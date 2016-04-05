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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3715371637173718
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:48

Успіх, ось тобі ще трошки позитиву (вибач за мову, бо копі-паст, з тел.пишу):
Словакия с Польшей и остальной коалицией в ответ на очередной геноцидный удар по Украине решились на передачу истребителей.
До конца месяца еще ожидаем прилет наших военных с учений в странах НАТО. Погода уже позволяет наступать, но это уже дело за нашим военным и политическим руководством, когда решат — тогда и пойдем.
Ожидаем пару главных ударов, и два-три вспомогательных:

— Есть шанс взять в окружение всю российскую группировку под Бахмутом

— Есть возможность ударить по направлению: Мариуполь—Мелитополь, два удара которые разделят российскую группировку на две-три части

— Есть возможность форсировать Днепр и идти к Крыму

— Есть возможность нанести удар на Старобельск с последующим выходом к Луганску
В общем вариантом много, и эта наше преимущество, Россия не знает точно где будет наши главные удары а значит не может нормально подготовить оборону
Китай не стал помогать России, и это пожалуй главная новость. Теперь у нас точно есть шанс закончить войну в этом году, вернуть все свои земли и помочь российским добровольческим отрядам провести ряд освободительных операций на территории РФ. Но это уже следующий этап нашего противостояния.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:57

Так - надія є завжди! ;)

  fler написав:До конца месяца еще ожидаем
  fler написав:— Есть шанс взять
  fler написав:— Есть возможность ударить
  fler написав:— Есть возможность форсировать
  fler написав:— Есть возможность нанести
  fler написав:В общем вариантом много
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:просто шкода побратимів, що втратили життя за ... - за що і для чого?


Вслепую пушка лупит, наотмашь шашка рубит,
И ворон большекрылый над битвою кружит.
А пуля знает точно, кого она не любит:
Кого она не любит — в земле сырой лежит.

Окоп ты мой холодный, паёк ты мой голодный...
Не плачь, моя мамаша, что писем нет давно.
Не будет он напрасным — наш подвиг благородный,
И время золотое наступит всё равно. (Акуджава, 1973г)

жертви наших героїв під час війни на марні
нащадки будуть пам'ятати краще ніж Героїв Крут
справжня кривава боротьба за незалежність саме сьогодні
саме ти Успіх і є часткою (маленький гвинтик) той великої складової

вже писав, що нові бригади сформовані, де і скільки-таємниця
бачив на власні очі і чув на власні вуха на протязі 2 місяців (січень-лютий)
більше нічого не скажу (хоч знаю щось)

стосовно замін (ротації, або поповнення),
керівництво ЗСУ має інші плани-ті нові бригади мають вступити в бій в повному складі
розпорошувати по 10-12 осіб щоб довести підрозділи до нормативної кількості зараз не на часі, тому сприймайте це спокійно (хоч всім вам за 13 місяців це не легко)
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:11

  mephala написав:
  andrijk777 написав:*і накопичувальна система в рази краща за солідарну тому що справедлива. Проблема тільки в тому що перейти на неї просто так фактично нереально.


ну ну. така справедлива. що аж фільми знімають за кордоном як в людей крадуть пенсійні кошти.
і я так і бачу як люди вклали свої пенсійні кошти в щось на кшталт михайлівського а потім їм кажуть - то ваші проблеми що у вас пенсії немає. ідіть на цвинтар раз фінансові лопухи.
ви уявляєте розмір тої бомби якщо прогорить якийсь пенсійний фонд з грошима сотень тисяч людей? чи з остраху держава почне все націоналізувати і доливати туди знову ж таки наші кошти з бюджету?


ваших коштів у бюджету як кіт нака*ав
сьогодні майже 95% соц.виплат -це Донати від країн ЕС і США
як буде після війни зараз вам ніхто не відповість (може будуть ще років 5 допомагати, але коли піймають когось на мільярдних махінаціях, то це буде нагодою put on hold
що робити людям у віці 61-66 які не мають офіційного стажу, бо не було виплат у ПФ?
йти і працювати на "комуналку чи продукти" (двірником, чи сторожем), як що є інши таланти, то працювати за фахом (якщо не має ні здоров'я ні сил, то так воно і буде, на паперті вже зовсім погано-люди донатять на ЗСУ, а тим хто з протягнутою рукою-кидають лише металеві гроші
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:12

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  prodigy написав:
  Успіх написав:просто шкода побратимів, що втратили життя за ... - за що і для чого?


Вслепую пушка лупит, наотмашь шашка рубит,
И ворон большекрылый над битвою кружит.
А пуля знает точно, кого она не любит:
Кого она не любит — в земле сырой лежит.

Окоп ты мой холодный, паёк ты мой голодный...
Не плачь, моя мамаша, что писем нет давно.
Не будет он напрасным — наш подвиг благородный,
И время золотое наступит всё равно. (Акуджава, 1973г)

жертви наших героїв під час війни на марні
нащадки будуть пам'ятати краще ніж Героїв Крут
справжня кривава боротьба за незалежність саме сьогодні
саме ти Успіх і є часткою (маленький гвинтик) той великої складової

вже писав, що нові бригади сформовані, де і скільки-таємниця
бачив на власні очі і чув на власні вуха на протязі 2 місяців (січень-лютий)
більше нічого не скажу (хоч знаю щось)

стосовно замін (ротації, або поповнення),
керівництво ЗСУ має інші плани-ті нові бригади мають вступити в бій в повному складі
розпорошувати по 10-12 осіб щоб довести підрозділи до нормативної кількості зараз не на часі, тому сприймайте це спокійно (хоч всім вам за 13 місяців це не легко)

Дякую!
Ну щож - почекаємо...
Хоч багато хлопців ВЖЕ не витримують...

І я, наче, ще можу почекати до кінця весни... може і літа... - а може і не зможу... - бо я вже зовсім не засуджую хлопців, які повністю занурюються у перегляд фільму "Аватар", або звільняються "за своїм бажанням"...

Тож, лише світло в кінці тунелю зможе змінити загальну ситуацію!

Чекаємо на світло! :D
Світло наступу, або...
Або - видати закон, що "після 18міс. служби - всі бажаючі солдати, можуть йти на дємбель/додому "до востребування" ")) - тобто, бути в очікуванні/тримати руку на пульсі... що в будь-який момент їх знову можуть покликати назад)) :mrgreen:

Але це теж хоч якесь світло дало б в кінці тунелю темряви/невідомості!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 бер, 2023 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:29

А11 і Торнадо

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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  beee написав:У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
а больше стрелять некуда.
Штаб рфии: Украине истребители застопорили. Давайте поможем сдвинуть с мёртвой точки. Что делать будем? Ну зима кончилась, давайте куда-то пульнём, тец обновим заодно. Награды хотят
beee
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