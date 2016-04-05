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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:38
Letusrock написав: pesikot написав:
То Starikan правильно заметил, что люмпенам всегда мало
Я добавлю, люмпенам и жлобам всегда мало
більшості пенсіонерів (до 3000 грн) пенсії хватає днів на 10-15 (це якщо ще більш менш здоровий). Мені важко їм дорікати що вони не хочуть померти з голоду заради перемоги. Або дивуватися чому 75-річний дід вимагає достойної оплати собі вже зараз і не переживає який буде стан Пенс.фонду у 2035 році.
А наступні 15-20 дні вони що їдять?
Голодують? Жосткі пенсіонери, якщо витримують 15 днів голодування.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:41
Успіх написав:
Валютний ринок в контексті ДС
fler написав:протестуючі досягли мети
Щоб часом у нас не вибухнули протести
... вам там усім в тилу ЛЕГШЕ ДОСТУКАТИСЬ ДО ВЛАДИ!!
Успішек, робимо все можливе. Знаю, що в Мико вже не видають повістки на кожному кроці, бо набрали необхідну кількість людей, а також закрили план по добровольцям до "Гвардії наступу". Може це тебе якось втішить. Тримайтеся.
ПС. Йде третій місяць перебування в Києві, а я так і не побачила жодного випадку вручення повістки. Містика..😉
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:43
andrijk777 написав:
А наступні 15-20 дні вони що їдять? Голодують? Жосткі пенсіонери, якщо витримують 15 днів голодування
Заощадження, підробіток і в деяких випадках, допомога дітей - ось лише це дає вижити пенсіонерам!
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:45
andrijk777 написав:
А наступні 15-20 дні вони що їдять? Голодують? Жосткі пенсіонери, якщо витримують 15 днів голодування.
наступні дні висять на шиї своїх дітей.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:46
Успіх написав:
Заощадження, підробіток і в деяких випадках, допомога дітей - ось лише це дає вижити пенсіонерам!
в Андрія може всі знайомі пенсіонери судді чи нафтовики з крайньої півночі, добре що не написав про пироженоє (як Марія Антуанетта)
Востаннє редагувалось Letusrock
в Чет 09 бер, 2023 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:47
beee написав:
У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
а больше стрелять некуда.
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vitaliian
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:53
fler написав:
Йде третій місяць перебування в Києві, а я так і не побачила жодного випадку вручення повістки. Містика..
Вручають в "глубинках"...(по селах ще з ранньої зими "полюють"...) Хлопці, які були у відпустках - на власні очі бачили не один раз, як просто на вулиці зупиняють, дивляться документи і, деяким, зразу на місці виписують повістки. А також, мої батьки теж мені казали, що "дуже почали носити повістки"... що і біля магазинів "ловлять"...
Тож серйозно - чим можна пояснити "недобір людей", про які пишемо Фріз і я?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:02
Успіх написав:
недобір людей
не будучи военным экспердом от слова вообще, аккуратно вангую, число мобилизованных как то связано с количеством оружия и снарядов, которое нам готовы прредоставить. В большей степени это война артилерии. Пехота и бронь на 2м плане по важности выполняемых задач.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 09 бер, 2023 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:02
Успіх
у меня на подьезде висело обьявление всем военнообязанным явиться в военкомат до 15апреля...я в черкассах. в телеграмме закрыли чаты которые помогали прятаться от военкомата
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:06
Атака 9 березня - якими ракетами вдарила Росія
Як повідомив головнокомандувач збройними Силами України Валерій Залужний, російські війська в ніч на 9 березня випустили 81 ракету різного базування: Х-101 / Х-555, "Калібр", X-22, "Кинджал", Х-31п, X-59, С-300, а також БПЛА Shahed-136/131.
З 48 випущених росіянами крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" сили протиповітряної оборони України знищили 34.
майже місяць в 10 лютого, тварюки
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