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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:32
beee написав:
Ашан (пофиг дочка или нет) кормит кацапскую армию и в него ходят толпами украинцы, на параллельной ветке обсуждают кацапский банк sense, в котором можно купить гос. военные облигации.
Я уже ниxepa не понимаю
А что тут понимать? Вон в Дие 62% за то, чтобы оставить 8 марта выходным.
И это не клятые пенсы (которые Дией в массе не пользуются), а мОлодежЪ, соскучившаяся по шашлычкам (а если холодно - по лишнему дню для тусовок).
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Starikan
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:37
Starikan написав: beee написав:
Ашан (пофиг дочка или нет) кормит кацапскую армию и в него ходят толпами украинцы, на параллельной ветке обсуждают кацапский банк sense, в котором можно купить гос. военные облигации.
Я уже ниxepa не понимаю
А что тут понимать? Вон в Дие 62% за то, чтобы оставить 8 марта выходным.
И это не клятые пенсы (которые Дией в массе не пользуются), а мОлодежЪ, соскучившаяся по шашлычкам (а если холодно - по лишнему дню для тусовок).
Это девочки, разных возрастов, хотят подарочки
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pesikot
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:51
pesikot написав: Starikan написав:
Є різниця.
Херсон був окупований прийдешніми російськими військами.
Донбас був окупований місцевими захарченками, моторолами та ходаковськими, що з самого початку були підтримані більшістю населення (яке з 2004 року було загітоване на сепаратизм ригами та їх головним спонсором).
оооо! Тут взагалі така тема для обговорення, що можно клавіатуру зтерти
Так, згоден.
Але для мене тема Донбасу дуже болюча.
У 2014му я був вимушений прервати зв`язки із московськими та кримськими родичами. У тому ж році, коли я розмовляв у переході метро з товаришем про сепаратистів на Донбасі, пацан, що йшов поміж нас, вдарив мого товариша, а мені зламав ніс ударом голови. А після "параду полонених" я прокляв всіх донбасян, що підтримали сепаратистів. А коли у минулому році загинули батьки невістки... не буду продовжувати
У нашому відділі було 3 чи 4 вихідців з Донбасу, і я мав "задоволення" всі ці роки після першого майдану (з 2004 до 2021-го, коли звільнився) бачити і слухати їх реакцію на події.
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Starikan
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