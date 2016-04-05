Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.
не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний )) Вважаю що треба рухатися інтенсивним шляхом а не екстенсивним
С одной стороны, Вы правы. С другой стороны, недавно цитировал:
Однопалатный парламент Дании - фолькетинг - проголосовал за отмену статуса Великого дня молитвы, отмечавшегося в стране с 17 века, как госпраздника. Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Мера, продвигавшаяся правительством премьер-министра Метте Фредериксен (социал-демократ), нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. По расчетам кабмина, дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро).
Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет
Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.
не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний )) Вважаю що треба рухатися інтенсивним шляхом а не екстенсивним
С одной стороны, Вы правы. С другой стороны, недавно цитировал:
Однопалатный парламент Дании - фолькетинг - проголосовал за отмену статуса Великого дня молитвы, отмечавшегося в стране с 17 века, как госпраздника. Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Мера, продвигавшаяся правительством премьер-министра Метте Фредериксен (социал-демократ), нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. По расчетам кабмина, дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро).
Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет
ЛАД написав:Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.
Понимаю, вопрос не ко мне, но поскольку форум публичный, к ответу продижи добавлю ремарку. Деньги - околонулевой показатель благополучия, если нет гарантий права собственности и безопасности. Ну толку заработали, потом бац павловская реформа, или рэкет или "Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности" (ОБХСС).
Сколько в совке посадили за спекуляции или просто прибили теневых бизнесменов. Совок не только не защищал от несчастий, но и сам же их людям создавал глупыми ограничениями, то нельзя, это нельзя. А там где много нельзя, всегда есть варианты, которые вне закона.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 бер, 2023 15:45, всього редагувалось 2 разів.
Думаю, если бы по всей Украине прокатилась такая война, как в Изюме, Бахмуте, Марьинке, на Сев. Салтовке, ..., то "коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех" стали бы обычными и сегодня в Украине. Ещё много можно было бы сказать, но не буду обсуждать "точность и многогранность описания". Один только вопрос. Попробовал найти в гугле эту цитату. Нашёл очень много. В одном месте указано, как у Вас, что это написано Политковской. В остальных "источниках" без всяких указаний на авторство. Не могли бы Вы дать ссылку именно на Политковскую? Где она такое написала?
P.s. Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.
-коммуналок у нас не будет (закончились в Одессе в 1993-95 когда евреи и не только покидали страну, стало много квартир на продажу и появились варианты обменов) на сегодня сколько там миллионов покинули страну? (миллионы квартир пустуют, даже сдать дороже 100дол не берут) -не имеет значение все ли фразы принадлежат Политковской, главное -правда (вы зря тратили время в поиски авторства, не принципиально...)
Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы
бедность и серость была во всей стране (кроме Москвы, даже в Киеве и Питере ничего не было из того, что открыто продавалось в Москве) маленький пример: нержавейка лезвия для станка (Нева)и обычные хб носки (в Москве по 50коп, в Одессе оптом по 1р (один знакомый 1 раз в неделю летал в москву и привозил чемоданы носков и лезвий)-через год купил новую шестерку (это 1981-82гг), он также привозил на заказ югославскую обувь (просто по дружбе, ведь на ней подъем 15р (30%), а на носках 100%. мои родители на авто гоняли в Молдавию в поисках обуви и одежды (при том не в Кишинев и Терасполь-туда одесситы ездили на поезде регулярно в шопинг-туры...и молдаване все прятали), ездили в Бендеры, Рыбницу , наши ближе Тудора (всего 60км) -с 1983г курсантом на 3 мес летом на загран.практику (платили 20долл в месяц-хватало на джинсы, майку и очки (1дол цена)
после академии распределили на пассажирские суда- там официантки и бортпроводницы имели валюты за 2 дня как я за месяц (офицеры женились на них и от этого семья становилось "багатой"-600-800дол в месяц ) меня унижала эта ситуация (офицеры в погоне за чаевыми носили немцам чемоданы, плюс стукачество /кгбисты вели себя как свиньи, капитан был просто м*д*к (была система поборов-все официанты сдавали чаэвые по 30-40 марок и они шли капитану и остальным шишкам) бармены-(это отдельная песня) мутили левую водку и делили навар с капитаном и главбухом (может еще кгбистам отстреливали)-как они умудрялись? -судно пришло в Питер, но капитан сказал, что мне ваша водка не нужна-мне ее привезут за 2000км из Одессы (привезли 7 машин газонов с липовыми документами для таможни, по факту 5 машин официальных и 2 газона (частная водка капитана)-немцам водку продавали по 22 марки(15дол), при том капитан требовал от барменов , что бы сперва продали его водку -а потом государственную (но экипаж при заходе в Гдыню накупил водки (по 10 быт каждый)-бармены продвали 50/50 (т.е. приносят ему бутылку-он дает тебе 10 марок после продажи), на польской водке не было штампа "тормортранс" (но народ уже тогда в 1988 заказывал резиновые штампы в Одессе и штамповал левую водку под государственную). Капитан зверел от злости , что его водки мало продалось. И вот на партсобрании помполит говорит капитану "Судно не выполняет план по продаже водки"(ЧМП грозит лишить премии), старпом "Наверно бармены продают левую водку (свою)-ведь туристы в бары ходят. Надо сделать ревизию баров. Найдем левую водку-бармен потеряет работу" (директор ресторана сразу по выходу с партсобрания предупреждает всех, что завтра в 11утра ревизия, чтобы спрятали левак. Вот такие они были коммунисты(контрабандисты). Бармены имели доход до 4 тысяч долларов в месяц (это моя зарплата за 6 лет), но бармен мог легко потерять место если не имел крышу (потому они ходили в город с кгбистом и "покупали" тому и дорогие шмотки и видеомагнитофон (на который 6 мес работать) в 1991г в ЧМП мой оклад 2 офф был 420дол, через год я пошел "под флаг" на 1650дол (в 4 раза), а совковые капитаны не сильно стремились под флаг (они воровали деньги с продуктов) -давили чандлера за горло, чтоб дал 20% скидку (при покупке на 10к имели 2к дискаунта и тупо сидели в чмп, когда суда стали арестовывать -тогда они засуетились (потому как не выплачивали даже мизерную зарплату), некоторые от пьянки вешались (это год 1994)
ЛАД написав:Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.
Понмаю, вопрос не ко мне, но поскольку форум публичный, к ответу продижи (если он будет) добавлю ремарку. Деньги - околонулевой показатель благополучия, если нет гарантий права собственности и безопасности. Ну толку заработали, потом бац павловская реформа, или рэкет или "Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности" (ОБХСС).
Сколько в совке посадили за спекуляции или просто прибили теневых бизнесменов. Совок не только не защищал от несчастий, но и сам же их людям создавал глупыми ограничениями, то нельзя, это нельзя. А там где много нельзя, всегда есть варианты, которые вне закона.
кстати про ОБХСС, если кто не знает существовали нормы на покупку товаров (типичный пример джинсы, рейс до 3м -1 шт, больше 3м-2 шт), представтье судно стоит 3 мес на якоре во Вьетнаме, а купить ты можешь 2 пары по 10 дол (хотя заработал скаже 40дол)
в 1988г тх Грузия работал на Марсельской линии (Одесса-Стамбул-Пирей- Марсель-Рим-Ялта)в Ялте летом возник спрос на товары (махер, парфюмерия)-создавали его россияне на отдыхе. Рейс 14 дней -нормы до 3м, но это же супер, на коротком рейсе доход выше моряки сдавали сотнями бутылок парфюм по 40р в Ялте (и по 1 дол в Марселе), скажем сдал 30 бутылок парфюма-забрал 1200руб, через 2 недели еще 1200 руб (т.е. 2400р в месяц-когда академики получали 700-800р, а директор завод 500р), ОБХСС берет несколько моряков прямо в комисе и составляет протокол о нетрудовых доходах. Нормальная история для ссср (светила статья до 3лет с конфискацией)
prodigy написав:ОБХСС берет несколько моряков прямо в комисе
комиссионки были относительно безопасны, а вот на рынке импортом торговали одни цыгане, включая детей. Те ниче не боялись, скорее их боялись, накинутся толпой 30 человек на толстых теток из обхсс. Что интересно комиссионки принимали товар на продажу даже от детей, на паспорт родителя. Я тоже всякую мелочь типа кассет и батареек толкал через комисы. Болгарские сигареты (был одно время дефицит) продавал у проходной одного из заводов
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 бер, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.
Понимаю, вопрос не ко мне, но поскольку форум публичный, к ответу продижи добавлю ремарку. Деньги - околонулевой показатель благополучия, если нет гарантий права собственности и безопасности. Ну толку заработали, потом бац павловская реформа, или рэкет или "Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности" (ОБХСС).
Сколько в совке посадили за спекуляции или просто прибили теневых бизнесменов. Совок не только не защищал от несчастий, но и сам же их людям создавал глупыми ограничениями, то нельзя, это нельзя. А там где много нельзя, всегда есть варианты, которые вне закона.
Вы, даже малейшего представления не имеете о уровне доходов-жизни "способных" при совке. С партийными бонзами они имели столько(и то), сколько Вам, даже во сне не приснится. Кооператив "Озеро" до сих пор стремится к этому уровню - но к такому ещё не дошло.
Kudrjavuy написав:Вы, даже малейшего представления не имеете о уровне доходов-жизни "способных" при совке.
мне 13 лет было когда совок рухнул, я больше девочками и магнитофонами интересовался, чем теневыми доходами. Шкет в джинсах и с деньгами мог любую девочку пригласить, погулять или на день рождения. Поэтому и крутился. Деньги ради денег меня мало интересовали. Все заработанное уходило за день.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 бер, 2023 16:31, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Насколько понимаю, Вы, когда начали работать, жили в Союзе очень неплохо, и значительно богаче меня. Тем не менее на бедность и серость настойчиво жалуетесь Вы.
Понимаю, вопрос не ко мне, но поскольку форум публичный, к ответу продижи добавлю ремарку. Деньги - околонулевой показатель благополучия, если нет гарантий права собственности и безопасности. Ну толку заработали, потом бац павловская реформа, или рэкет или "Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности" (ОБХСС).
Сколько в совке посадили за спекуляции или просто прибили теневых бизнесменов. Совок не только не защищал от несчастий, но и сам же их людям создавал глупыми ограничениями, то нельзя, это нельзя. А там где много нельзя, всегда есть варианты, которые вне закона.
Вы, даже малейшего представления не имеете о уровне доходов-жизни "способных" при совке. С партийными бонзами они имели столько(и то), сколько Вам, даже во сне не приснится. Кооператив "Озеро" до сих пор стремится к этому уровню - но к такому ещё не дошло.
prodigy А, Вы всё о мелких лоточниках...
Не розумію, продіджі ностальжірує за совком чи пише, як було погано? І потрібно розрізняти, як мінімум: ранній, середній, розвинутий і загниваючий совок. По якому з них ностальжі? До рівня "розвинутого"/"загниваючого" Україна після розвалу СРСР так і не дотягнулася. Хоча як і при совку, кому відносно гірше, а кому відносно краще.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 бер, 2023 16:31, всього редагувалось 1 раз.