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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:37
Starikan написав: beee написав:
Ашан (пофиг дочка или нет) кормит кацапскую армию и в него ходят толпами украинцы, на параллельной ветке обсуждают кацапский банк sense, в котором можно купить гос. военные облигации.
Я уже ниxepa не понимаю
А что тут понимать? Вон в Дие 62% за то, чтобы оставить 8 марта выходным.
И это не клятые пенсы (которые Дией в массе не пользуются), а мОлодежЪ, соскучившаяся по шашлычкам (а если холодно - по лишнему дню для тусовок).
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:51
pesikot написав: Starikan написав:
Є різниця.
Херсон був окупований прийдешніми російськими військами.
Донбас був окупований місцевими захарченками, моторолами та ходаковськими, що з самого початку були підтримані більшістю населення (яке з 2004 року було загітоване на сепаратизм ригами та їх головним спонсором).
оооо! Тут взагалі така тема для обговорення, що можно клавіатуру зтерти
Так, згоден.
Але для мене тема Донбасу дуже болюча.
У 2014му я був вимушений прервати зв`язки із московськими та кримськими родичами. У тому ж році, коли я розмовляв у переході метро з товаришем про сепаратистів на Донбасі, пацан, що йшов поміж нас, вдарив мого товариша, а мені зламав ніс ударом голови. А після "параду полонених" я прокляв всіх донбасян, що підтримали сепаратистів. А коли у минулому році загинули батьки невістки в Севері... не буду продовжувати
У нашому відділі було 3 чи 4 вихідців з Донбасу, і я мав "задоволення" всі ці роки після першого майдану (з 2004 до 2021-го, коли звільнився) бачити і слухати їх реакцію на події.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:30
pesikot написав: Starikan написав:
А что тут понимать? Вон в Дие 62% за то, чтобы оставить 8 марта выходным.
И это не клятые пенсы (которые Дией в массе не пользуются), а мОлодежЪ, соскучившаяся по шашлычкам (а если холодно - по лишнему дню для тусовок).
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:33
sashaqbl написав:
Цікаво, що Великобританія, яка напередодні цієї війни планувала відмовитися від танкових військ, зараз активно розробляє програму Chalenger 3. США теж форсували розробку навого покоління Абрамс Х + розпочало програму легкого танка. Польща вирішила збільшити вдвічі бронетанкові війська. Туреччина почала програму модернізації старих М60.
І жодна з країн Європи чомусь за підсумками нашої війни не відмовляється від танків. Може вони щось таки знають більше, ніж Рустамзаде?
Добре, тоді поясніть як танки пройдуть мінні поля, все те що нагородили там орки? Як вони омануть противотанкової зброї? Хай броня там ліпша, але ні абрамс ні леопард не безсмертні. Боюсь що при першій ж атаці ми зазнаєм великих втрат, та не досягнем того про що всі мріють. Не хочу більше вести цю діскуссію. Давайте почекаємо та побачимо що з цього вийде.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:37
pesikot написав:
Різниця є, але тільки в часі. До речі, моторола не був місцевим
Бо Донецк-Луганск були в 2014 році, а Херсон в 2022 - коли в Херсоні вже побачили, що таке руській мір в Донецьку-Луганску. 8 років достатньо
Не совсем так. В 2014-м в самом Херсоне были попытки создать ХНР по типу ЛДНР, были митинги, демонстрации, но местные (обычные херсонцы, не силовики) быстро сплотились и своими силами такой ****** (физически, по мордам лица) дали желающим ХНР, что те быстренько прекратили свои попытки. Hotab
может подтвердить.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:39
beee написав:Тихановской дали 15 шку и при этом усатый спокойно летает в китай. Польша закрыла один пункт пропуска. А дальше? А Литва, Латвия?
Этот чёрт устроил террор против миллионов своих граждан. Пытки, сроки по 10..15 лет.
И ничего, ни трибунала, нихрена. Цинизм пзц
Ви за Білорусь переживаєте більше, ніж самі білоруси. Вони скількись десятків років тому лукашенко вибрали і переобирали раз за разом (думаю, навіть в останні вибори він дійсно набрав більшість, просто йому конче хотілося картинки "одноголосного" вибору за нього). "Тортури і строки" там вже дуже давно. Спроби спротиву населення були (за це респект), але занадто слабкі. А хто ще, крім самих білорусів, має вирішувати, як їм в Білорусі жити і хто має бути у владі? Не перетворюйтесь на росіян, які лізуть в інші країни.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:54
Starikan написав: pesikot написав: Starikan написав:
Є різниця.
Херсон був окупований прийдешніми російськими військами.
Донбас був окупований місцевими захарченками, моторолами та ходаковськими, що з самого початку були підтримані більшістю населення (яке з 2004 року було загітоване на сепаратизм ригами та їх головним спонсором).
оооо! Тут взагалі така тема для обговорення, що можно клавіатуру зтерти
Так, згоден.
Але для мене тема Донбасу дуже болюча.
У 2014му я був вимушений прервати зв`язки із московськими та кримськими родичами. У тому ж році, коли я розмовляв у переході метро з товаришем про сепаратистів на Донбасі, пацан, що йшов поміж нас, вдарив мого товариша, а мені зламав ніс ударом голови. А після "параду полонених" я прокляв всіх донбасян, що підтримали сепаратистів. А коли у минулому році загинули батьки невістки в Севері... не буду продовжувати
У нашому відділі було 3 чи 4 вихідців з Донбасу, і я мав "задоволення" всі ці роки після першого майдану (з 2004 до 2021-го, коли звільнився) бачити і слухати їх реакцію на події.
У нас в будинку живе сімя переселенців з Донбасу, з наколотими тату у вигляді тризубу. Я думаю їх меншість і вони звідти поїхали, або як Козак Характерник типу "ждунів".
Ще один переселенець з 2014 року втратив там житло, тут батрачив що сили, придбав нове, новобудова "Мрія" біля Епіцентру - коли гіпермаркет обстріляли, попали і в його новубудову, усі вікна повибивало і осколок від одного зі снарядів знищив індивідуальний котел у квартирі. Можна втекти від русні, але русня тебе наздогонить все одно...
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:12
yanyura
,
Hotab может подтвердить.
Не зможе. Під час майдану був в Африці,. Прилетів в червні 14-го, через 3 дні був на війні. Під Металіст (примістя Луганська) наносив удари.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:18
Faceless написав:
beee написав:Тихановской дали 15 шку и при этом усатый спокойно летает в китай. Польша закрыла один пункт пропуска. А дальше? А Литва, Латвия?
Этот чёрт устроил террор против миллионов своих граждан. Пытки, сроки по 10..15 лет.
И ничего, ни трибунала, нихрена. Цинизм пзц
Ви за Білорусь переживаєте більше, ніж самі білоруси. Вони скількись десятків років тому лукашенко вибрали і переобирали раз за разом
(думаю, навіть в останні вибори він дійсно набрав більшість, просто йому конче хотілося картинки "одноголосного" вибору за нього). "Тортури і строки" там вже дуже давно. Спроби спротиву населення були (за це респект), але занадто слабкі. А хто ще, крім самих білорусів, має вирішувати, як їм в Білорусі жити і хто має бути у владі? Не перетворюйтесь на росіян, які лізуть в інші країни.
і кого ж таки вибрали білоруси на мунулих виборах?
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