кроме Мариуполя,Харькова и Днепра(в Днепре 1 день, можно не считать что был)
нигде на востоке не был
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:48
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:53
надо наверстать упущенное и посмотреть всю Украину (Днепр,Запорожье, Донецк, Луганск, Кременчуг, Полтава в списке желаний)
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:58
vitaliian, prodigy
Не хочу и не буду начинать здесь дискуссию о деньгах и благополучии в Союзе.
Но если оценивать жизнь по количеству барахла, которое вы смогли купить, то вы, конечно, правы.
Но учтите, что есть в мире очень много (большинство) стран, в которых жили беднее, чем в Союзе в то время. Тот же Китай, Индия да и ещё многие. И сегодня в Украине далеко не все живут так, как вы, или так, как вам хочется.
А то, что Вы, prodigy, описали (капитаны, бармены, ОБХСС) есть и сегодня. Такие же люди уклоняются от налогов, воруют (не из карманов, а в "особо крупных размерах"), поставляют армии продукцию по завышенным в разы ценам.
И да, vitaliian, таким людям тоже хочется тратить на "девочек, магнитофоны и джинсы". Подставьте только вместо "магнитофоны и джинсы" яхты и шубы (к примеру). "Девочки" остаются так же, только существенно дороже.
Это работает и сейчас, хотя, вроде, получили "свободу" и нет запрета на коммерцию.
Starikan писал (viewtopic.php?p=5549841#p5549841), что очень многие известные люди поддерживали революцию и Советы: "методы у них не очень, но капитализм еще более ужасен".
"Ужасность" капитализма вы ещё поймёте. Может быть. Если не будете рассуждать как Будивельник: "Бедняки сами виноваты, что они бедные".
Сегодня у нас уничтожена относительно небольшая часть жилфонда на востоке. В "ту" войну огненный вал прокатился по всей Украине, уничтожено было гораздо больше, да и перед войной было меньше жилья. Да и ещё учтите быстрый рост городов и массовое переселение деревни в города.
Что касается "миллионов, покинувших страну" сегодня, то они в подавляющем большинстве вернутся.
И да, бедность в Союзе в значительной мере объясняется огромными затратами на армию и её вооружение. То, чего нам сегодня сильно не хватает. А если бы мы не "строили дороги", а вооружались (все 30 лет), то жили бы ещё беднее.
Имеет значение и принципиально.
С "маленькой" лжи начинается очень большая. А "правду" можно подать по-разному. Так, как подано в той цитате - это чистая ИПСО.
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:09
Я не предлагаю сегодня ликвидировать выходные и праздники. Согласен, что в сегодняшних условиях это не имеет смысла. К сожалению, сегодня нет возможности (хотя необходимость есть) работать в 3 смены, чтобы обеспечить фронт самолётами, танками, снарядами и патронами, приходится полагаться на помощь "партнёров". И остаётся обсуждать на форуме, когда и сколько "нам дадут".
О 1,5% военного сбора говорить не буду. Это мелочи.
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:15
стало немного лучше, для тех кто может делать бизнес, дети намного существенно защищены, появилась ювенальная полиция, психологи, коррекционные школы (вместо вспомагательных " дурок"), то что в совке прощали (например семейное насилие), сейчас тянет на жесткую статью. Нет диктатуры и политических заключенных.
Остальные параллели проводить некорректно. Украина унаследовала от совка кроме заводов и аэс все основные его болячки - теневую экономику, правовой нигилизм, откаты, коррупцию, бедность, технологическую отсталость. РФ к ним еще унаследовала диктатуру и культ личности (в моем понимании, вики может считает иначе)
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 бер, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:19
дивись, в Данії, приблизно 2000 роб. год. у році.
плюс 8 год., це 0.4%,
тепер +10 роб. днів в Україні, 80 роб. год., це ще плюс 4%
І нам тут втирають втікачі в США, що "працювати треба більше"
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
у нас еще сохранились осколки совка...в раиси кроме 10 городов он практически сохранился (особенно в армии, школе, медицине, образовании(кроме 10-15 крупнейших вузов)
никакого ипсо, вы видите сегодня своими глазами и говорите ИПСО
многие на Западе не знали как выглядит ссср из нутри ,
посмотрите фильм Запад-Восток, потом подумайте, прежде чем...
хотя уже знаю, что вас не переубедить (нет смысла)
и про войну вы занете только из фильма Освобождение, печально
сегодня многое из того, что открылось в 1988-1999 уже изъято (в рф точно),
а вы продолжаете жить догмами, для меня например герои-афганцы теперь не герои (а за коммуналку они не платят, льготы) такое же отношение к ветеранам
чем ветераны Второй Мировой (от Украины) отличаются от вояк из ДНР/ЛНР и те и другие воевали за россию, вот бойцы УПА воевали за Украину
как по мне, пора сносить памятники не только Ватутину/Жукову, но и палачу Малиновскому и вообще убрать все советские памятники, особенно всякие танки на педесталах и солдаты с ппш (могилы солдат не трогать)
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:21
едва ли впервые с начала войны, я с вами согласен, нужно загрузить работой все что способно генерировать добавленную стоимость, иначе нам светит безработица и голод. Только я вижу проблему шире. Выехало 7 млн человек, грубо говоря каждый потреблял товаров и услуг на 150 уе в месяц (кто больше, кто меньше, большинство думаю больше), на сколько упало потребление посчитать может каждый, в этом сидели налоги в т.ч. ЕСВ. Просто всех вернуть тоже не вариант, потерявшим жилье нужно обеспечить жильем, а безработных - работой. Задача нетривиальная и за полгода не решаемая, но чесаться надо уже вчера, а не когда перекроют кран Западной помощи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 бер, 2023 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:27
vitaliian
Всё корректно.
А семейное насилие было наказуемым и при "совке".
А для тех, кто не может? А таких подавляющее большинство в любом обществе и при любом строе, большинство должно работать.
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