RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3711371237133714
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:12

  beee написав:Пенсии 2.6к, на зеков рфии 10к

Прораб
Ты калькулятор давно в руках держал ?
Или только штангу таскаешь ?

Ой+, для тебя бесплатно, как для дятла

Итак
2.6К для пенсионера. Мало ? мало. Но и пенсионеров много. Миллионы

Пленным 10к. Много ? ну много, так и пленных мало. Тысячи

НО ... в 10к входит не раздача пленным по 10к.
Туда входит и охрана пленных.

Пленных нужно охранять. Кто бы мог подумать ?
Неожиданно для beee и Ой+

А вот пенсионеров не нужно охранять, как пленных
Но нужно им платит субсидии. А это ещё примерно +2.6К
Итого, уже 5.2К. И пенсионеров много

То Starikan правильно заметил, что люмпенам всегда мало
Я добавлю, люмпенам и жлобам всегда мало
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7776
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:22

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Я не предлагаю сегодня ликвидировать выходные и праздники. Согласен, что в сегодняшних условиях это не имеет смысла. К сожалению, сегодня нет возможности (хотя необходимость есть) работать в 3 смены, чтобы обеспечить фронт самолётами, танками, снарядами и патронами, приходится полагаться на помощь "партнёров". И остаётся обсуждать на форуме, когда и сколько "нам дадут".
едва ли впервые с начала войны, я с вами согласен, нужно загрузить работой все что способно генерировать добавленную стоимость, иначе нам светит безработица и голод. Только я вижу проблему шире. Выехало 7 млн человек, грубо говоря каждый потреблял товаров и услуг на 150 уе в месяц (кто больше, кто меньше, большинство думаю больше), на сколько упало потребление посчитать может каждый, в этом сидели налоги в т.ч. ЕСВ. Просто всех вернуть тоже не вариант, потерявшим жилье нужно обеспечить жильем, а безработных - работой. Задача нетривиальная и за полгода не решаемая, но чесаться надо уже вчера, а не когда перекроют кран Западной помощи.

В рамках этой темы вам и Флаю особенно укажут что не о бабле надо думать, а о своём патриотическом долге перед Батькивщиной, и не увиливать от облав твк, а честно и добровольно ринуться в окопы под Бахмут, а там когда повезёт и оторвёт не голову, а только ногу, и в твк выдадут попугая, повязку на глаз, костыль и шляпу Стивенсона, и на пенсии тебя эти экономические дерьмодрязги вообще интересовать не будут.
Только вопрос за чей счёт будут эти пенсии и не будет ли скоро зарплата $чика в районе средней по стране максимум, у кацапов же зэков больше чем наша армия сейчас.
По книге Вайнеров "Эра милосерлия"(про Жеглова и Шарапова) пузырь водки осенью 45го стоил 500руб в свободной продаже при средней зарплате под тысячу, а жаренная картошка считалась деликатесом(в Мацкве)
Наверно на диете мариупольцев в апреле 22го многие из урапобедителей здесь выстроили бы другие логические связи как правильно надо воевать и какой ценой
барабашов
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:57

  pesikot написав:
  beee написав:Пенсии 2.6к, на зеков рфии 10к

Ой+, для тебя бесплатно, как для дятла
Пленных нужно охранять. Кто бы мог подумать ?
Неожиданно для beee и Ой+

А вот пенсионеров не нужно охранять, как пленных
Но нужно им платит субсидии. А это ещё примерно +2.6К
Итого, уже 5.2К. И пенсионеров много

То Starikan правильно заметил, что люмпенам всегда мало
Я добавлю, люмпенам и жлобам всегда мало

Але ти і тупезне хамло - користуйся ботами чи гугл перекладом. Ось мій пост від 04.03.23
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
По состоянию на 2023 год минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная пенсия – 20930 гривен.

Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен

С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато.
P.s. Кстати, давно не смотрел, но сейчас на сайте ПФУ не вижу никаких сообщений и никакой статистики. Куда они делись?

Повторю для вас - полонений не отримує 10000 на життя, а більшу частину іде на оплату охоронців і т.д.
А витрати на пенсіонера це не тільки пенсія, а і б-ть субсидій та пільг, б-ть витрат на медицину, непряме дотування занижених тарифів на ком. послуги, те ж забезпечення частки безпеки силовими структурами і ще багато чого. Якщо би теперішні пенсіонери в свій час поставили на ноги більшу кількість дітей, забезпечили економічний, політичний та всілякий інший добробут, а ці багаточисельні діти будучи дорослими успішно працювали та примножували нажите, то була би можливість платити більші пенсії. А так, більша частина того, що платиться, то це за рахунок грантів та кредитів, значну частину яку би мали віддавати ще менш чисельні внуки сьогоднішніх пенсіонерів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5671
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:01

flyman
Ты гнида!
Мне 75 лет, и я нахожу деньги для дотаций армии.
А ты только ноешь.

Надоело. Не хочу находиться на одной ветке с мухами и кудрявыми.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19199
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2451 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:06

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News ведучому Шону Хенніті.

Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління Росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з Кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України – він би погодився.

«А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія - ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б», – пояснив експрезидент.

Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала «шведський стіл».

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 13186.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17064
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2117 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:14

  Ой+ написав:Але ти і тупезне хамло - користуйся ботами чи гугл перекладом. Ось мій пост від 04.03.23
  Ой+ написав:
Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен

С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато.
P.s. Кстати, давно не смотрел, но сейчас на сайте ПФУ не вижу никаких сообщений и никакой статистики. Куда они делись?

Повторю для вас - полонений не отримує 10000 на життя, а більшу частину іде на оплату охоронців і т.д.
А витрати на пенсіонера це не тільки пенсія, а і б-ть субсидій та пільг, б-ть витрат на медицину, непряме дотування занижених тарифів на ком. послуги, те ж забезпечення частки безпеки силовими структурами і ще багато чого. Якщо би теперішні пенсіонери в свій час поставили на ноги більшу кількість дітей, забезпечили економічний, політичний та всілякий інший добробут, а ці багаточисельні діти будучи дорослими успішно працювали та примножували нажите, то була би можливість платити більші пенсії. А так, більша частина того, що платиться, то це за рахунок грантів та кредитів, значну частину яку би мали віддавати ще менш чисельні внуки сьогоднішніх пенсіонерів.
[/quote]
Так а я тебя и спросил. Переведи
Ты начал про курсы
Зачем ?
Я написал свой ответ

Ты ответил, ну почти то же самое, и бесплатно
Но зачем-то вставил
Але ти і тупезне хамло - користуйся ботами чи гугл перекладом

Ты сейчас о чём ? Какие боты ? какой гугл-переклад ?

Может ты перестанешь хамить, а начнешь писать по сути
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7776
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:17

  Starikan написав:flyman
Ты гнида!
Мне 75 лет, и я нахожу деньги для дотаций армии.
А ты только ноешь.

Надоело. Не хочу находиться на одной ветке с мухами и кудрявыми.

Хе-хе, а вы меня в черный список отправили

А мне с этими мухами приходится бороться здесь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7776
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:36

‼Союзники совокупно предоставили Украине помощь на 150 млрд евро, - генсек НАТО Столтенберг

Из них 65 млрд евро - военная помощь, остальное - финансово-экономическая.

Йенс Столтенберг также отметил необходимость увеличивать производство боеприпасов, чтобы быть способными и пополнять собственные склады, и передавать их Украине.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17064
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2117 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Пенсии 2.6к, на зеков рфии 10к

Так конвенція в дії. Під це діло справно виділяють кошти.
Це ще один доказ, що ми адаптивні і з нами можна мати справу.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5812
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:53

Кто следит за новостями из Грузии
https://t.me/nlevshitstelegram
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17064
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2117 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3711371237133714
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 113779
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483276
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4950
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1062)
08.03.2023 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.