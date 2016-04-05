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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3710371137123713>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:36

  flyman написав: "розвинутого"/"загниваючого" Україна після розвалу СРСР так і не дотягнулася. Хоча як і при совку, кому відносно гірше, а кому відносно краще.

:shock:
Мне стыдно обвинять Вас в откровенной ...лупости(обиженного).
- Тогда был откровенно рабовладельческий строй.
С полным фаршем на "современный мотив".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:36

  flyman написав:До рівня "розвинутого"/"загниваючого" Україна після розвалу СРСР так і не дотягнулася.
еще один путинист на форуме. Какой ценой давался экономический рост в СССР, все кроме Кавказа, Прибалтитки, Тюменской области и городов миллионников жили в нищете. Сейчас больше богатых, чем при совке. Но и нищие остались.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 бер, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:38

  Kudrjavuy написав:
prodigy
А, Вы всё о мелких лоточниках...


Востаннє редагувалось prodigy в Сер 08 бер, 2023 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:42

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  flyman написав: "розвинутого"/"загниваючого" Україна після розвалу СРСР так і не дотягнулася. Хоча як і при совку, кому відносно гірше, а кому відносно краще.

:shock:
Мне стыдно обвинять Вас в откровенной ...лупости(обиженного).
- Тогда был откровенно рабовладельческий строй.
С полным фаршем на "современный мотив".

тогда це когда? до 1962 р? чи у 1991?

Для "некоторых" этот период до сих пор не закончился.
Просто "ОН" переформатирован с наличием "поплавков" вне достижения нашей юрисдикции.
И здесь "вопросы" не только к "Любим друзям".

Под шумок "Большой Войны" - эти питання официально будут стёрты.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:51

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:
prodigy
А, Вы всё о мелких лоточниках...


дружище, у тебя плохо с логикой, я не пишу о что моряки были супер богачи, но торговля импортным товаром давала им преимущество в 5-10 раз 100раз(у барменов) по сравнению с рядовыми

заметьте, я не сравниваю их с цеховиками (или оферистами, типа Корейко)

Ещё раз:
Сами названия "некоторых городов" - означали созданные рабами для Великих царедворцев.
Города рабов работали обслуживая интересы маленькой кучки Великих.
И это было суть "системы".(начиная к районного уровня)

На Западе представить себе такого не могли, что в Союзе было больше и на порядок лучше(чем у них) - но далеко не для ВСЕХ.
Хотя звучало оно в противоположном смысле - "народное достояние".

Да, банально: каждое предприятие изготовляло лимитированное количество особо качественной продукции, которое уходило...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:55

flyman
флай, у меня нет ностальгии, я ненавидел и ненавижу то время (хоть и там прошла моя молодость)
никогда не торговал товарами-покупал исключительно для семьи и себя (в приципе не хватало ни на что), помню родаки встречали меня из кругосветного плавания (за 110 дней я забатал 280 дол), купил HITACHI STEREO(260долл) и 5 кассет
в то время как у нас бармены/официанты делали по 5-6 ходок на судно и обратно, чтобы вывезти свой товар -я вышел скромно, когда спросили купил ли я подарки-нет, денег на большее не хватило)))
был комичный случай у барменши был сын 16летний в середине мая он 3 раза выходил с судна напялив на себя женские шубы (таможеники его уже присекли, но им замазали , потому они только ржали с него)

тогда в 23года я мечтал о зарплате в 3к дол, через 10 лет имел это и понял, что надо стремиться не к деньгам, а к тому, чтобы тебе кроме офиса никто не приказывал))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:03

  Kudrjavuy написав:
  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:
prodigy
А, Вы всё о мелких лоточниках...


дружище, у тебя плохо с логикой, я не пишу о что моряки были супер богачи, но торговля импортным товаром давала им преимущество в 5-10 раз 100раз(у барменов) по сравнению с рядовыми

заметьте, я не сравниваю их с цеховиками (или оферистами, типа Корейко)

Ещё раз:
Сами названия "некоторых городов" - означали созданные рабами для Великих царедворцев.
Города рабов работали обслуживая интересы маленькой кучки Великих.
И это было суть "системы".(начиная к районного уровня)

На Западе представить себе такого не могли, что в Союзе было больше и на порядок лучше(чем у них) - но далеко не для ВСЕХ.
Хотя звучало оно в противоположном смысле - "народное достояние".

Да, банально: каждое предприятие изготовляло лимитированное количество особо качественной продукции, которое уходило...

Вы, знаете....
Это напомнило случай, когда очень состоятельный человек из столицы Сахалина впервые приехал в Киев.
- И АХРЕНЕЛ
- А у Вас, говорит, почему-то люди живут не хуже, даже лучше - хотя до Японии далеко.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:06

Востаннє редагувалось prodigy в Сер 08 бер, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:- А у Вас, говорит, почему-то люди живут не хуже, даже лучше - хотя до Японии далеко.


не сказал бы действительно, что в Японии живут сильно багато
не видел там ни Лексусов, ни Аккур, ни Лендкриузеров
выдел Приусы-гибриды, остальное обычные мыльницы (машины белого цвета)
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:15

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:- А у Вас, говорит, почему-то люди живут не хуже, даже лучше - хотя до Японии далеко.


не сказал бы действительно, что в Японии живут сильно багато
не видел там ни Лексусов, ни Аккур, ни Лендкриузеров
выдел Приусы-гибриды, остальное обычные мыльницы (машины белого цвета)

такой комплекс, как в Никольское-на-Днепре давно заглох, хотя они были в каждом районе.
По причине вступления в очередь целых городов.
Вы, бывали в Никольское-на-Днепре при совке?
Kudrjavuy
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