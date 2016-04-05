Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.
не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний )) Вважаю що треба рухатися інтенсивним шляхом а не екстенсивним
С одной стороны, Вы правы. С другой стороны, недавно цитировал:
Однопалатный парламент Дании - фолькетинг - проголосовал за отмену статуса Великого дня молитвы, отмечавшегося в стране с 17 века, как госпраздника. Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Мера, продвигавшаяся правительством премьер-министра Метте Фредериксен (социал-демократ), нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. По расчетам кабмина, дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро).
Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет
Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.
не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний )) Вважаю що треба рухатися інтенсивним шляхом а не екстенсивним
С одной стороны, Вы правы. С другой стороны, недавно цитировал:
Однопалатный парламент Дании - фолькетинг - проголосовал за отмену статуса Великого дня молитвы, отмечавшегося в стране с 17 века, как госпраздника. Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Мера, продвигавшаяся правительством премьер-министра Метте Фредериксен (социал-демократ), нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. По расчетам кабмина, дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро).
Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет
ЛАД написав:Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.
вы к кому здесь обращаетесь? В цитате указано два ника. На всякий случай к ответу продижи добавлю ремарку, деньги - околонулевой показатель благополучия, если нет гарантий права собственности и безопасности. Ну толку заработали, потом бац павловская реформа, или рэкет. Сколько в совке посадили за спекуляции или просто прибили бизнесменов. Совок не только не защищал от этих несчастий, но и сам же их людям создавал.