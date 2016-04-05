Додано: Сер 08 бер, 2023 18:33

ЛАД написав: vitaliian

Всё корректно.

А семейное насилие было наказуемым и при "совке".

стало немного лучше, для тех кто может делать бизнес

А для тех, кто не может? А таких подавляющее большинство в любом обществе и при любом строе, большинство должно работать . Всё корректно.А семейное насилие было наказуемым и при "совке".А для тех, кто не может? А таких подавляющее большинство в любом обществе и при любом строе, большинство должно

я вижу иначе. 21й век другая экономика. в 20м был востребован конвеер из живых людей, сейчас в производствах, с/х, информационных технологиях столько людей не надо. Вместо фотоателье у каждого камера в смартфоне, вместо прачечной - стиралка автомат (примеры образные).Чтобы зарабатывать в 21 веке надо что то серьезное знать или уметь. В 20м достаточно было просто ходить на работу, быть винтиком в системе. Я застал тот период. Он закончился с кризисом 2008. Сейчас уже все иначе. Произошло мировое разделение труда. Если Китай производит смартфоны, другие страны (за редким исключением) уже этим не замарачиваются - нет смысла.Танки должна производить Германия. Вертолеты - Франция. Если это начнем делать мы, на выходе получим регресс в виде сырого продукта. Возможно наша мировая технологическая ниша беспилотники и двигатели к ним.