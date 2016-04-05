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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3714371537163717>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:38

  Letusrock написав:
  pesikot написав:То Starikan правильно заметил, что люмпенам всегда мало
Я добавлю, люмпенам и жлобам всегда мало


більшості пенсіонерів (до 3000 грн) пенсії хватає днів на 10-15 (це якщо ще більш менш здоровий). Мені важко їм дорікати що вони не хочуть померти з голоду заради перемоги. Або дивуватися чому 75-річний дід вимагає достойної оплати собі вже зараз і не переживає який буде стан Пенс.фонду у 2035 році.

А наступні 15-20 дні вони що їдять? :D Голодують? Жосткі пенсіонери, якщо витримують 15 днів голодування.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:41

  Успіх написав:
  fler написав:протестуючі досягли мети

Валютний ринок в контексті ДС

Щоб часом у нас не вибухнули протести ;)... вам там усім в тилу ЛЕГШЕ ДОСТУКАТИСЬ ДО ВЛАДИ!!

Успішек, робимо все можливе. Знаю, що в Мико вже не видають повістки на кожному кроці, бо набрали необхідну кількість людей, а також закрили план по добровольцям до "Гвардії наступу". Може це тебе якось втішить. Тримайтеся.
ПС. Йде третій місяць перебування в Києві, а я так і не побачила жодного випадку вручення повістки. Містика..😉
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:43

Хіба ревуть воли, як ясла повні?©

  andrijk777 написав:А наступні 15-20 дні вони що їдять? Голодують? Жосткі пенсіонери, якщо витримують 15 днів голодування
Заощадження, підробіток і в деяких випадках, допомога дітей - ось лише це дає вижити пенсіонерам!
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А наступні 15-20 дні вони що їдять? Голодують? Жосткі пенсіонери, якщо витримують 15 днів голодування.


наступні дні висять на шиї своїх дітей.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Заощадження, підробіток і в деяких випадках, допомога дітей - ось лише це дає вижити пенсіонерам!

в Андрія може всі знайомі пенсіонери судді чи нафтовики з крайньої півночі, добре що не написав про пироженоє (як Марія Антуанетта)
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 09 бер, 2023 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:47

  beee написав:У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
а больше стрелять некуда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:53

Десь формують засекречену "велику міць"?!

  fler написав:Йде третій місяць перебування в Києві, а я так і не побачила жодного випадку вручення повістки. Містика..
Вручають в "глубинках"...(по селах ще з ранньої зими "полюють"...) Хлопці, які були у відпустках - на власні очі бачили не один раз, як просто на вулиці зупиняють, дивляться документи і, деяким, зразу на місці виписують повістки. А також, мої батьки теж мені казали, що "дуже почали носити повістки"... що і біля магазинів "ловлять"...

Тож серйозно - чим можна пояснити "недобір людей", про які пишемо Фріз і я?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:02

  Успіх написав:недобір людей
не будучи военным экспердом от слова вообще, аккуратно вангую, число мобилизованных как то связано с количеством оружия и снарядов, которое нам готовы прредоставить. В большей степени это война артилерии. Пехота и бронь на 2м плане по важности выполняемых задач.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 бер, 2023 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:02

Успіх

у меня на подьезде висело обьявление всем военнообязанным явиться в военкомат до 15апреля...я в черкассах. в телеграмме закрыли чаты которые помогали прятаться от военкомата
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:06

Атака 9 березня - якими ракетами вдарила Росія
Як повідомив головнокомандувач збройними Силами України Валерій Залужний, російські війська в ніч на 9 березня випустили 81 ракету різного базування: Х-101 / Х-555, "Калібр", X-22, "Кинджал", Х-31п, X-59, С-300, а також БПЛА Shahed-136/131.

З 48 випущених росіянами крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" сили протиповітряної оборони України знищили 34.


майже місяць в 10 лютого, тварюки
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