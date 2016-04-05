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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3706370737083709>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:15

  fler написав:Вражена новинами з Грузії. Цікаво, що в кацапів з обличчям? Особливо в тих, які бачать все там на власні очі. Це ж мабуть тільки початок :roll: Уявляю, яке буде продовження 8) Однозначно, це нам допомога.
Хто що думає з цього приводу?

Нічого не вийде - кацапські хазяї грузинської влади просто привезуть своїх карателей та будуть стріляти, якщо треба буде...
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:33

  Hotab написав:andrijk777 ,
шанси були 99%, я навіть не сумніваюсь.



Вам не заважає те, що на той час біля кордонів України було десяток-другий БТГр всього? Без можливостей логістики, шпиталів , провізії і т.д.
Вже ж побачили, що навіть 150-200 таких БТГр дуже непросто рухатись на такій великій теритоії , з великою кількістю напрямків. Наша армія хоч і була слабенька, але на своїй території в обороні вона б справилась з тією незначною силою, яка була біля кордонів.

Я мав на увазі якби підготувався. Приблизно таким угрупуванням як зараз. Армія тобі в РФ була точно не гірше ніж в 2022. І часу було в нього тоді достатньо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:45

  otg написав:Добре, тоді поясніть як танки пройдуть мінні поля, все те що нагородили там орки? Як вони омануть противотанкової зброї? Хай броня там ліпша, але ні абрамс ні леопард не безсмертні. Боюсь що при першій ж атаці ми зазнаєм великих втрат, та не досягнем того про що всі мріють. Не хочу більше вести цю діскуссію. Давайте почекаємо та побачимо що з цього вийде.

Ви краще поясніть як ви зібрались воювати без танків?
Як ви будете вести наступ на широкій ділянці фронту без броні??? Може піхотою? :D :D Втрати будуть менші?
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Добре, тоді поясніть як танки пройдуть мінні поля, все те що нагородили там орки? Як вони омануть противотанкової зброї?

Обїдуть...
В будь-якому разі, на танку нашсів проїхати мінні поля і лінії оборони трошки більше шансів, ніж на L200
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:36

бабушка привезла чорну мітку 1:13

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:41

  maxprofit написав:
  fler написав:Вражена новинами з Грузії. Цікаво, що в кацапів з обличчям? Особливо в тих, які бачать все там на власні очі. Це ж мабуть тільки початок :roll: Уявляю, яке буде продовження 8) Однозначно, це нам допомога.
Хто що думає з цього приводу?

Нічого не вийде - кацапські хазяї грузинської влади просто привезуть своїх карателей та будуть стріляти, якщо треба буде...

Так, але ж багато що змінилося з 2008 року... Зараз Президентка отримала від США та ЄС вказівки та стала на бік протестувальників. Народ Грузії не пробачив і не забув окупацію Абхазії та Осетії. Події в Україні додають паливо у вогонь. Ніхто не хоче "рузького міра" у своїй країні.
Крім того, нещодавно США висловили підтримку Молдові (коли Байден зустрівся з Санду), Японія знову висловилася про Курильські острови. Тобто на рф тиснуть з різних боків.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:50

  fler написав:Вражена новинами з Грузії. Цікаво, що в кацапів з обличчям? Особливо в тих, які бачать все там на власні очі. Це ж мабуть тільки початок :roll: Уявляю, яке буде продовження 8) Однозначно, це нам допомога.
Хто що думає з цього приводу?

в Грузии прорашистский премьер и большинство в парламенте
в Грузии уже порядка 300т руцьких а это примерно 8% от населения Грузии
увы рашизация Грузии идет тихим ходом, так сказать "явочным порядком" чему способствуют прорашистские силы в верхах
пересичные грузины в большинстве своем в акуе от всего этого, посмотрим как будут развиваться события
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:01

prodigy
  vitaliian написав:prodigy
viewtopic.php?p=5550263#p5550263
более точного и многогранного описания ссср я не встречал, спасибо за цитату.


Думаю, если бы по всей Украине прокатилась такая война, как в Изюме, Бахмуте, Марьинке, на Сев. Салтовке, ..., то "коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех" стали бы обычными и сегодня в Украине.
Ещё много можно было бы сказать, но не буду обсуждать "точность и многогранность описания". :shock:
Один только вопрос.
Попробовал найти в гугле эту цитату. Нашёл очень много. В одном месте указано, как у Вас, что это написано Политковской. В остальных "источниках" без всяких указаний на авторство.
Не могли бы Вы дать ссылку именно на Политковскую? Где она такое написала?

P.s. Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:01

Просто назвіть місяць (ну і рік - теж) ))

Любі друзі!©
Весна прийшла - саджати(наступати) будемо? :)

Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?
Тобто, щоб моє питання було ще більш зрозумілим, то наприклад - пообіцяли нам 100 леопардів і 100 абрамсів і т.д. - то питання звучить так - на який місяць ВЖЕ В УКРАЇНІ будуть 70 леопардів і 70 абрамсів?
Дякую!
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:05

  maxprofit написав:
  fler написав:Вражена новинами з Грузії. Цікаво, що в кацапів з обличчям? Особливо в тих, які бачать все там на власні очі. Це ж мабуть тільки початок :roll: Уявляю, яке буде продовження 8) Однозначно, це нам допомога.
Хто що думає з цього приводу?

Нічого не вийде - кацапські хазяї грузинської влади просто привезуть своїх карателей та будуть стріляти, якщо треба буде...

Это точно.
Грузины только на язык джигиты.
Типа афганской армии-штаты их заряжали готовили а кацапы в 2008 году за три дня до Тбилиси дошли по одной дороге.
И за деньги там большинство продаётся кацапам.Мало там реавльных патриотов.
Не надо проецировать ситуации в Украине с майданами и войной на грузию---------там совсем всё по другому из-за менталитета и других факторов
konstantin kirovograd
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