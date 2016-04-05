Starikan написав:А что тут понимать? Вон в Дие 62% за то, чтобы оставить 8 марта выходным. И это не клятые пенсы (которые Дией в массе не пользуются), а мОлодежЪ, соскучившаяся по шашлычкам (а если холодно - по лишнему дню для тусовок).
Это девочки, разных возрастов, хотят подарочки
Так не нужно отменять сам праздник. В свое время он не был выходным, народ в обеденный перерыв собирался за столом, дарили дамам цветы, пили условный чай. В школе мальчики поздравляли девочек, открытки писали. Так же, только "в обратном направлении" было и на 23 февраля, который вообще никогда выходным не был.
У нас слишком много выходных, два Рождества - вообще абсурд.
В США ще більше вихідних, чим в Україні Але вони можуть собі це дозволити, а ми, я вважаю, - ні, особливо під час війни. Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.