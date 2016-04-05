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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3714371537163717
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:26

Успіху на днях підвезли 10 хижаків з "дресирувальниками", готуються ще передати птахів (з того ж самого зоопарку).
fler
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якраз пенсіонерам потрібно дорікати, тому що саме вони створили/побудували таку систему

Солідарна система навіть краща за накопичувальну. Проблема не в системі, а в демографічній ситуації і в пенсійному віці, який популістичне суспільство і відповідна влада не хоче піднімати.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:34

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Якраз пенсіонерам потрібно дорікати, тому що саме вони створили/побудували таку систему

Солідарна система навіть краща за накопичувальну. Проблема не в системі, а в демографічній ситуації і в пенсійному віці, який популістичне суспільство і відповідна влада не хоче піднімати.


Та давайте сразу стаж 50 лет и выход не раньше 70, а если раньше то доплати. От тогда ПФ наполнится, хватит поднять пенсии силовикам в 40 лет, судьям и прочим прокурорам. Должно хватить. А демографичну ситуацию влада тоже не хочет улучшать, достаточно вспомнить в ВР поиск немотивированными депутатами в инете девчат без табу)
Defort
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:46

На валютній гілці потерли, то нехай буде це тут

  freeze написав:устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ.
И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам
это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
Все те саме і у нас!
Психологічно, навіть, самим здоровим - вже важко!
Майже всі намагаються все це лікувати переглядом фільму "Аватар" ;) і то так жадно дивляться той фільм, наче вже ніколи його бачити не будуть! ;)
І, начальство/старше командування не може дати з цим ради!

І теж - в нас не вистачає людей... Нових, чомусь, не набирають - а хочуть з тих, що вже тут рік, зробити "універсальних солдатів"!
Ох, не добре буде, якщо в цьому напрямку будуть продовжувати!
  fler написав:Успіху на днях підвезли 10 хижаків з "дресирувальниками", готуються ще передати птахів (з того ж самого зоопарку).
Це все, звичайно, добре... але якщо цього року не вийде - " за 2-3 тижні" і "до кінця літа" - то... просто шкода побратимів, що втратили життя за ... - за що і для чого?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:00

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Якраз пенсіонерам потрібно дорікати, тому що саме вони створили/побудували таку систему

Солідарна система навіть краща за накопичувальну. Проблема не в системі, а в демографічній ситуації і в пенсійному віці, який популістичне суспільство і відповідна влада не хоче піднімати.

Демографічну ситуацію просто так вирішити неможливо. З цим не можуть справитись навіть ТОП-країни. Це об'єктивна причина.
А ось проблему малих зарплат можна вирішити.

А підняти пенсійний вік - спірне рішення. Ви фактично забираєте в "молодих" пенсіонерів і віддаєте "старим" пенсіонерам. А що робити людині в 61(66) років яка залишається взагалі без пенсії по-вашому, а роботу знайти важкувато? Помирати? Я категорично проти подальшого підняття пенсійного віку.

*і накопичувальна система в рази краща за солідарну тому що справедлива. Проблема тільки в тому що перейти на неї просто так фактично нереально.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Defort написав:Та давайте сразу стаж 50 лет и выход не раньше 70, а если раньше то доплати.

Це наше найближче майбутнє, не залежно від бажань пересічних.
  andrijk777 написав:А що робити людині в 61(66) років яка залишається взагалі без пенсії по-вашому, а роботу знайти важкувато?

В ідеалі подавати в суд, на компанії, за ейджизм, і вигравати мільони.
Коли дали безвіз, на форумі обговорювали проблему, що не буде кому працювати. Я і тоді казав, і зараз кажу, що проблеми немає, бо людям 40+ роботу знайти дуже важко.
Ті, хто не платить в пенсійний фонд, фактично перейшли на накопичувальну систему, ті, хто на солідарній малій пенсії можуть підробляти, хоча знайти роботу дійсно важко. Від того, що введуть накопичувальну систему, ці проблеми не зникнуть, бо не в системі кореневі проблеми.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тож серйозно - чим можна пояснити "недобір людей", про які пишемо Фріз і я?

Насколько я понимаю, пополнять части новыми людьми в условиях БД не принято. Получается слишком разный уровень компетентности и хромает слаженность. Формируются новые части, а потом старые выводятся на доукомплектование. Формирование идет активно, военкоматы работают на пределе своих возможностей и способностей.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:13

Вчера знакомый присутствовал при погрузке орками на машины снарядов к граду с их склада у нас в поселке. Орки сами удивились, вскрыв ящики - снаряды 1979-го года выпуска (44 года !). Машины уехали в сторону Мелитополя, не Херсона.
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