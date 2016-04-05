ЛАД написав:Я не предлагаю сегодня ликвидировать выходные и праздники. Согласен, что в сегодняшних условиях это не имеет смысла. К сожалению, сегодня нет возможности (хотя необходимость есть) работать в 3 смены, чтобы обеспечить фронт самолётами, танками, снарядами и патронами, приходится полагаться на помощь "партнёров". И остаётся обсуждать на форуме, когда и сколько "нам дадут".
едва ли впервые с начала войны, я с вами согласен, нужно загрузить работой все что способно генерировать добавленную стоимость, иначе нам светит безработица и голод. Только я вижу проблему шире. Выехало 7 млн человек, грубо говоря каждый потреблял товаров и услуг на 150 уе в месяц (кто больше, кто меньше, большинство думаю больше), на сколько упало потребление посчитать может каждый, в этом сидели налоги в т.ч. ЕСВ. Просто всех вернуть тоже не вариант, потерявшим жилье нужно обеспечить жильем, а безработных - работой. Задача нетривиальная и за полгода не решаемая, но чесаться надо уже вчера, а не когда перекроют кран Западной помощи.
В рамках этой темы вам и Флаю особенно укажут что не о бабле надо думать, а о своём патриотическом долге перед Батькивщиной, и не увиливать от облав твк, а честно и добровольно ринуться в окопы под Бахмут, а там когда повезёт и оторвёт не голову, а только ногу, и в твк выдадут попугая, повязку на глаз, костыль и шляпу Стивенсона, и на пенсии тебя эти экономические дерьмодрязги вообще интересовать не будут. Только вопрос за чей счёт будут эти пенсии и не будет ли скоро зарплата $чика в районе средней по стране максимум, у кацапов же зэков больше чем наша армия сейчас. По книге Вайнеров "Эра милосерлия"(про Жеглова и Шарапова) пузырь водки осенью 45го стоил 500руб в свободной продаже при средней зарплате под тысячу, а жаренная картошка считалась деликатесом(в Мацкве) Наверно на диете мариупольцев в апреле 22го многие из урапобедителей здесь выстроили бы другие логические связи как правильно надо воевать и какой ценой
Ой+, для тебя бесплатно, как для дятла Пленных нужно охранять. Кто бы мог подумать ? Неожиданно для beee и Ой+
А вот пенсионеров не нужно охранять, как пленных Но нужно им платит субсидии. А это ещё примерно +2.6К Итого, уже 5.2К. И пенсионеров много
То Starikan правильно заметил, что люмпенам всегда мало Я добавлю, люмпенам и жлобам всегда мало
Але ти і тупезне хамло - користуйся ботами чи гугл перекладом. Ось мій пост від 04.03.23
Ой+ написав:
ЛАД написав:
По состоянию на 2023 год минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная пенсия – 20930 гривен.
Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен
С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато. P.s. Кстати, давно не смотрел, но сейчас на сайте ПФУ не вижу никаких сообщений и никакой статистики. Куда они делись?
Повторю для вас - полонений не отримує 10000 на життя, а більшу частину іде на оплату охоронців і т.д. А витрати на пенсіонера це не тільки пенсія, а і б-ть субсидій та пільг, б-ть витрат на медицину, непряме дотування занижених тарифів на ком. послуги, те ж забезпечення частки безпеки силовими структурами і ще багато чого. Якщо би теперішні пенсіонери в свій час поставили на ноги більшу кількість дітей, забезпечили економічний, політичний та всілякий інший добробут, а ці багаточисельні діти будучи дорослими успішно працювали та примножували нажите, то була би можливість платити більші пенсії. А так, більша частина того, що платиться, то це за рахунок грантів та кредитів, значну частину яку би мали віддавати ще менш чисельні внуки сьогоднішніх пенсіонерів.
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News ведучому Шону Хенніті.
Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління Росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з Кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України – він би погодився.
«А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія - ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б», – пояснив експрезидент.
Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала «шведський стіл».
Ой+ написав:Але ти і тупезне хамло - користуйся ботами чи гугл перекладом. Ось мій пост від 04.03.23
Ой+ написав:
Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен
С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато. P.s. Кстати, давно не смотрел, но сейчас на сайте ПФУ не вижу никаких сообщений и никакой статистики. Куда они делись?
Повторю для вас - полонений не отримує 10000 на життя, а більшу частину іде на оплату охоронців і т.д. А витрати на пенсіонера це не тільки пенсія, а і б-ть субсидій та пільг, б-ть витрат на медицину, непряме дотування занижених тарифів на ком. послуги, те ж забезпечення частки безпеки силовими структурами і ще багато чого. Якщо би теперішні пенсіонери в свій час поставили на ноги більшу кількість дітей, забезпечили економічний, політичний та всілякий інший добробут, а ці багаточисельні діти будучи дорослими успішно працювали та примножували нажите, то була би можливість платити більші пенсії. А так, більша частина того, що платиться, то це за рахунок грантів та кредитів, значну частину яку би мали віддавати ще менш чисельні внуки сьогоднішніх пенсіонерів.
[/quote] Так а я тебя и спросил. Переведи Ты начал про курсы Зачем ? Я написал свой ответ
Ты ответил, ну почти то же самое, и бесплатно Но зачем-то вставил
Але ти і тупезне хамло - користуйся ботами чи гугл перекладом
Ты сейчас о чём ? Какие боты ? какой гугл-переклад ?
Может ты перестанешь хамить, а начнешь писать по сути