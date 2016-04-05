Starikan написав:А что тут понимать? Вон в Дие 62% за то, чтобы оставить 8 марта выходным. И это не клятые пенсы (которые Дией в массе не пользуются), а мОлодежЪ, соскучившаяся по шашлычкам (а если холодно - по лишнему дню для тусовок).
Это девочки, разных возрастов, хотят подарочки
Так не нужно отменять сам праздник. В свое время он не был выходным, народ в обеденный перерыв собирался за столом, дарили дамам цветы, пили условный чай. В школе мальчики поздравляли девочек, открытки писали. Так же, только "в обратном направлении" было и на 23 февраля, который вообще никогда выходным не был.
У нас слишком много выходных, два Рождества - вообще абсурд.
В США ще більше вихідних, чим в Україні Але вони можуть собі це дозволити, а ми, я вважаю, - ні, особливо під час війни. Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.
Надто сміливе і безглузде твердження. Якби Херсон не звільнили за менше ніж рік після окупації, там би теж з часом вибили (пересаджали) активістів, а без них біомаса швидко б прийняла новий порядок. Або проукраїнські б виїхали. І теж би потім знайшлись ті, хто б заявляли, що Херсон завжди був за расєю. Донецьк таж чинив спротив спочатку. Але потім всіх залякали та вбили.
Є різниця. Херсон був окупований прийдешніми російськими військами. Донбас був окупований місцевими захарченками, моторолами та ходаковськими, що з самого початку були підтримані більшістю населення (яке з 2004 року було загітоване на сепаратизм ригами та їх головним спонсором).
Ахметов мав значний вплив на місцевих, перші місяці він казав "услышьте Донбасс, и в гудок гудел"
"Инфоцыган и «женский коуч» рассказывает, что для повышения тестостерона нужно отправить мужа воевать в Украину, а если он не хочет — донести на него в военкомат В конце он сказал, что не страшно, если его убьют — можно ведь заработать денег "