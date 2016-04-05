Додано: Сер 08 бер, 2023 20:22

vitaliian написав: ЛАД написав: Я не предлагаю сегодня ликвидировать выходные и праздники. Согласен, что в сегодняшних условиях это не имеет смысла. К сожалению, сегодня нет возможности (хотя необходимость есть) работать в 3 смены, чтобы обеспечить фронт самолётами, танками, снарядами и патронами, приходится полагаться на помощь "партнёров". И остаётся обсуждать на форуме, когда и сколько "нам дадут". Я не предлагаю сегодня ликвидировать выходные и праздники. Согласен, что в сегодняшних условиях это не имеет смысла. К сожалению, сегодня нет возможности (хотя необходимость есть) работать в 3 смены, чтобы обеспечить фронт самолётами, танками, снарядами и патронами, приходится полагаться на помощь "партнёров". И остаётся обсуждать на форуме, когда и сколько "нам дадут". едва ли впервые с начала войны, я с вами согласен, нужно загрузить работой все что способно генерировать добавленную стоимость, иначе нам светит безработица и голод. Только я вижу проблему шире. Выехало 7 млн человек, грубо говоря каждый потреблял товаров и услуг на 150 уе в месяц (кто больше, кто меньше, большинство думаю больше), на сколько упало потребление посчитать может каждый, в этом сидели налоги в т.ч. ЕСВ. Просто всех вернуть тоже не вариант, потерявшим жилье нужно обеспечить жильем, а безработных - работой. Задача нетривиальная и за полгода не решаемая, но чесаться надо уже вчера, а не когда перекроют кран Западной помощи. едва ли впервые с начала войны, я с вами согласен, нужно загрузить работой все что способно генерировать добавленную стоимость, иначе нам светит безработица и голод. Только я вижу проблему шире. Выехало 7 млн человек, грубо говоря каждый потреблял товаров и услуг на 150 уе в месяц (кто больше, кто меньше, большинство думаю больше), на сколько упало потребление посчитать может каждый, в этом сидели налоги в т.ч. ЕСВ. Просто всех вернуть тоже не вариант, потерявшим жилье нужно обеспечить жильем, а безработных - работой. Задача нетривиальная и за полгода не решаемая, но чесаться надо уже вчера, а не когда перекроют кран Западной помощи.

В рамках этой темы вам и Флаю особенно укажут что не о бабле надо думать, а о своём патриотическом долге перед Батькивщиной, и не увиливать от облав твк, а честно и добровольно ринуться в окопы под Бахмут, а там когда повезёт и оторвёт не голову, а только ногу, и в твк выдадут попугая, повязку на глаз, костыль и шляпу Стивенсона, и на пенсии тебя эти экономические дерьмодрязги вообще интересовать не будут.Только вопрос за чей счёт будут эти пенсии и не будет ли скоро зарплата $чика в районе средней по стране максимум, у кацапов же зэков больше чем наша армия сейчас.По книге Вайнеров "Эра милосерлия"(про Жеглова и Шарапова) пузырь водки осенью 45го стоил 500руб в свободной продаже при средней зарплате под тысячу, а жаренная картошка считалась деликатесом(в Мацкве)Наверно на диете мариупольцев в апреле 22го многие из урапобедителей здесь выстроили бы другие логические связи как правильно надо воевать и какой ценой