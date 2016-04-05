Додано: Чет 09 бер, 2023 14:38

Сибарит написав: Успіх написав: Тож серйозно - чим можна пояснити "недобір людей", про які пишемо Фріз і я? Тож серйозно - чим можна пояснити "недобір людей", про які пишемо Фріз і я?

Насколько я понимаю, пополнять части новыми людьми в условиях БД не принято. Получается слишком разный уровень компетентности и хромает слаженность. Формируются новые части, а потом старые выводятся на доукомплектование. Формирование идет активно, военкоматы работают на пределе своих возможностей и способностей. Насколько я понимаю, пополнять части новыми людьми в условиях БД не принято. Получается слишком разный уровень компетентности и хромает слаженность. Формируются новые части, а потом старые выводятся на доукомплектование. Формирование идет активно, военкоматы работают на пределе своих возможностей и способностей.

Так нас напочатку лютого і відводили з-під Бахмута у Мико область на "доокомплектування", але то було відведено заради піхоти...А нам було потрібно лише двох, - а тепер ще більше.Але щось це все "проігнорували" і тепер хочуть чуть не з кожного зробити "універсального солдата" - хоч добре вже кожного за РІК часу знають! І знають, що в того проблеми з хребтом, а в того - коліно... а он тих трьох вже не раз "кидало"... а он в того - психіка слаба... і т.д. і т.п. - але все одно настирно шукають!Вже і мені дві вакансії пропонували- хоч я РІК часу маю свою тут спеціальність!(і ще дві суміжних спеціальностей мене трохи вчили)Але щоб отак раз і лізти в бойову машину вчитись на заряджаючого, чи навідника(а я знаю, як тут "все просто" - один пару раз показує як це робиться і, "вуаля" - за тиждень часу ти вже на бойовій практиці під обстрілами!) - ні, дякую!(хоч з цими хлопцями я неодноразово був в бліндажі під обстрілами близько бойової машини!)Тож покищо, тільки відносно спокійними розмовами обійшлось... але, як будуть напирати й далі, то тут хлопці(і я теж) знаємо, що їм сказати і як діяти!Ні, тож треба таке - щоб на нових запит не давати/нових не добирати, а з тих, які вже РІК на фронті - вичавлювати останні соки/робити термінаторів/універсальних солдатів?!Ох, і граються з вогнем...