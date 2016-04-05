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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3714371537163717
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:12

  Letusrock написав:більшості пенсіонерів (до 3000 грн) пенсії хватає днів на 10-15 (це якщо ще більш менш здоровий). Мені важко їм дорікати що вони не хочуть померти з голоду заради перемоги. Або дивуватися чому 75-річний дід вимагає достойної оплати собі вже зараз і не переживає який буде стан Пенс.фонду у 2035 році.


в нас така пенсійна форма - скільки платять туди робітники такі пенсії і виплачують.
тому дорікати потрібно не пенсіонерам а їхнім дітям/внукам що мало сплачують. або взагалі нічого не сплачують.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:19

  mephala написав:
  Letusrock написав:більшості пенсіонерів (до 3000 грн) пенсії хватає днів на 10-15 (це якщо ще більш менш здоровий). Мені важко їм дорікати що вони не хочуть померти з голоду заради перемоги. Або дивуватися чому 75-річний дід вимагає достойної оплати собі вже зараз і не переживає який буде стан Пенс.фонду у 2035 році.


в нас така пенсійна форма - скільки платять туди робітники такі пенсії і виплачують.
тому дорікати потрібно не пенсіонерам а їхнім дітям/внукам що мало сплачують. або взагалі нічого не сплачують.

Якраз пенсіонерам потрібно дорікати, тому що саме вони створили/побудували таку систему! Діти/внуки не проти багато заробляти і багато сплачувати. Але сплачувати умовно 5000 пенсіонеру з зарплати 10000, залишаючи собі на життя 5000 якось не дуже добре.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:26

Успіху на днях підвезли 10 хижаків з "дресирувальниками", готуються ще передати птахів (з того ж самого зоопарку).
fler
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якраз пенсіонерам потрібно дорікати, тому що саме вони створили/побудували таку систему

Солідарна система навіть краща за накопичувальну. Проблема не в системі, а в демографічній ситуації і в пенсійному віці, який популістичне суспільство і відповідна влада не хоче піднімати.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:34

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Якраз пенсіонерам потрібно дорікати, тому що саме вони створили/побудували таку систему

Солідарна система навіть краща за накопичувальну. Проблема не в системі, а в демографічній ситуації і в пенсійному віці, який популістичне суспільство і відповідна влада не хоче піднімати.


Та давайте сразу стаж 50 лет и выход не раньше 70, а если раньше то доплати. От тогда ПФ наполнится, хватит поднять пенсии силовикам в 40 лет, судьям и прочим прокурорам. Должно хватить. А демографичну ситуацию влада тоже не хочет улучшать, достаточно вспомнить в ВР поиск немотивированными депутатами в инете девчат без табу)
Defort
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:46

На валютній гілці потерли, то нехай буде це тут

  freeze написав:устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ.
И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам
это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
Все те саме і у нас!
Психологічно, навіть, самим здоровим - вже важко!
Майже всі намагаються все це лікувати переглядом фільму "Аватар" ;) і то так жадно дивляться той фільм, наче вже ніколи його бачити не будуть! ;)
І, начальство/старше командування не може дати з цим ради!

І теж - в нас не вистачає людей... Нових, чомусь, не набирають - а хочуть з тих, що вже тут рік, зробити "універсальних солдатів"!
Ох, не добре буде, якщо в цьому напрямку будуть продовжувати!
  fler написав:Успіху на днях підвезли 10 хижаків з "дресирувальниками", готуються ще передати птахів (з того ж самого зоопарку).
Це все, звичайно, добре... але якщо цього року не вийде - " за 2-3 тижні" і "до кінця літа" - то... просто шкода побратимів, що втратили життя за ... - за що і для чого?
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  #<1 ... 3714371537163717
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