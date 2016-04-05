Додано: Сер 08 бер, 2023 18:20

ЛАД написав: Так, как подано в той цитате - это чистая ИПСО. Так, как подано в той цитате - это чистая ИПСО.

у нас еще сохранились осколки совка...в раиси кроме 10 городов он практически сохранился (особенно в армии, школе, медицине, образовании(кроме 10-15 крупнейших вузов)никакого ипсо, вы видите сегодня своими глазами и говорите ИПСОмногие на Западе не знали как выглядит ссср из нутри ,посмотрите фильм Запад-Восток, потом подумайте, прежде чем...хотя уже знаю, что вас не переубедить (нет смысла)и про войну вы занете только из фильма Освобождение, печальносегодня многое из того, что открылось в 1988-1999 уже изъято (в рф точно),а вы продолжаете жить догмами, для меня например герои-афганцы теперь не герои (а за коммуналку они не платят, льготы) такое же отношение к ветеранамчем ветераны Второй Мировой (от Украины) отличаются от вояк из ДНР/ЛНР и те и другие воевали за россию, вот бойцы УПА воевали за Украинукак по мне, пора сносить памятники не только Ватутину/Жукову, но и палачу Малиновскому и вообще убрать все советские памятники, особенно всякие танки на педесталах и солдаты с ппш (могилы солдат не трогать)