуска. А дальше? А Литва, Латвия?
Этот чёрт устроил террор против миллионов своих граждан. Пытки, сроки по 10..15 лет.
И ничего, ни трибунала, нихрена. Цинизм пзц

Готовы устроить рейд в Минск, захватить Пюрера и доставить его в Гаагу ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:33

  Hotab написав:Надто сміливе і безглузде твердження.
Якби Херсон не звільнили за менше ніж рік після окупації, там би теж з часом вибили (пересаджали) активістів, а без них біомаса швидко б прийняла новий порядок. Або проукраїнські б виїхали. І теж би потім знайшлись ті, хто б заявляли, що Херсон завжди був за расєю.
Донецьк таж чинив спротив спочатку. Але потім всіх залякали та вбили.

Я навів приклад Сватово, були ще Херсон і Миколаїв, де люди самі задавили антимайдан, а були ще Донецьк і Луганськ, де антимайдан збирав набагато більше, чим промайданівські мітинги.
У 2013 двоюрідний брат женив сина у Севастополі, один з московських гостей жартома запитав: "А як ви ставитесь до того, що сюди зайде російська армія?" Всі місцеві радісно підтримали.
Звісно, пропаганда робить свою справу, тільки нагадаю, що в кінці сорокових більшість німців вважали, що націонал-соціалізм добра ідея, тільки втілення в життя було невдалим...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:40

  pesikot написав:
  prodigy написав:Путін не ризикнув наступати на Київ з півночі хоч мав для того усі можливості (чи то Абама йому не дозволив, чи ще щось ), але шанс для захоплення столиці був ідеальний як ніколи-ні армії, ні поліції...тільки хлопці з палками і дерев'яними щитами
не зважаючи на історичні помилки всіх українських президентів без виключення Україна пройшло великий (і кровавий)шлях до своєї незалежності

Втратили чи б не втратили ми країну, якби Путін пішов в 2014 році на Київ - це вже навіть не тема для істориків, бо історіки працюють з фактами.
Це більше тема для політичних аналітиків. Це на мій хлопський розум

Та і вже в лютому 2022 у нас були такі собі "перспективи".
Бо вже за день-два рашисти стояли біля Харькова, Чернігова, в передмістях Київа

Але на наше щастя, що в 2014 році, що в 2022 році РФ планувала все що завгодно, але не військову операцію

В 2014 році України б впала 100%. Східна/Південна Україна(Харків, Одеса, Дніпро і т.д.) відійшла РФ. Центральна Україна стала маріонеткою Москви, хоча з віддаленими перспективами стати незалежними. Західна Україна стала би окремою державою.
Приблизно так.
Чому не сталось? Путін зас**в. Просто побоявся. І таких планів(на усію Україну) попередньо розроблено не було.
Але шанси були 99%, я навіть не сумніваюсь.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:49

  beee написав:Тихановской дали 15 шку и при этом усатый спокойно летает в китай. Польша закрыла один пункт пропуска. А дальше? А Литва, Латвия?
Этот чёрт устроил террор против миллионов своих граждан. Пытки, сроки по 10..15 лет.
И ничего, ни трибунала, нихрена. Цинизм пзц

Очень уж выгодное стратегическое положение у Беларуси.
Запад боится, чтопутиннападет.
И большинство беларусов за него. Он же "крепкий хозяйственник", у нас тоже люмпены пускали слюни на него, как у него "все заводы работают и нефть дешевая".
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 07 бер, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ашан (пофиг дочка или нет) кормит кацапскую армию и в него ходят толпами украинцы, на параллельной ветке обсуждают кацапский банк sense, в котором можно купить гос. военные облигации.
Я уже ниxepa не понимаю
beee
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:56

andrijk777 ,
шанси були 99%, я навіть не сумніваюсь.



Вам не заважає те, що на той час біля кордонів України було десяток-другий БТГр всього? Без можливостей логістики, шпиталів , провізії і т.д.
Вже ж побачили, що навіть 150-200 таких БТГр дуже непросто рухатись на такій великій теритоії , з великою кількістю напрямків. Наша армія хоч і була слабенька, але на своїй території в обороні вона б справилась з тією незначною силою, яка була біля кордонів.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 бер, 2023 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:56

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:Путін не ризикнув наступати на Київ з півночі хоч мав для того усі можливості (чи то Абама йому не дозволив, чи ще щось ), але шанс для захоплення столиці був ідеальний як ніколи-ні армії, ні поліції...тільки хлопці з палками і дерев'яними щитами
не зважаючи на історичні помилки всіх українських президентів без виключення Україна пройшло великий (і кровавий)шлях до своєї незалежності

Втратили чи б не втратили ми країну, якби Путін пішов в 2014 році на Київ - це вже навіть не тема для істориків, бо історіки працюють з фактами.
Це більше тема для політичних аналітиків. Це на мій хлопський розум

Та і вже в лютому 2022 у нас були такі собі "перспективи".
Бо вже за день-два рашисти стояли біля Харькова, Чернігова, в передмістях Київа

Але на наше щастя, що в 2014 році, що в 2022 році РФ планувала все що завгодно, але не військову операцію

В 2014 році України б впала 100%. Східна/Південна Україна(Харків, Одеса, Дніпро і т.д.) відійшла РФ. Центральна Україна стала маріонеткою Москви, хоча з віддаленими перспективами стати незалежними. Західна Україна стала би окремою державою.
Приблизно так.
Чому не сталось? Путін зас**в. Просто побоявся. І таких планів(на усію Україну) попередньо розроблено не було.
Але шанси були 99%, я навіть не сумніваюсь.

Я намагаюсь сказати, що в 2014 впала б Україна, чи ні - то вже таке. Не впала. Маємо те що, маємо
В лютому 2022 Україна теж могла б впасти і можно навести тому овер до кіля аргументів

Але
Путін точно не засцяв
В 2008 в Грузії провели військову операцію. Проканало. Єйфорія

В 2014 в Криму провели гибридну операцію - військову+спецслужби. Проканало. Єйфорія

Далі, тільки спец.операції. За що отримали спалену вату в Одесі, але захопили Луганськ і Донецьк. Проканало. Єйфорія

І в 2022 була теж спец.операція, але не військова операція
А от якби була б військова операція, то тут вже ХЗ, як могло би бути
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:59

  Hotab написав:lapay ,
землі, де більшість була проти України.

Надто сміливе і безглузде твердження.
Якби Херсон не звільнили за менше ніж рік після окупації, там би теж з часом вибили (пересаджали) активістів, а без них біомаса швидко б прийняла новий порядок. Або проукраїнські б виїхали. І теж би потім знайшлись ті, хто б заявляли, що Херсон завжди був за расєю.
Донецьк таж чинив спротив спочатку. Але потім всіх залякали та вбили.

Є різниця.
Херсон був окупований прийдешніми російськими військами.
Донбас був окупований місцевими захарченками, моторолами та ходаковськими, що з самого початку були підтримані більшістю населення (яке з 2004 року було загітоване на сепаратизм ригами та їх головним спонсором).
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Венгрия занимается обучением украинским военным медикам
"Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны – именно поэтому мы не отправляем в Украину ни оружия, ни солдат. Тем не менее, как соседняя страна, в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает тем, кто попал в беду, и тем, кто нуждается в помощи. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также участвуют в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях", - передает заявление министерства ресурс 24.hu.

Просто оставлю ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:19

  Starikan написав:
  Hotab написав:lapay ,
землі, де більшість була проти України.

Надто сміливе і безглузде твердження.
Якби Херсон не звільнили за менше ніж рік після окупації, там би теж з часом вибили (пересаджали) активістів, а без них біомаса швидко б прийняла новий порядок. Або проукраїнські б виїхали. І теж би потім знайшлись ті, хто б заявляли, що Херсон завжди був за расєю.
Донецьк таж чинив спротив спочатку. Але потім всіх залякали та вбили.

Є різниця.
Херсон був окупований прийдешніми російськими військами.
Донбас був окупований місцевими захарченками, моторолами та ходаковськими, що з самого початку були підтримані більшістю населення (яке з 2004 року було загітоване на сепаратизм ригами та їх головним спонсором).

оооо! Тут взагалі така тема для обговорення, що можно клавіатуру зтерти

Різниця є, але тільки в часі. До речі, моторола не був місцевим
Бо Донецк-Луганск були в 2014 році, а Херсон в 2022 - коли в Херсоні вже побачили, що таке руській мір в Донецьку-Луганску. 8 років достатньо

Далі вже можно тільки фантазувати
Може план був такий, що захопимо Луганск-Донецк. Далі інші побачать, як РФ захоплює України, так самі побіжать в РФ. Але щось пішло не так

Одеса взагалі великий фейл РФ. Не тре було стріляти в футбольних фанатів
pesikot
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  #<1 ... 3703370437053706>
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