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Додано: Чет 09 бер, 2023 09:30
Як там в Грузії?))
Пишуть, що Парламент Грузії такі відкликав скандальний закон. Тобто протестуючі досягли мети, всі наче заспокоїлись. Крім русні. Ці на кордоні чомусь утворили корки на виїзд до рф. Шо такоє?)))
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:47
Достукайиесь до влади поки не пізно!!!
Валютний ринок в контексті ДС
Щоб часом у нас не вибухнули протести
Тоді буде дуууууже куйово!
А я тут неодноразово кажу, що вам там усім в тилу ЛЕГШЕ ДОСТУКАТИСЬ ДО ВЛАДИ!!!
Бо як вже почнуть "стукати" люди зі зброєю, то буде фіговенько всім!
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут тебе мало хто чує , тут все і всі любить тишу.
Давай свої ідеї в телегу задвигай.
Там швидко набереш аудиторію, рекламодавців і хлопці з шоломами прийдуть ,
перевірять, як ти там Старлінк "охороняєш".
Додано: Чет 09 бер, 2023 10:16
Ви теж перекручюєте, от речення про інтенсивний та екстенсивний шлях розвитку чомусь не процитували.
Я от не вірю що людина може бути тривалий час ефективна, працюючи 365 днів в році замість 250 наприклад (окрім незначної кількості сверхлюдей та патологічних трудоголиків).
P.S. в мене на 8.03 та 25.12 вихідного нема
Додано: Чет 09 бер, 2023 10:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
більшості пенсіонерів (до 3000 грн) пенсії хватає днів на 10-15 (це якщо ще більш менш здоровий). Мені важко їм дорікати що вони не хочуть померти з голоду заради перемоги. Або дивуватися чому 75-річний дід вимагає достойної оплати собі вже зараз і не переживає який буде стан Пенс.фонду у 2035 році.
Додано: Чет 09 бер, 2023 10:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
Додано: Чет 09 бер, 2023 11:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про те, що йдуть резерви, кажуть не тільки кацапи. Десь на початку квітня очікую контрнаступ. Тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат!
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