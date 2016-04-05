Додано: Сер 08 бер, 2023 15:40

ЛАД написав: prodigy

vitaliian написав: prodigy

viewtopic.php?p=5550263#p5550263

более точного и многогранного описания ссср я не встречал, спасибо за цитату. более точного и многогранного описания ссср я не встречал, спасибо за цитату.



Думаю, если бы по всей Украине прокатилась такая война, как в Изюме, Бахмуте, Марьинке, на Сев. Салтовке, ..., то "коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех" стали бы обычными и сегодня в Украине.

Ещё много можно было бы сказать, но не буду обсуждать "точность и многогранность описания".

Один только вопрос.

Попробовал найти в гугле эту цитату. Нашёл очень много. В одном месте указано, как у Вас, что это написано Политковской. В остальных "источниках" без всяких указаний на авторство.

Не могли бы Вы дать ссылку именно на Политковскую? Где она такое написала?



P.s. Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы. Думаю, если бы поУкраине прокатилась такая война, как в Изюме, Бахмуте, Марьинке, на Сев. Салтовке, ..., то "коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех" стали бы обычными и сегодня в Украине.Ещё много можно было бы сказать, но не буду обсуждать "точность и многогранность описания".Один только вопрос.Попробовал найти в гугле эту цитату. Нашёл очень много. В одном месте указано, как у Вас, что это написано Политковской. В остальных "источниках" без всяких указаний на авторство.Не могли бы Вы дать ссылку именно на Политковскую? Где она такое написала?P.s. Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.

Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы

-коммуналок у нас не будет (закончились в Одессе в 1993-95 когда евреи и не только покидали страну, стало много квартир на продажу и появились варианты обменов)на сегодня сколько там миллионов покинули страну? (миллионы квартир пустуют, даже сдать дороже 100дол не берут)-не имеет значение все ли фразы принадлежат Политковской, главное -правда (вы зря тратили время в поиски авторства, не принципиально...)бедность и серость была во всей стране (кроме Москвы, даже в Киеве и Питере ничего не было из того, что открыто продавалось в Москве)маленький пример: нержавейка лезвия для станка (Нева)и обычные хб носки (в Москве по 50коп, в Одессе оптом по 1р (один знакомый 1 раз в неделю летал в москву и привозил чемоданы носков и лезвий)-через год купил новую шестерку (это 1981-82гг),он также привозил на заказ югославскую обувь (просто по дружбе, ведь на ней подъем 15р (30%), а на носках 100%.мои родители на авто гоняли в Молдавию в поисках обуви и одежды (при том не в Кишинев и Терасполь-туда одесситы ездили на поезде регулярно в шопинг-туры...и молдаване все прятали), ездили в Бендеры, Рыбницу , наши ближе Тудора (всего 60км)-с 1983г курсантом на 3 мес летом на загран.практику (платили 20долл в месяц-хватало на джинсы, майку и очки (1дол цена)после академии распределили на пассажирские суда- там официантки и бортпроводницы имели валюты за 2 дня как я за месяц (офицеры женились на них и от этого семья становилось "багатой"-600-800дол в месяцменя унижала эта ситуация (офицеры в погоне за чаевыми носили немцам чемоданы, плюс стукачество /кгбисты вели себя как свиньи, капитан был просто м*д*к (была система поборов-все официанты сдавали чаэвые по 30-40 марок и они шли капитану и остальным шишкам)бармены-(это отдельная песня) мутили левую водку и делили навар с капитаном и главбухом (может еще кгбистам отстреливали)-как они умудрялись? -судно пришло в Питер, но капитан сказал, что мне ваша водка не нужна-мне ее привезут за 2000км из Одессы (привезли 7 машин газонов с липовыми документами для таможни, по факту 5 машин официальных и 2 газона (частная водка капитана)-немцам водку продавали по 22 марки(15дол), при том капитан требовал от барменов , что бы сперва продали его водку -а потом государственную (но экипаж при заходе в Гдыню накупил водки (по 10 быт каждый)-бармены продвали 50/50 (т.е. приносят ему бутылку-он дает тебе 10 марок после продажи), на польской водке не было штампа "тормортранс" (но народ уже тогда в 1988 заказывал резиновые штампы в Одессе и штамповал левую водку под государственную). Капитан зверел от злости , что его водки мало продалось. И вот на партсобрании помполит говорит капитану "Судно не выполняет план по продаже водки"(ЧМП грозит лишить премии), старпом "Наверно бармены продают левую водку (свою)-ведь туристы в бары ходят. Надо сделать ревизию баров. Найдем левую водку-бармен потеряет работу" (директор ресторана сразу по выходу с партсобрания предупреждает всех, что завтра в 11утра ревизия, чтобы спрятали левак.Вот такие они были коммунисты(контрабандисты). Бармены имели доход до 4 тысяч долларов в месяц (это моя зарплата за 6 лет), но бармен мог легко потерять место если не имел крышу (потому они ходили в город с кгбистом и "покупали" тому и дорогие шмотки и видеомагнитофон (на который 6 мес работать)в 1991г в ЧМП мой оклад 2 офф был 420дол, через год я пошел "под флаг" на 1650дол (в 4 раза), а совковые капитаны не сильно стремились под флаг (они воровали деньги с продуктов) -давили чандлера за горло, чтоб дал 20% скидку (при покупке на 10к имели 2к дискаунта и тупо сидели в чмп, когда суда стали арестовывать -тогда они засуетились (потому как не выплачивали даже мизерную зарплату), некоторые от пьянки вешались (это год 1994)мой вам совет- посмотрите французский фильм с Бодровым, Ступкой,Меньшиковым ""Восток-Запад"