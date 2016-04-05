RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 37133714371537163717>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:25

За крок до перевороту думок!©

  freeze написав:устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ.
И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам
это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
Все те саме і у нас!
Психологічно, навіть, самим здоровим - вже важко!
Майже всі намагаються все це лікувати переглядом фільму "Аватар" ;) і то так жадно дивляться той фільм, наче вже ніколи його бачити не будуть! ;)
І, начальство/старше командування не може дати з цим ради!

І теж - в нас не вистачає людей... Нових, чомусь, не набирають - а хочуть з тих, що вже тут рік, зробити "універсальних солдатів"!
Ох, не добре буде, якщо в цьому напрямку будуть продовжувати!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 бер, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4505
З нами з: 18.03.21
Подякував: 176 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:27

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 бер, 2023 10:28, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17068
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2117 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:30

Як там в Грузії?))

Пишуть, що Парламент Грузії такі відкликав скандальний закон. Тобто протестуючі досягли мети, всі наче заспокоїлись. Крім русні. Ці на кордоні чомусь утворили корки на виїзд до рф. Шо такоє?)))
fler
 
Повідомлень: 3619
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:47

Достукайиесь до влади поки не пізно!!!

  fler написав:протестуючі досягли мети

Валютний ринок в контексті ДС

Щоб часом у нас не вибухнули протести ;)
Тоді буде дуууууже куйово!

А я тут неодноразово кажу, що вам там усім в тилу ЛЕГШЕ ДОСТУКАТИСЬ ДО ВЛАДИ!!!

Бо як вже почнуть "стукати" люди зі зброєю, то буде фіговенько всім!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4505
З нами з: 18.03.21
Подякував: 176 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А я тут неодноразово кажу, що вам там усім в тилу ЛЕГШЕ ДОСТУКАТИСЬ ДО ВЛАДИ!!!

Бо як вже почнуть "стукати" люди зі зброєю, то буде фіговенько всім!


Тут тебе мало хто чує , тут все і всі любить тишу.
Давай свої ідеї в телегу задвигай.
Там швидко набереш аудиторію, рекламодавців і хлопці з шоломами прийдуть ,
перевірять, як ти там Старлінк "охороняєш".
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5816
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:16

  Starikan написав:
  Letusrock написав:
  Starikan написав:Коли я був молодше, іноді працював майже без вихідних, щоб досягти якогось успіху у своїй галузі.
Мені особисто два Різдва не заважають, я піклуюсь про Україну в цілому.

не домаю що Україні заважає процвітати саме лишній вихідний ))

Типова демагогія та перекручування змісту.


Ви теж перекручюєте, от речення про інтенсивний та екстенсивний шлях розвитку чомусь не процитували.
Я от не вірю що людина може бути тривалий час ефективна, працюючи 365 днів в році замість 250 наприклад (окрім незначної кількості сверхлюдей та патологічних трудоголиків).
P.S. в мене на 8.03 та 25.12 вихідного нема
Letusrock
 
Повідомлень: 360
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:То Starikan правильно заметил, что люмпенам всегда мало
Я добавлю, люмпенам и жлобам всегда мало


більшості пенсіонерів (до 3000 грн) пенсії хватає днів на 10-15 (це якщо ще більш менш здоровий). Мені важко їм дорікати що вони не хочуть померти з голоду заради перемоги. Або дивуватися чому 75-річний дід вимагає достойної оплати собі вже зараз і не переживає який буде стан Пенс.фонду у 2035 році.
Letusrock
 
Повідомлень: 360
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 457
З нами з: 17.12.22
Подякував: 43 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе поселка Пришиба сконцентрирована группировка Вооруженных сил Украины из 40 тыс. военных.

«Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Балицкий отметил, что российские войска готовы к возможному наступлению ВСУ. По его словам, в Запорожской области создана двойная линия обороны.


Про те, що йдуть резерви, кажуть не тільки кацапи. Десь на початку квітня очікую контрнаступ. Тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат!
lapay
 
Повідомлень: 13400
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:34

  vitaliian написав:
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News ведучому Шону Хенніті.

Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління Росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з Кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України – він би погодився.

«А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія - ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б», – пояснив експрезидент.

Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала «шведський стіл».

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 13186.html

Трамп зливав Україну з перших днів свого президенства. Зокрема Томас Флінн обіцяв повністю злити Україну в розмові з Кисляком. Ця розмова була перехоплена американськими спецслужбами і то тільки тому що шпіонили за Кисляком, а не за Фліном.
Флінн відразу пішов у відставку - через місяць після призначення.

Звичайно Трамп вирішить конфлікт - він просто злиє Україну. Наприклад "перемир'я" по сьогоднішній лінії фронту. Путіна це влаштує , Україну заставлять.
І в принципі може заявити що України "при ньому" територій не втратила, території вона втратила "при Байдені". :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 11.11.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 37133714371537163717>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Frez і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 113816
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483312
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4954
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2383)
09.03.2023 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.