Так як ви тут всі слідкуєте за усіма новинами, то скажіть мені таку річ - на який місяць має прийти "основна міць"/основні західні поставки? Чи вони ВСІ дуже розтягнені/розмазані у часі? Тобто, щоб моє питання було ще більш зрозумілим, то наприклад - пообіцяли нам 100 леопардів і 100 абрамсів і т.д. - то питання звучить так - на який місяць ВЖЕ В УКРАЇНІ будуть 70 леопардів і 70 абрамсів? Дякую!
и почему запад не дал нам как мы просили в начале пво закрыть небо весной прошлого года---эти петухи херячили безнаказано полгода.И танки можно было ещё прошлым летом дать а не через год((( В итоге же начали давать---но почему так поздно.Это же очень много сохранило бы обьектов инфраструктуры,жизней и территорий наших. Сейчас с истребитялями будут год носиться и всё таки дадут но через год(((
Успіх написав:О - то це прикольно👍 (якщо буде не теоретично, а практично)
Це 120-140 танків. Враховуючи наявні десь 800, я не думаю, що це аж так категоричног змінить ситуацію на фронті. Особливо враховуючи, що Лео2 має тільки бронебійні боєприпаси в своїй номенклатурі. Правда, Абрамс з тією ж гарматою має набагато більший вибір боєприпасів.
sashaqbl написав:Проблема в тому, що якщо давати більш складні пояснення, то Рустамзаде ризикує втратити свій ореол. Так він вільний художник, каже "треба так", знач треба так. А так не роблять, бо вони тупі. А Рустамзаде розумний. Якщо ж Рустамзаде спробує аналізувати ситуацію по факту, чому відбувається так, як відбувається, то ризик його помилок зростебагатократно. І він перестане бути крутим аналітегом.
Я не Рустамзаде, але мав точнісенько таку ж думку на кшталт танків. Поясніть в чому він помиляється? Ви впевнені що ці танки зроблять щось в найближчий час? Як думаєте чому ми не бачимо останній час танкових атак росіян? А танків в них на порядки більше. Сучасна війна це не танкова та бронетранспортерна.
В совковые времена при "Голштинской системе" Существовал такой термин, "аксиома": - Старший всегда ПРАВ. - Случай, когда старший "не прав": смотри предыдущую строку. Дефицит не только в бронетанковых возможностях. Огромный. Щоб мати "свою окрему думку" потрібно у першу чергу бути на місці, та у курсі задач, шо планує командування.
flyman написав:Танки без підтримки авіації це хіба для оборони, а не для наступу
Цікаво, що ти в "глибокій обороні", а я - на відстані пострілу гармати від орків... - а маємо однакові права)) - а точніше - їх не маємо!)) Тебе не випускають закордон... Мене не відпускають додому...(лише у відпустку на 10днів) Ти - 0 днів на фронті! Я - на фронті вже більше року!