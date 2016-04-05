Нічого не вийде - кацапські хазяї грузинської влади просто привезуть своїх карателей та будуть стріляти, якщо треба буде...
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:15
Нічого не вийде - кацапські хазяї грузинської влади просто привезуть своїх карателей та будуть стріляти, якщо треба буде...
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:33
Я мав на увазі якби підготувався. Приблизно таким угрупуванням як зараз. Армія тобі в РФ була точно не гірше ніж в 2022. І часу було в нього тоді достатньо.
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:45
Ви краще поясніть як ви зібрались воювати без танків?
Як ви будете вести наступ на широкій ділянці фронту без броні??? Може піхотою? Втрати будуть менші?
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:36
бабушка привезла чорну мітку 1:13
бабушка привезла чорну мітку 1:13
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:41
Так, але ж багато що змінилося з 2008 року... Зараз Президентка отримала від США та ЄС вказівки та стала на бік протестувальників. Народ Грузії не пробачив і не забув окупацію Абхазії та Осетії. Події в Україні додають паливо у вогонь. Ніхто не хоче "рузького міра" у своїй країні.
Крім того, нещодавно США висловили підтримку Молдові (коли Байден зустрівся з Санду), Японія знову висловилася про Курильські острови. Тобто на рф тиснуть з різних боків.
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:50
в Грузии прорашистский премьер и большинство в парламенте
в Грузии уже порядка 300т руцьких а это примерно 8% от населения Грузии
увы рашизация Грузии идет тихим ходом, так сказать "явочным порядком" чему способствуют прорашистские силы в верхах
пересичные грузины в большинстве своем в акуе от всего этого, посмотрим как будут развиваться события
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:01
prodigy
Думаю, если бы по всей Украине прокатилась такая война, как в Изюме, Бахмуте, Марьинке, на Сев. Салтовке, ..., то "коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех" стали бы обычными и сегодня в Украине.
Ещё много можно было бы сказать, но не буду обсуждать "точность и многогранность описания".
Один только вопрос.
Попробовал найти в гугле эту цитату. Нашёл очень много. В одном месте указано, как у Вас, что это написано Политковской. В остальных "источниках" без всяких указаний на авторство.
Не могли бы Вы дать ссылку именно на Политковскую? Где она такое написала?
P.s. Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:01
Просто назвіть місяць (ну і рік - теж) ))
Любі друзі!©
Весна прийшла - саджати(наступати) будемо?
Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?
Тобто, щоб моє питання було ще більш зрозумілим, то наприклад - пообіцяли нам 100 леопардів і 100 абрамсів і т.д. - то питання звучить так - на який місяць ВЖЕ В УКРАЇНІ будуть 70 леопардів і 70 абрамсів?
Дякую!
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:05
Это точно.
Грузины только на язык джигиты.
Типа афганской армии-штаты их заряжали готовили а кацапы в 2008 году за три дня до Тбилиси дошли по одной дороге.
И за деньги там большинство продаётся кацапам.Мало там реавльных патриотов.
Не надо проецировать ситуации в Украине с майданами и войной на грузию---------там совсем всё по другому из-за менталитета и других факторов
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