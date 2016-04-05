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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3706370737083709
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:09

  Успіх написав:Любі друзі!©
Весна прийшла - саджати(наступати) будемо? :)

Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?
Тобто, щоб моє питання було ще більш зрозумілим, то наприклад - пообіцяли нам 100 леопардів і 100 абрамсів і т.д. - то питання звучить так - на який місяць ВЖЕ В УКРАЇНІ будуть 70 леопардів і 70 абрамсів?
Дякую!

и почему запад не дал нам как мы просили в начале пво закрыть небо весной прошлого года---эти петухи херячили безнаказано полгода.И танки можно было ещё прошлым летом дать а не через год((( В итоге же начали давать---но почему так поздно.Это же очень много сохранило бы обьектов инфраструктуры,жизней и территорий наших.
Сейчас с истребитялями будут год носиться и всё таки дадут но через год(((
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?

Теоретично до кінця березня основна маса танків мала б бути в Україні(біля 70 Лео2 та 60 PT-91 Twardy)
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:18

  Успіх написав:Любі друзі!©
Весна прийшла - саджати(наступати) будемо? :)

Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?
Тобто, щоб моє питання було ще більш зрозумілим, то наприклад - пообіцяли нам 100 леопардів і 100 абрамсів і т.д. - то питання звучить так - на який місяць ВЖЕ В УКРАЇНІ будуть 70 леопардів і 70 абрамсів?
Дякую!

напиши запит в ГШ та копію комбригу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:20

Хто не заховався - піде за руським кораблем!))

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?

Теоретично до кінця березня основна маса танків мала б бути в Україні(біля 70 Лео2 та 60 PT-91 Twardy)

О - то це прикольно👍
(якщо буде не теоретично, а практично)
Я то думаю, що ще +/-тиждень тому орки відійшли від ріки на 20км...
А то виявляється, що вони "дзюрять - коли страшно!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:напиши запит в ГШ та копію комбригу
Думаю, що комбрига я на днях особисто побачу ;)
(не пройшло і півроку, як згадали про наші медалі) ;)
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:О - то це прикольно👍
(якщо буде не теоретично, а практично)

Це 120-140 танків. Враховуючи наявні десь 800, я не думаю, що це аж так категоричног змінить ситуацію на фронті.
Особливо враховуючи, що Лео2 має тільки бронебійні боєприпаси в своїй номенклатурі.
Правда, Абрамс з тією ж гарматою має набагато більший вибір боєприпасів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:38

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:О - то це прикольно👍
(якщо буде не теоретично, а практично)

Це 120-140 танків. Враховуючи наявні десь 800, я не думаю, що це аж так категоричног змінить ситуацію на фронті.
Особливо враховуючи, що Лео2 має тільки бронебійні боєприпаси в своїй номенклатурі.
Правда, Абрамс з тією ж гарматою має набагато більший вибір боєприпасів.

Танки без підтримки авіації це хіба для оборони, а не для наступу
flyman
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Про Героїв та ... мінкульт
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