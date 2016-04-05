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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3708370937103711
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:06

  Letusrock написав:
  Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.

Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.


не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний )) Вважаю що треба рухатися інтенсивним шляхом а не екстенсивним

С одной стороны, Вы правы.
С другой стороны, недавно цитировал:
Однопалатный парламент Дании - фолькетинг - проголосовал за отмену статуса Великого дня молитвы, отмечавшегося в стране с 17 века, как госпраздника. Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Мера, продвигавшаяся правительством премьер-министра Метте Фредериксен (социал-демократ), нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. По расчетам кабмина, дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро).

Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет

https://www.dw.com/ru/v-danii-otmenili-gosprazdnik-v-interesah-uvelicenia-oboronnogo-budzeta/a-64846745
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:10

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.

Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.


не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний )) Вважаю що треба рухатися інтенсивним шляхом а не екстенсивним

С одной стороны, Вы правы.
С другой стороны, недавно цитировал:
Однопалатный парламент Дании - фолькетинг - проголосовал за отмену статуса Великого дня молитвы, отмечавшегося в стране с 17 века, как госпраздника. Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Мера, продвигавшаяся правительством премьер-министра Метте Фредериксен (социал-демократ), нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. По расчетам кабмина, дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро).

Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет

https://www.dw.com/ru/v-danii-otmenili-gosprazdnik-v-interesah-uvelicenia-oboronnogo-budzeta/a-64846745

рівень безробіття там і тут?
в Данії є військовий збір?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:18

  ЛАД написав:Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.
вы к кому здесь обращаетесь? В цитате указано два ника. На всякий случай к ответу продижи добавлю ремарку, деньги - околонулевой показатель благополучия, если нет гарантий права собственности и безопасности. Ну толку заработали, потом бац павловская реформа, или рэкет. Сколько в совке посадили за спекуляции или просто прибили бизнесменов. Совок не только не защищал от этих несчастий, но и сам же их людям создавал.
vitaliian
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  #<1 ... 3708370937103711
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