Додано: Сер 08 бер, 2023 16:55

flyman

флай, у меня нет ностальгии, я ненавидел и ненавижу то время (хоть и там прошла моя молодость)

никогда не торговал товарами-покупал исключительно для семьи и себя (в приципе не хватало ни на что), помню родаки встречали меня из кругосветного плавания (за 110 дней я забатал 280 дол), купил HITACHI STEREO(260долл) и 5 кассет

в то время как у нас бармены/официанты делали по 5-6 ходок на судно и обратно, чтобы вывезти свой товар -я вышел скромно, когда спросили купил ли я подарки-нет, денег на большее не хватило)))

был комичный случай у барменши был сын 16летний в середине мая он 3 раза выходил с судна напялив на себя женские шубы (таможеники его уже присекли, но им замазали , потому они только ржали с него)



тогда в 23года я мечтал о зарплате в 3к дол, через 10 лет имел это и понял, что надо стремиться не к деньгам, а к тому, чтобы тебе кроме офиса никто не приказывал))