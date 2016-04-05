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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:48
Успіх, ось тобі ще трошки позитиву (вибач за мову, бо копі-паст, з тел.пишу):
Словакия с Польшей и остальной коалицией в ответ на очередной геноцидный удар по Украине решились на передачу истребителей.
До конца месяца еще ожидаем прилет наших военных с учений в странах НАТО. Погода уже позволяет наступать, но это уже дело за нашим военным и политическим руководством, когда решат — тогда и пойдем.
Ожидаем пару главных ударов, и два-три вспомогательных:
— Есть шанс взять в окружение всю российскую группировку под Бахмутом
— Есть возможность ударить по направлению: Мариуполь—Мелитополь, два удара которые разделят российскую группировку на две-три части
— Есть возможность форсировать Днепр и идти к Крыму
— Есть возможность нанести удар на Старобельск с последующим выходом к Луганску
В общем вариантом много, и эта наше преимущество, Россия не знает точно где будет наши главные удары а значит не может нормально подготовить оборону
Китай не стал помогать России, и это пожалуй главная новость. Теперь у нас точно есть шанс закончить войну в этом году, вернуть все свои земли и помочь российским добровольческим отрядам провести ряд освободительных операций на территории РФ. Но это уже следующий этап нашего противостояния.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:57
fler написав:
До конца месяца еще ожидаем
fler написав:
— Есть шанс взять
fler написав:
— Есть возможность ударить
fler написав:
— Есть возможность форсировать
fler написав:
— Есть возможность нанести
fler написав:
В общем вариантом много
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:58
Успіх написав:
просто шкода побратимів, що втратили життя за ... - за що і для чого?
Вслепую пушка лупит, наотмашь шашка рубит,
И ворон большекрылый над битвою кружит.
А пуля знает точно, кого она не любит:
Кого она не любит — в земле сырой лежит.
Окоп ты мой холодный, паёк ты мой голодный...
Не плачь, моя мамаша, что писем нет давно.Не будет он напрасным — наш подвиг благородный,
И время золотое наступит всё равно
. (Акуджава, 1973г)
жертви наших героїв під час війни на марні
нащадки будуть пам'ятати краще ніж Героїв Крут
справжня кривава боротьба за незалежність саме сьогодні
саме ти Успіх і є часткою (маленький гвинтик) той великої складової
вже писав, що нові бригади сформовані, де і скільки-таємниця
бачив на власні очі і чув на власні вуха на протязі 2 місяців (січень-лютий)
більше нічого не скажу (хоч знаю щось)
стосовно замін (ротації, або поповнення),
керівництво ЗСУ має інші плани-ті нові бригади мають вступити в бій в повному складі
розпорошувати по 10-12 осіб щоб довести підрозділи до нормативної кількості зараз не на часі, тому сприймайте це спокійно (хоч всім вам за 13 місяців це не легко)
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:11
mephala написав: andrijk777 написав:
*і накопичувальна система в рази краща за солідарну тому що справедлива. Проблема тільки в тому що перейти на неї просто так фактично нереально.
ну ну. така справедлива. що аж фільми знімають за кордоном як в людей крадуть пенсійні кошти.
і я так і бачу як люди вклали свої пенсійні кошти в щось на кшталт михайлівського а потім їм кажуть - то ваші проблеми що у вас пенсії немає. ідіть на цвинтар раз фінансові лопухи.
ви уявляєте розмір тої бомби якщо прогорить якийсь пенсійний фонд з грошима сотень тисяч людей? чи з остраху держава почне все націоналізувати і доливати туди знову ж таки наші кошти з бюджету?
ваших коштів у бюджету як кіт нака*ав
сьогодні майже 95% соц.виплат -це Донати від країн ЕС і США
як буде після війни зараз вам ніхто не відповість (може будуть ще років 5 допомагати, але коли піймають когось на мільярдних махінаціях, то це буде нагодою put on hold
що робити людям у віці 61-66 які не мають офіційного стажу, бо не було виплат у ПФ?
йти і працювати на "комуналку чи продукти" (двірником, чи сторожем), як що є інши таланти, то працювати за фахом (якщо не має ні здоров'я ні сил, то так воно і буде, на паперті вже зовсім погано-люди донатять на ЗСУ, а тим хто з протягнутою рукою-кидають лише металеві гроші
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:12
prodigy написав: Успіх написав:
просто шкода побратимів, що втратили життя за ... - за що і для чого?
Вслепую пушка лупит, наотмашь шашка рубит,
И ворон большекрылый над битвою кружит.
А пуля знает точно, кого она не любит:
Кого она не любит — в земле сырой лежит.
Окоп ты мой холодный, паёк ты мой голодный...
Не плачь, моя мамаша, что писем нет давно.Не будет он напрасным — наш подвиг благородный,
И время золотое наступит всё равно
. (Акуджава, 1973г)
жертви наших героїв під час війни на марні
нащадки будуть пам'ятати краще ніж Героїв Крут
справжня кривава боротьба за незалежність саме сьогодні
саме ти Успіх і є часткою (маленький гвинтик) той великої складової
вже писав, що нові бригади сформовані, де і скільки-таємниця
бачив на власні очі і чув на власні вуха на протязі 2 місяців (січень-лютий)
більше нічого не скажу (хоч знаю щось)
стосовно замін (ротації, або поповнення),
керівництво ЗСУ має інші плани-ті нові бригади мають вступити в бій в повному складі
розпорошувати по 10-12 осіб щоб довести підрозділи до нормативної кількості зараз не на часі, тому сприймайте це спокійно (хоч всім вам за 13 місяців це не легко)
Дякую!
Ну щож - почекаємо...
Хоч багато хлопців ВЖЕ не витримують...
І я, наче, ще можу почекати до кінця весни... може і літа... - а може і не зможу... - бо я вже зовсім не засуджую хлопців, які повністю занурюються у перегляд фільму "Аватар", або звільняються "за своїм бажанням"...
Тож, лише світло в кінці тунелю зможе змінити загальну ситуацію!
Чекаємо на світло!
Світло наступу, або...
Або - видати закон, що "після 18міс. служби - всі бажаючі солдати, можуть йти на дємбель/додому "до востребування" ")) - тобто, бути в очікуванні/тримати руку на пульсі... що в будь-який момент їх знову можуть покликати назад))
Але це теж хоч якесь світло дало б в кінці тунелю темряви/невідомості!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 09 бер, 2023 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:29
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:40
vitaliian написав: beee написав:
У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
а больше стрелять некуда.
Штаб рфии: Украине истребители застопорили. Давайте поможем сдвинуть с мёртвой точки. Что делать будем? Ну зима кончилась, давайте куда-то пульнём, тец обновим заодно. Награды хотят
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