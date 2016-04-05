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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3712371337143715
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:30

Як там в Грузії?))

Пишуть, що Парламент Грузії такі відкликав скандальний закон. Тобто протестуючі досягли мети, всі наче заспокоїлись. Крім русні. Ці на кордоні чомусь утворили корки на виїзд до рф. Шо такоє?)))
fler
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:47

Достукайиесь до влади поки не пізно!!!

  fler написав:протестуючі досягли мети

Валютний ринок в контексті ДС

Щоб часом у нас не вибухнули протести ;)
Тоді буде дуууууже куйово!

А я тут неодноразово кажу, що вам там усім в тилу ЛЕГШЕ ДОСТУКАТИСЬ ДО ВЛАДИ!!!

Бо як вже почнуть "стукати" люди зі зброєю, то буде фіговенько всім!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А я тут неодноразово кажу, що вам там усім в тилу ЛЕГШЕ ДОСТУКАТИСЬ ДО ВЛАДИ!!!

Бо як вже почнуть "стукати" люди зі зброєю, то буде фіговенько всім!


Тут тебе мало хто чує , тут все і всі любить тишу.
Давай свої ідеї в телегу задвигай.
Там швидко набереш аудиторію, рекламодавців і хлопці з шоломами прийдуть ,
перевірять, як ти там Старлінк "охороняєш".
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:16

  Starikan написав:
  Letusrock написав:
  Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.

не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний ))

Типова демагогія та перекручування змісту.


Ви теж перекручюєте, от речення про інтенсивний та екстенсивний шлях розвитку чомусь не процитували.
Я от не вірю що людина може бути тривалий час ефективна, працюючи 365 днів в році замість 250 наприклад (окрім незначної кількості сверхлюдей та патологічних трудоголиків).
P.S. в мене на 8.03 та 25.12 вихідного нема
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:То Starikan правильно заметил, что люмпенам всегда мало
Я добавлю, люмпенам и жлобам всегда мало


більшості пенсіонерів (до 3000 грн) пенсії хватає днів на 10-15 (це якщо ще більш менш здоровий). Мені важко їм дорікати що вони не хочуть померти з голоду заради перемоги. Або дивуватися чому 75-річний дід вимагає достойної оплати собі вже зараз і не переживає який буде стан Пенс.фонду у 2035 році.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе поселка Пришиба сконцентрирована группировка Вооруженных сил Украины из 40 тыс. военных.

«Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Балицкий отметил, что российские войска готовы к возможному наступлению ВСУ. По его словам, в Запорожской области создана двойная линия обороны.


Про те, що йдуть резерви, кажуть не тільки кацапи. Десь на початку квітня очікую контрнаступ. Тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат!
lapay
 
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