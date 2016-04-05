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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:15
fler написав:
Вражена новинами з Грузії. Цікаво, що в кацапів з обличчям? Особливо в тих, які бачать все там на власні очі. Це ж мабуть тільки початок
Уявляю, яке буде продовження
Однозначно, це нам допомога.
Хто що думає з цього приводу?
Нічого не вийде - кацапські хазяї грузинської влади просто привезуть своїх карателей та будуть стріляти, якщо треба буде...
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:33
Hotab написав:andrijk777
,
шанси були 99%, я навіть не сумніваюсь.
Вам не заважає те, що на той час біля кордонів України було десяток-другий БТГр всього? Без можливостей логістики, шпиталів , провізії і т.д.
Вже ж побачили, що навіть 150-200 таких БТГр дуже непросто рухатись на такій великій теритоії , з великою кількістю напрямків. Наша армія хоч і була слабенька, але на своїй території в обороні вона б справилась з тією незначною силою, яка була біля кордонів.
Я мав на увазі якби підготувався. Приблизно таким угрупуванням як зараз. Армія тобі в РФ була точно не гірше ніж в 2022. І часу було в нього тоді достатньо.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:45
otg написав:
Добре, тоді поясніть як танки пройдуть мінні поля, все те що нагородили там орки? Як вони омануть противотанкової зброї? Хай броня там ліпша, але ні абрамс ні леопард не безсмертні. Боюсь що при першій ж атаці ми зазнаєм великих втрат, та не досягнем того про що всі мріють. Не хочу більше вести цю діскуссію. Давайте почекаємо та побачимо що з цього вийде.
Ви краще поясніть як ви зібрались воювати без танків?
Як ви будете вести наступ на широкій ділянці фронту без броні??? Може піхотою?
Втрати будуть менші?
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