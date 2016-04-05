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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3704370537063707
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:42

  Faceless написав:А хто ще, крім самих білорусів, має вирішувати, як їм в Білорусі жити і хто має бути у владі? Не перетворюйтесь на росіян, які лізуть в інші країни.

Я колись спілкувався з білорусами (молодь) в ОАЕ, вони казали що насправді вони литва, та їх справжня столиця - Вільнюс, а не Менськ..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:46

  pesikot написав:
  Starikan написав:А что тут понимать? Вон в Дие 62% за то, чтобы оставить 8 марта выходным.
И это не клятые пенсы (которые Дией в массе не пользуются), а мОлодежЪ, соскучившаяся по шашлычкам (а если холодно - по лишнему дню для тусовок).
Это девочки, разных возрастов, хотят подарочки

Так не нужно отменять сам праздник. В свое время он не был выходным, народ в обеденный перерыв собирался за столом, дарили дамам цветы, пили условный чай. В школе мальчики поздравляли девочек, открытки писали. Так же, только "в обратном направлении" было и на 23 февраля, который вообще никогда выходным не был.

У нас слишком много выходных, два Рождества - вообще абсурд.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:58

  Starikan написав:два Рождества - вообще абсурд.

Вам яке заважає? Традиційне, чи Европейське?
  Starikan написав:У нас слишком много выходных,

У вас це в США?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 01:43

  flyman написав:
  Starikan написав:два Рождества - вообще абсурд.
Вам яке заважає? Традиційне, чи Европейське?
  Starikan написав: У нас слишком много выходных,
У вас це в США?

В США ще більше вихідних, чим в Україні :wink:
Але вони можуть собі це дозволити, а ми, я вважаю, - ні, особливо під час війни.
Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.

Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 01:47

«Мавка» обійшла «Аватар 2» за кількістю проданих квитків в українському прокаті
https://mediasat.info/uk/2023/03/07/mav ... u-prokati/
Starikan
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