pesikot написав:Так, згоден. Але для мене тема Донбасу дуже болюча.
У 2014му я був вимушений прервати зв`язки із московськими та кримськими родичами. У тому ж році, коли я розмовляв у переході метро з товаришем про сепаратистів на Донбасі, пацан, що йшов поміж нас, вдарив мого товариша, а мені зламав ніс ударом голови. А після "параду полонених" я прокляв всіх донбасян, що підтримали сепаратистів. А коли у минулому році загинули батьки невістки в Севері... не буду продовжувати
У нашому відділі було 3 чи 4 вихідців з Донбасу, і я мав "задоволення" всі ці роки після першого майдану (з 2004 до 2021-го, коли звільнився) бачити і слухати їх реакцію на події.
У нас в будинку живе сімя переселенців з Донбасу, з наколотими тату у вигляді тризубу. Я думаю їх меншість і вони звідти поїхали, або як Козак Характерник типу "ждунів".
Ще один переселенець з 2014 року втратив там житло, тут батрачив що сили, придбав нове, новобудова "Мрія" біля Епіцентру - коли гіпермаркет обстріляли, попали і в його новубудову, усі вікна повибивало і осколок від одного зі снарядів знищив індивідуальний котел у квартирі. Можна втекти від русні, але русня тебе наздогонить все одно...
flyman написав:Танки без підтримки авіації це хіба для оборони, а не для наступу
Цікаво, що ти в "глибокій обороні", а я - на відстані пострілу гармати від орків... - а маємо однакові права)) - а точніше - їх не маємо!)) Тебе не випускають закордон... Мене не відпускають додому...(лише у відпустку на 10днів) Ти - 0 днів на фронті! Я - на фронті вже більше року!
Однаково безправні)))
є один ньюанс, ти не тільки голосував, а й носився з агітацією за сам знаєш кого
flyman написав:Танки без підтримки авіації це хіба для оборони, а не для наступу
Цікаво, що ти в "глибокій обороні", а я - на відстані пострілу гармати від орків... - а маємо однакові права)) - а точніше - їх не маємо!)) Тебе не випускають закордон... Мене не відпускають додому...(лише у відпустку на 10днів) Ти - 0 днів на фронті! Я - на фронті вже більше року!
Однаково безправні)))
є один ньюанс, ти не тільки голосував, а й носився з агітацією за сам знаєш кого
І через це розпочалась повномасштабна війна? #жгіістчо
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 бер, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:У нашому відділі було 3 чи 4 вихідців з Донбасу, і я мав "задоволення" всі ці роки після першого майдану (з 2004 до 2021-го, коли звільнився) бачити і слухати їх реакцію на події.
у мого племінника на судні у 2020/21 р було 2 механіка з Криму -вони мають всі українські документи (паспорт, диплом, сертифікати, посвідчення моряка) - компанія (з Японії) яка дає роботу вважає їх повноцінними українцями, на судні при українцях крисчани мовчать (на тему політики і стосунків України і Крима) вони взагалі не розмовляють, але коли вони вважають що їх не чують -проміж себе вони вважають себе дуже вумними (типа нам перепадає ништяків від двох країн-россійські паспорта у них є -це обов'язково)
flysoulfly написав:вот еще один красивый разбор для "панимания" любых рускіх, медуз, фантанок.сру итд
Источником этого явились "детские психо травмы" москвичей - после службы в совковой армии. Именно они отождествляли себя с Украинцами, где по факту они были, не смотря на воспитанную "столичность" - Необразованными - Физически отсталыми - Моральными уродами, ховавшими своё его. - Не состоятельными к коллективной деятельности в массах.(и управлением) - Большинство старалось копировать поведенческие функции украинцев, но именно, что бы они не делали - из них выходил "кацап"(касап - из тюркского перевода) ................................................................. Именно о происхождении этих "историй".(туда уходит и "9я рота") Только теперь они себя отождествляли чуть ли не "высшей расой", в каждом опусе. Ибо доступ к этому был неограниченным и.... - востребован. И за откровенной геббельсовщиной из СМИ и пропаганде - прятался комплекс неполноценности, уродство,... в той же армии РФ. Где какая то этика была заменена на жесткую тюремную дедовщину и доминирование кланов с национальным подтекстом. - На котором строилась теперь ВСЯ московия.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 08 бер, 2023 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:О - то це прикольно👍 (якщо буде не теоретично, а практично)
Це 120-140 танків. Враховуючи наявні десь 800, я не думаю, що це аж так категоричног змінить ситуацію на фронті. Особливо враховуючи, що Лео2 має тільки бронебійні боєприпаси в своїй номенклатурі. Правда, Абрамс з тією ж гарматою має набагато більший вибір боєприпасів.
?
«Леопард» способен вести огонь стандартной номенклатурой 105-мм боеприпасов НАТО, включающей выстрелы с подкалиберными бронебойными с отделяемым поддоном, кумулятивными, осколочно-фугасными и фугасно-бронебойными снарядами. С начала 1980-х годов производилась замена выстрелов БПС-Т на более эффективные БОПС-Т, индекс выстрела DM23, является лицензионной копией израильского M111.
В Украине могут ввести новый вид пенсионных выплат – меценатскую пенсию, а также предлагают лишать пенсий тех граждан, которые совершали преступления против государства (попытка изменения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность, государственная измена).
Проекты соответствующих документов были опубликованы для обсуждения на официальном портале Минсоцполитики, которое и разработало законопроекты.
Если они будут поддержаны Верховной Радой Украины, украинцы, осужденные по вышеуказанным статьям УК на время пребывания в местах заключения лишатся пенсионных выплат.
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Авторы законопроекта подчеркнули, что таким образом государство даст оценку действий тех граждан, которые в условиях полномасштабной войны с Россией заняли сторону агрессора.
В то же время, в документе прописано, что выплата пенсий таким людям будет возобновлена после того, как они отбудут назначенное им судом наказание и выйдут на свободу.
Впервые трезвая речь? Не, мине интереснее иное: А как поступать когда именно "Государство" оказывается в "должниках", и даже с решением ЕСПЧ - тупо игнорирует "свои долги" за Геноцид? "Воры по долгам не платят?"