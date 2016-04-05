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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:35
Вражена новинами з Грузії. Цікаво, що в кацапів з обличчям? Особливо в тих, які бачать все там на власні очі. Це ж мабуть тільки початок
Уявляю, яке буде продовження
Однозначно, це нам допомога.
Хто що думає з цього приводу?
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:42
Faceless написав:
А хто ще, крім самих білорусів, має вирішувати, як їм в Білорусі жити і хто має бути у владі? Не перетворюйтесь на росіян, які лізуть в інші країни.
Я колись спілкувався з білорусами (молодь) в ОАЕ, вони казали що насправді вони литва, та їх справжня столиця - Вільнюс, а не Менськ..
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:46
pesikot написав: Starikan написав:
А что тут понимать? Вон в Дие 62% за то, чтобы оставить 8 марта выходным.
И это не клятые пенсы (которые Дией в массе не пользуются), а мОлодежЪ, соскучившаяся по шашлычкам (а если холодно - по лишнему дню для тусовок).
Это девочки, разных возрастов, хотят подарочки
Так не нужно отменять сам праздник. В свое время он не был выходным, народ в обеденный перерыв собирался за столом, дарили дамам цветы, пили условный чай. В школе мальчики поздравляли девочек, открытки писали. Так же, только "в обратном направлении" было и на 23 февраля, который вообще никогда выходным не был.
У нас слишком много выходных, два Рождества - вообще абсурд.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:58
Starikan написав:
два Рождества - вообще абсурд.
Вам яке заважає?
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