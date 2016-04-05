Додано: Чет 09 бер, 2023 08:51

ЛАД написав: Но если оценивать жизнь по количеству барахла, которое вы смогли купить, то вы, конечно, правы.

Но учтите, что есть в мире очень много (большинство) стран, в которых жили беднее, чем в Союзе в то время. Тот же Китай, Индия да и ещё многие. Но если оценивать жизнь по количеству барахла, которое вы смогли купить, то вы, конечно, правы.Но учтите, что есть в мире очень много (большинство) стран, в которых жили беднее, чем в Союзе в то время. Тот же Китай, Индия да и ещё многие.

Миф о «золотом периоде» в СССР выстраивала советская система: за «железным занавесом» большинство людей не могли сравнить уровень жизни в разных странах, а цензура и пропаганда прославляли тогдашний режим, не допуская критики. Период правления Леонида Брежнева важен в частности именно созданием советского нарратива о величии СССР и превосходстве «советского образа жизни и ценностей» над жителями стран запада. Также свою роль в нынешнем распространении советских мифов играет человеческий фактор: спустя десятилетия недостатки тогдашней жизни кажутся не такими критическими или вообще забываются.

Международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по таким критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и дохода, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в дороге на работу.

вас сильно заклинило, вы не хотите признать того, что жили плохочто жизнь прошла в дефиците и уровниловке (надеюсь не в коммуне, хотя часть жизни возможно в общаге )я до 5 лет жил в одноэтажном доме , где было 2 входа с разных сторон ...входишь "в подъезд" и 3 квартиры слева и 3 справа, аналогично с другой стороны -в каждой квартире была печь (топили углем) и одна большая комната 20м (потом родители ее разделили на зал и кухню (в которой я спал возле печи (отопления не было, только тепло печи), это бал барак, построенный для семей портовиков. Вокруг барака промзона: с одной стороны забор окружающий порт, с другой "улица"(дорога) по обе строны которой были (ДОЦ-деревообрабатывающий цех, Автобаза порта, РСУ, Цементный цех, Асфальтный цех , ТЗБ ЧМП(склад товаров чмп). Бабушка меня водила в садик за 2,5км, потом мы получили двушку -в 300м от школы и 350 от садика.Мать говорила, что(свет, воду из колодца)-уголь поставлял порт и был сарай для угля, где каждый брал себе ведро утром(вечером) и топил печь. Мать приехала в Одесскую область в 1958г из глухого лесного Калужского села (при том она никогда не считала это глухоманью-ведь до Москвы 250км)я был там один раз в 1977 (там никогда не было электричество(не провели), тем более газа. Хотя у нас в карпатских селах Франковщины и Лбвовщины в 1978г был проведен газ даже в самые горные села.мой дядя(брат матери) приехал в 1962м и жить ему было негде, тогда зарезали двух свинок и сарай рядом с бараком освободился и он туда заселился с женой и 2 дочками, сарай был сбит из досок и обшит руберойдом (зима 1968 была снежной-до метра снега и морозной до -20с)сами понимаете как было тепло в сарае от буржуйки, но люди русские не жалолвались, главное было уехать из рсфср. Квартиру 3ку дядя получил раньше нас на полтора года: он был докер в порту (там его в трюме привалило 300кг кипой хлопка и как "инвалиду" дали квартиру раньше очереди (т.е меньше чем за 5 лет)в 2016г я повез мать показать то место -где мы жили в 1964-1968, она поняла, что место было "не фонтан", хотя в памяти у нее были другие эмоциив 1983г я привез из москвы 8 бутылок фанты (про которую только читали), я жил в гостинице Россия и там этого было много. На улице встретил одноклассника (он помог донести до дома 25кг гантели), я решил отблагодарить и дал ему бутылку фанты(330грм), тот не стал пить-сказал домой отнесет и там вся семья попробует (смешно? да нет, в рейсе я купил мороженное рожок, потом я 19летний рассказывал своему 14летнему брату какое оно вкусное. Осенью 1988 мой лайнер стоял на морвокзале-приехал брат и я дал ему коробку мороженного(1кг-белый/розовый/шоколадный)-мы покупали в Германии(оно самое дешевое, но заграничное) брат повез домой-дома все похлебали водичку, но столько было удовольствия, а от йогуртов вообще восторг.к чему я привожу эти примеры-ссср клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары(и чтобы за ними не было очереди), не умеет сами -просто купите за границей (хотя бы у чехов )посмотрите , как мировое сообщество оценивает качество жизни?что туда входит?-туда точно не входит количество ЯО или крылатых ракет у сссрпо всем критериям ссср не дотягивал до мировых стандартов (хотя они с годами тоже меняли-особенно экологияесли взять только время в дороге на работу, то у совка было приимущество-люди жили в бараках возле заводов (куда их в мороз возили на машинах с отрытым бортом (пока довезут похмелье уже выветрилось)кстати, при входе на проходную завода вохра задерживала всех опоздавших и до 1953г им давали 1 год тюрьмы (или ссылки), повышали трудовую дисциплину, ярко описано у Варлаама Шаламова "Колымские рассказы"