|
|
|
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:26
Успіху на днях підвезли 10 хижаків з "дресирувальниками", готуються ще передати птахів (з того ж самого зоопарку).
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:34
Та давайте сразу стаж 50 лет и выход не раньше 70, а если раньше то доплати. От тогда ПФ наполнится, хватит поднять пенсии силовикам в 40 лет, судьям и прочим прокурорам. Должно хватить. А демографичну ситуацию влада тоже не хочет улучшать, достаточно вспомнить в ВР поиск немотивированными депутатами в инете девчат без табу)
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:46
На валютній гілці потерли, то нехай буде це тут
Все те саме і у нас!
Психологічно, навіть, самим здоровим - вже важко!
Майже всі намагаються все це лікувати переглядом фільму "Аватар" і то так жадно дивляться той фільм, наче вже ніколи його бачити не будуть!
І, начальство/старше командування не може дати з цим ради!
І теж - в нас не вистачає людей... Нових, чомусь, не набирають - а хочуть з тих, що вже тут рік, зробити "універсальних солдатів"!
Ох, не добре буде, якщо в цьому напрямку будуть продовжувати!
Це все, звичайно, добре... але якщо цього року не вийде - " за 2-3 тижні" і "до кінця літа" - то... просто шкода побратимів, що втратили життя за ... - за що і для чого?
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:00
Демографічну ситуацію просто так вирішити неможливо. З цим не можуть справитись навіть ТОП-країни. Це об'єктивна причина.
А ось проблему малих зарплат можна вирішити.
А підняти пенсійний вік - спірне рішення. Ви фактично забираєте в "молодих" пенсіонерів і віддаєте "старим" пенсіонерам. А що робити людині в 61(66) років яка залишається взагалі без пенсії по-вашому, а роботу знайти важкувато? Помирати? Я категорично проти подальшого підняття пенсійного віку.
*і накопичувальна система в рази краща за солідарну тому що справедлива. Проблема тільки в тому що перейти на неї просто так фактично нереально.
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це наше найближче майбутнє, не залежно від бажань пересічних.
В ідеалі подавати в суд, на компанії, за ейджизм, і вигравати мільони.
Коли дали безвіз, на форумі обговорювали проблему, що не буде кому працювати. Я і тоді казав, і зараз кажу, що проблеми немає, бо людям 40+ роботу знайти дуже важко.
Ті, хто не платить в пенсійний фонд, фактично перейшли на накопичувальну систему, ті, хто на солідарній малій пенсії можуть підробляти, хоча знайти роботу дійсно важко. Від того, що введуть накопичувальну систему, ці проблеми не зникнуть, бо не в системі кореневі проблеми.
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Насколько я понимаю, пополнять части новыми людьми в условиях БД не принято. Получается слишком разный уровень компетентности и хромает слаженность. Формируются новые части, а потом старые выводятся на доукомплектование. Формирование идет активно, военкоматы работают на пределе своих возможностей и способностей.
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:13
Вчера знакомый присутствовал при погрузке орками на машины снарядов к граду с их склада у нас в поселке. Орки сами удивились, вскрыв ящики - снаряды 1979-го года выпуска (44 года !). Машины уехали в сторону Мелитополя, не Херсона.
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:38
НЕ думають!
Так нас напочатку лютого і відводили з-під Бахмута у Мико область на "доокомплектування", але то було відведено заради піхоти...
А нам було потрібно лише двох, - а тепер ще більше.
Але щось це все "проігнорували" і тепер хочуть чуть не з кожного зробити "універсального солдата" - хоч добре вже кожного за РІК часу знають! І знають, що в того проблеми з хребтом, а в того - коліно... а он тих трьох вже не раз "кидало"... а он в того - психіка слаба... і т.д. і т.п. - але все одно настирно шукають!
Вже і мені дві вакансії пропонували - хоч я РІК часу маю свою тут спеціальність!(і ще дві суміжних спеціальностей мене трохи вчили)
Але щоб отак раз і лізти в бойову машину вчитись на заряджаючого, чи навідника(а я знаю, як тут "все просто" - один пару раз показує як це робиться і, "вуаля" - за тиждень часу ти вже на бойовій практиці під обстрілами!) - ні, дякую!
(хоч з цими хлопцями я неодноразово був в бліндажі під обстрілами близько бойової машини!)
Тож покищо, тільки відносно спокійними розмовами обійшлось... але, як будуть напирати й далі, то тут хлопці(і я теж) знаємо, що їм сказати і як діяти!
Ні, тож треба таке - щоб на нових запит не давати/нових не добирати, а з тих, які вже РІК на фронті - вичавлювати останні соки/робити термінаторів/універсальних солдатів?!
Ох, і граються з вогнем...
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 бер, 2023 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:43
ну ну. така справедлива. що аж фільми знімають за кордоном як в людей крадуть пенсійні кошти.
і я так і бачу як люди вклали свої пенсійні кошти в щось на кшталт михайлівського а потім їм кажуть - то ваші проблеми що у вас пенсії немає. ідіть на цвинтар раз фінансові лопухи.
ви уявляєте розмір тої бомби якщо прогорить якийсь пенсійний фонд з грошима сотень тисяч людей? чи з остраху держава почне все націоналізувати і доливати туди знову ж таки наші кошти з бюджету?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 09 бер, 2023 14:50, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|