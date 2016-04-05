Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:52
Letusrock написав: Starikan написав:
Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.
не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний ))
Типова демагогія та перекручування змісту.
Starikan
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:56
"Это уже не смешно, у Украины тысячи дронов!" На РосТВ предсказали нелегкие времена для РФ
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:01
Не пойму, почему столько откровенных придурков на форуме?
Starikan
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:03
Kudrjavuy написав:
Читайте также: Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий
Не сомневался, что люмпены будут возмущаться.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:20
Starikan написав: Kudrjavuy написав:
Читайте также: Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий
Не сомневался, что люмпены будут возмущаться.
У меня
Kudrjavuy
давно в черном списке. Читать его бредни, даже моя грубая психика - не в состоянии
Однако ...
Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий
Ну выплаты пенсий только начались, а уже столько возмущений
Между тем, пересчёт пенсий на почти +20%
pesikot
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:31
pesikot написав: Starikan написав: Kudrjavuy написав:
Читайте также: Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий
Не сомневался, что люмпены будут возмущаться.
У меня
Kudrjavuy
давно в черном списке. Читать его бредни, даже моя грубая психика - не в состоянии
Однако ...
Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий
Ну выплаты пенсий только начались, а уже столько возмущений
Между тем, пересчёт пенсий на почти +20%
що менше від офіційної інфляції/девальвації
flyman
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:32
Успіх написав:
І через це розпочалась повномасштабна війна?
#жгіістчо
"Хочешь мира готовься к войне" (с)
доразминировались...
https://www.president.gov.ua/ru/news/pr ... horo-55913
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається
підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
Zebra
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:50
Коли я це незадоволення передбачив на іншій гілці, то один форумчанин впав у регулярну для нього істерику і почав звинувачувати мене в тортурах та геноциді пенсіонерів, а пан його плюсував.
Ну так маєте попередні підсумки.
Ще раз добавлю, що і попередні пенсії в значній мірі платились за кредити, теперішні ще більше туди ж влізли в рахунок майбутніх поколінь.
Ой+
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:52
Zebra написав: Успіх написав:
І через це розпочалась повномасштабна війна?
#жгіістчо
"Хочешь мира готовься к войне" (с)
доразминировались...
https://www.president.gov.ua/ru/news/pr ... horo-55913
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається
підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
Ну дык.
Разминировал и в его мозгу война закончилась
«У моєму мозку я закінчив війну!».
А потом и Чонгар разминировали, и к Бернсу не прислушался лично Зеленский
pesikot
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:53
Ой+ написав:
Коли я це незадоволення передбачив на іншій гілці, то один форумчанин впав у регулярну для нього істерику і почав звинувачувати мене в тортурах та геноциді пенсіонерів, а пан його плюсував.
Ну так маєте попередні підсумки.
Ще раз добавлю, що і попередні пенсії в значній мірі платились за кредити, теперішні ще більше туди ж влізли в рахунок майбутніх поколінь.
Переведи со своего на понимательный
pesikot
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