ЛАД написав:Я не предлагаю сегодня ликвидировать выходные и праздники. Согласен, что в сегодняшних условиях это не имеет смысла. К сожалению, сегодня нет возможности (хотя необходимость есть) работать в 3 смены, чтобы обеспечить фронт самолётами, танками, снарядами и патронами, приходится полагаться на помощь "партнёров". И остаётся обсуждать на форуме, когда и сколько "нам дадут".
едва ли впервые с начала войны, я с вами согласен, нужно загрузить работой все что способно генерировать добавленную стоимость, иначе нам светит безработица и голод. Только я вижу проблему шире. Выехало 7 млн человек, грубо говоря каждый потреблял товаров и услуг на 150 уе в месяц (кто больше, кто меньше, большинство думаю больше), на сколько упало потребление посчитать может каждый, в этом сидели налоги в т.ч. ЕСВ. Просто всех вернуть тоже не вариант, потерявшим жилье нужно обеспечить жильем, а безработных - работой. Задача нетривиальная и за полгода не решаемая, но чесаться надо уже вчера, а не когда перекроют кран Западной помощи.
В рамках этой темы вам и Флаю особенно укажут что не о бабле надо думать, а о своём патриотическом долге перед Батькивщиной, и не увиливать от облав твк, а честно и добровольно ринуться в окопы под Бахмут, а там когда повезёт и оторвёт не голову, а только ногу, и в твк выдадут попугая, повязку на глаз, костыль и шляпу Стивенсона, и на пенсии тебя эти экономические дерьмодрязги вообще интересовать не будут. Только вопрос за чей счёт будут эти пенсии и не будет ли скоро зарплата $чика в районе средней по стране максимум, у кацапов же зэков больше чем наша армия сейчас. По книге Вайнеров "Эра милосерлия"(про Жеглова и Шарапова) пузырь водки осенью 45го стоил 500руб в свободной продаже при средней зарплате под тысячу, а жаренная картошка считалась деликатесом(в Мацкве) Наверно на диете мариупольцев в апреле 22го многие из урапобедителей здесь выстроили бы другие логические связи как правильно надо воевать и какой ценой
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News ведучому Шону Хенніті.
Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління Росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з Кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України – він би погодився.
«А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія - ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б», – пояснив експрезидент.
Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала «шведський стіл».
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News ведучому Шону Хенніті.
Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління Росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з Кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України – він би погодився.
«А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія - ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б», – пояснив експрезидент.
Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала «шведський стіл».
ЛАД написав:Но если оценивать жизнь по количеству барахла, которое вы смогли купить, то вы, конечно, правы. Но учтите, что есть в мире очень много (большинство) стран, в которых жили беднее, чем в Союзе в то время. Тот же Китай, Индия да и ещё многие.
Миф о «золотом периоде» в СССР выстраивала советская система: за «железным занавесом» большинство людей не могли сравнить уровень жизни в разных странах, а цензура и пропаганда прославляли тогдашний режим, не допуская критики. Период правления Леонида Брежнева важен в частности именно созданием советского нарратива о величии СССР и превосходстве «советского образа жизни и ценностей» над жителями стран запада. Также свою роль в нынешнем распространении советских мифов играет человеческий фактор: спустя десятилетия недостатки тогдашней жизни кажутся не такими критическими или вообще забываются.
вас сильно заклинило, вы не хотите признать того, что жили плохо что жизнь прошла в дефиците и уровниловке (надеюсь не в коммуне, хотя часть жизни возможно в общаге ) я до 5 лет жил в одноэтажном доме , где было 2 входа с разных сторон ...входишь "в подъезд" и 3 квартиры слева и 3 справа, аналогично с другой стороны -в каждой квартире была печь (топили углем) и одна большая комната 20м (потом родители ее разделили на зал и кухню (в которой я спал возле печи (отопления не было, только тепло печи), это бал барак, построенный для семей портовиков. Вокруг барака промзона: с одной стороны забор окружающий порт, с другой "улица"(дорога) по обе строны которой были (ДОЦ-деревообрабатывающий цех, Автобаза порта, РСУ, Цементный цех, Асфальтный цех , ТЗБ ЧМП(склад товаров чмп). Бабушка меня водила в садик за 2,5км, потом мы получили двушку -в 300м от школы и 350 от садика. Мать говорила, что жили мы там хорошо-мы не платили коммуналку(свет, воду из колодца)-уголь поставлял порт и был сарай для угля, где каждый брал себе ведро утром(вечером) и топил печь. Мать приехала в Одесскую область в 1958г из глухого лесного Калужского села (при том она никогда не считала это глухоманью-ведь до Москвы 250км)я был там один раз в 1977 (там никогда не было электричество(не провели), тем более газа. Хотя у нас в карпатских селах Франковщины и Лбвовщины в 1978г был проведен газ даже в самые горные села. мой дядя(брат матери) приехал в 1962м и жить ему было негде, тогда зарезали двух свинок и сарай рядом с бараком освободился и он туда заселился с женой и 2 дочками, сарай был сбит из досок и обшит руберойдом (зима 1968 была снежной-до метра снега и морозной до -20с) сами понимаете как было тепло в сарае от буржуйки, но люди русские не жалолвались, главное было уехать из рсфср. Квартиру 3ку дядя получил раньше нас на полтора года: он был докер в порту (там его в трюме привалило 300кг кипой хлопка и как "инвалиду" дали квартиру раньше очереди (т.е меньше чем за 5 лет) в 2016г я повез мать показать то место -где мы жили в 1964-1968, она поняла, что место было "не фонтан", хотя в памяти у нее были другие эмоции
в 1983г я привез из москвы 8 бутылок фанты (про которую только читали), я жил в гостинице Россия и там этого было много. На улице встретил одноклассника (он помог донести до дома 25кг гантели), я решил отблагодарить и дал ему бутылку фанты(330грм), тот не стал пить-сказал домой отнесет и там вся семья попробует (смешно? да нет, в рейсе я купил мороженное рожок, потом я 19летний рассказывал своему 14летнему брату какое оно вкусное. Осенью 1988 мой лайнер стоял на морвокзале-приехал брат и я дал ему коробку мороженного(1кг-белый/розовый/шоколадный)-мы покупали в Германии(оно самое дешевое, но заграничное) брат повез домой-дома все похлебали водичку, но столько было удовольствия, а от йогуртов вообще восторг.
к чему я привожу эти примеры-ссср клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары(и чтобы за ними не было очереди), не умеет сами -просто купите за границей (хотя бы у чехов )
посмотрите , как мировое сообщество оценивает качество жизни? что туда входит? -туда точно не входит количество ЯО или крылатых ракет у ссср
Международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по таким критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и дохода, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в дороге на работу.
по всем критериям ссср не дотягивал до мировых стандартов (хотя они с годами тоже меняли-особенно экология
если взять только время в дороге на работу, то у совка было приимущество-люди жили в бараках возле заводов (куда их в мороз возили на машинах с отрытым бортом (пока довезут похмелье уже выветрилось) кстати, при входе на проходную завода вохра задерживала всех опоздавших и до 1953г им давали 1 год тюрьмы (или ссылки), повышали трудовую дисциплину, ярко описано у Варлаама Шаламова "Колымские рассказы" https://shalamov.ru/library/2/
prodigy написав:куда их в мороз возили на машинах с отрытым бортом (пока довезут похмелье уже выветрилось)
меня и других детей тоже возили зимой в открытом борту газ 51 в школу. Но в -20 школы не работали, отчасти потому что транспорт переставал ездить, что то там замерзало. Школа была деревянная, топилась углем. До самых 90х признаком праздника была газировка (байкал, тархун) и конфеты (помню гуливер) и громкая музыка, сначала виниловые пластинги (репертуар из магазина мелодия) потом настоящий прорыв - магнитофоны, репертуар уже выбирали сами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 бер, 2023 09:31, всього редагувалось 1 раз.