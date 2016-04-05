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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:09
Успіх написав:
Любі друзі!©
Весна прийшла - саджати(наступати) будемо?
Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?
Тобто, щоб моє питання було ще більш зрозумілим, то наприклад - пообіцяли нам 100 леопардів і 100 абрамсів і т.д. - то питання звучить так - на який місяць ВЖЕ В УКРАЇНІ будуть 70 леопардів і 70 абрамсів?
Дякую!
и почему запад не дал нам как мы просили в начале пво закрыть небо весной прошлого года---эти петухи херячили безнаказано полгода.И танки можно было ещё прошлым летом дать а не через год((( В итоге же начали давать---но почему так поздно.Это же очень много сохранило бы обьектов инфраструктуры,жизней и территорий наших.
Сейчас с истребитялями будут год носиться и всё таки дадут но через год(((
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:11
Успіх написав:
Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?
Теоретично до кінця березня основна маса танків мала б бути в Україні(біля 70 Лео2 та 60 PT-91 Twardy)
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sashaqbl
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:18
Успіх написав:
Любі друзі!©
Весна прийшла - саджати(наступати) будемо?
Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?
Тобто, щоб моє питання було ще більш зрозумілим, то наприклад - пообіцяли нам 100 леопардів і 100 абрамсів і т.д. - то питання звучить так - на який місяць ВЖЕ В УКРАЇНІ будуть 70 леопардів і 70 абрамсів?
Дякую!
напиши запит в ГШ та копію комбригу
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flyman
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:20
sashaqbl написав: Успіх написав:
Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки?
Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі?
Теоретично до кінця березня основна маса танків мала б бути в Україні(біля 70 Лео2 та 60 PT-91 Twardy)
О - то це прикольно👍
(якщо буде не теоретично, а практично)
Я то думаю, що ще +/-тиждень тому орки відійшли від ріки на 20км...
А то виявляється, що вони "дзюрять - коли страшно!"
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:22
flyman написав:
напиши запит в ГШ та копію комбригу
Думаю, що комбрига я на днях особисто побачу
(не пройшло і півроку, як згадали про наші медалі)
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:24
Успіх написав:
О - то це прикольно👍
(якщо буде не теоретично, а практично)
Це 120-140 танків. Враховуючи наявні десь 800, я не думаю, що це аж так категоричног змінить ситуацію на фронті.
Особливо враховуючи, що Лео2 має тільки бронебійні боєприпаси в своїй номенклатурі.
Правда, Абрамс з тією ж гарматою має набагато більший вибір боєприпасів.
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sashaqbl
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:38
sashaqbl написав: Успіх написав:
О - то це прикольно👍
(якщо буде не теоретично, а практично)
Це 120-140 танків. Враховуючи наявні десь 800, я не думаю, що це аж так категоричног змінить ситуацію на фронті.
Особливо враховуючи, що Лео2 має тільки бронебійні боєприпаси в своїй номенклатурі.
Правда, Абрамс з тією ж гарматою має набагато більший вибір боєприпасів.
Танки без підтримки авіації це хіба для оборони, а не для наступу
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flyman
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:48
Про Героїв та ... мінкульт
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:51
otg написав: sashaqbl написав:
Проблема в тому, що якщо давати більш складні пояснення, то Рустамзаде ризикує втратити свій ореол. Так він вільний художник, каже "треба так", знач треба так. А так не роблять, бо вони тупі. А Рустамзаде розумний.
Якщо ж Рустамзаде спробує аналізувати ситуацію по факту, чому відбувається так, як відбувається, то ризик його помилок зростебагатократно. І він перестане бути крутим аналітегом.
Я не Рустамзаде, але мав точнісенько таку ж думку на кшталт танків. Поясніть в чому він помиляється? Ви впевнені що ці танки зроблять щось в найближчий час? Як думаєте чому ми не бачимо останній час танкових атак росіян? А танків в них на порядки більше. Сучасна війна це не танкова та бронетранспортерна.
В совковые времена при "Голштинской системе"
Существовал такой термин, "аксиома":
- Старший всегда ПРАВ.
- Случай, когда старший "не прав": смотри предыдущую строку.
Дефицит не только в бронетанковых возможностях.
Огромный.
Щоб мати "свою окрему думку" потрібно у першу чергу бути на місці, та у курсі задач, шо планує командування.
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