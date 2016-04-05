freeze написав:устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ. И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам это все больше не нравится.Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
Все те саме і у нас! Психологічно, навіть, самим здоровим - вже важко! Майже всі намагаються все це лікувати переглядом фільму "Аватар" і то так жадно дивляться той фільм, наче вже ніколи його бачити не будуть! І, начальство/старше командування не може дати з цим ради!
І теж - в нас не вистачає людей... Нових, чомусь, не набирають - а хочуть з тих, що вже тут рік, зробити "універсальних солдатів"! Ох, не добре буде, якщо в цьому напрямку будуть продовжувати!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 бер, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:А я тут неодноразово кажу, що вам там усім в тилу ЛЕГШЕ ДОСТУКАТИСЬ ДО ВЛАДИ!!!
Бо як вже почнуть "стукати" люди зі зброєю, то буде фіговенько всім!
Тут тебе мало хто чує , тут все і всі любить тишу. Давай свої ідеї в телегу задвигай. Там швидко набереш аудиторію, рекламодавців і хлопці з шоломами прийдуть , перевірять, як ти там Старлінк "охороняєш".
Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі. Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.
не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний ))
Типова демагогія та перекручування змісту.
Ви теж перекручюєте, от речення про інтенсивний та екстенсивний шлях розвитку чомусь не процитували. Я от не вірю що людина може бути тривалий час ефективна, працюючи 365 днів в році замість 250 наприклад (окрім незначної кількості сверхлюдей та патологічних трудоголиків). P.S. в мене на 8.03 та 25.12 вихідного нема
pesikot написав:То Starikan правильно заметил, что люмпенам всегда мало Я добавлю, люмпенам и жлобам всегда мало
більшості пенсіонерів (до 3000 грн) пенсії хватає днів на 10-15 (це якщо ще більш менш здоровий). Мені важко їм дорікати що вони не хочуть померти з голоду заради перемоги. Або дивуватися чому 75-річний дід вимагає достойної оплати собі вже зараз і не переживає який буде стан Пенс.фонду у 2035 році.
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News ведучому Шону Хенніті.
Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління Росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з Кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України – він би погодився.
«А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія - ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б», – пояснив експрезидент.
Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала «шведський стіл».
Трамп зливав Україну з перших днів свого президенства. Зокрема Томас Флінн обіцяв повністю злити Україну в розмові з Кисляком. Ця розмова була перехоплена американськими спецслужбами і то тільки тому що шпіонили за Кисляком, а не за Фліном. Флінн відразу пішов у відставку - через місяць після призначення.
Звичайно Трамп вирішить конфлікт - він просто злиє Україну. Наприклад "перемир'я" по сьогоднішній лінії фронту. Путіна це влаштує , Україну заставлять. І в принципі може заявити що України "при ньому" територій не втратила, території вона втратила "при Байдені".