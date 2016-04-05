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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3712371337143715>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:52

  Letusrock написав:
  Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.

не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний ))

Типова демагогія та перекручування змісту.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Это уже не смешно, у Украины тысячи дронов!" На РосТВ предсказали нелегкие времена для РФ

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:01

  Kudrjavuy написав:
  Starikan написав:У нас слишком много выходных, два Рождества - вообще абсурд.

Может это всё же КАСАЕТСЯ вероисповедания, что превалирует исторически в Украине?
- Оставим только "суботу?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не пойму, почему столько откровенных придурков на форуме?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:03

  Kudrjavuy написав: Читайте также: Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий

Не сомневался, что люмпены будут возмущаться.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:20

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав: Читайте также: Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий

Не сомневался, что люмпены будут возмущаться.

У меня Kudrjavuy давно в черном списке. Читать его бредни, даже моя грубая психика - не в состоянии

Однако ...
Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий
Ну выплаты пенсий только начались, а уже столько возмущений
Между тем, пересчёт пенсий на почти +20%
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:31

  pesikot написав:
  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав: Читайте также: Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий

Не сомневался, что люмпены будут возмущаться.

У меня Kudrjavuy давно в черном списке. Читать его бредни, даже моя грубая психика - не в состоянии

Однако ...
Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий
Ну выплаты пенсий только начались, а уже столько возмущений
Между тем, пересчёт пенсий на почти +20%

що менше від офіційної інфляції/девальвації
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:32

  Успіх написав:І через це розпочалась повномасштабна війна? :shock:
#жгіістчо :mrgreen:

"Хочешь мира готовься к войне" (с)

доразминировались...

https://www.president.gov.ua/ru/news/pr ... horo-55913

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:50

  pesikot написав:Однако ...
Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий
Ну выплаты пенсий только начались, а уже столько возмущений
Между тем, пересчёт пенсий на почти +20%

Коли я це незадоволення передбачив на іншій гілці, то один форумчанин впав у регулярну для нього істерику і почав звинувачувати мене в тортурах та геноциді пенсіонерів, а пан його плюсував.
Ну так маєте попередні підсумки.
Ще раз добавлю, що і попередні пенсії в значній мірі платились за кредити, теперішні ще більше туди ж влізли в рахунок майбутніх поколінь.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:52

  Zebra написав:
  Успіх написав:І через це розпочалась повномасштабна війна? :shock:
#жгіістчо :mrgreen:

"Хочешь мира готовься к войне" (с)

доразминировались...

https://www.president.gov.ua/ru/news/pr ... horo-55913

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.

Ну дык.
Разминировал и в его мозгу война закончилась
«У моєму мозку я закінчив війну!».
А потом и Чонгар разминировали, и к Бернсу не прислушался лично Зеленский
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:53

  Ой+ написав:
  pesikot написав:Однако ...
Ни в чем себе не отказывайте: украинцы возмущены итогами индексации пенсий
Ну выплаты пенсий только начались, а уже столько возмущений
Между тем, пересчёт пенсий на почти +20%

Коли я це незадоволення передбачив на іншій гілці, то один форумчанин впав у регулярну для нього істерику і почав звинувачувати мене в тортурах та геноциді пенсіонерів, а пан його плюсував.
Ну так маєте попередні підсумки.
Ще раз добавлю, що і попередні пенсії в значній мірі платились за кредити, теперішні ще більше туди ж влізли в рахунок майбутніх поколінь.

Переведи со своего на понимательный
pesikot
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  #<1 ... 3712371337143715>
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