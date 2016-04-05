RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3716371737183719
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:52

prodigy
 
Повідомлень: 9492
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 3175 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:56

  beee написав:
vitaliian написав:
  beee написав:У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
а больше стрелять некуда.
Штаб рфии: Украине истребители застопорили. Давайте поможем сдвинуть с мёртвой точки. Что делать будем? Ну зима кончилась, давайте куда-то пульнём, тец обновим заодно. Награды хотят
канал вражеский, не то чтобы верю (как им можно верить?), но пишут такое.
Ночной обстрел Киева и ряда украинских городов был проверкой ПВО противника, рассказали нам в Генштабе.

Один из генералов отметил, что за последний месяц Украина получила новые образцы техники и российская армия должна была прощупать слабые места для дальнейших атак. Основной удар пришелся по энергетическим объектам, в том числе на западе страны.

Впрочем, генерал не смог внятно ответить, зачем "для проверки" было запускать сразу несколько дорогостоящих ракет типа "Кинжал".

Известно, что в Киеве одна из ракет попала в ТЭЦ, оставив примерно половину жителей украинской столицы без тепла. Однако опыт осени-зимы показал, что с аварией можно быстро справиться.

Источник в Генштабе подчеркнул, что Валерий Герасимов доволен результатами ночного удара. Да, друзья, такая вот военная логика. Увы, очередной месячный бюджет какой-то крупной области улетел в направлении Украины и не принес очевидных результатов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17070
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2117 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:21

Російські окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Організацію висвітлення подій доручено пропагандисту Володимиру Соловйову.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ.

"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ", - повідомляє ГУР.

В українській розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.


prodigy
 
Повідомлень: 9492
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 3175 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:26

42% українців підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі.

52% українців вважають, що російську мову взагалі не варто вивчати в школах. Про це свідчать результати проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) опитування щодо ставлення громадян до викладання російської мови в українськомовних школах.

"Одне з актуальних питань, яке обговорюється в Україні, - в якій ролі має існувати російська мова. Зокрема, чи потрібно вивчати російську мову у школах з українською мовою викладання і якщо "так", то в якому обсязі. Прикметно звернути увагу, що 25-30 років тому в опитуваннях з цього питання навіть не додавалася опція "не вивчати взагалі", що свідчить про глибину змін суспільних поглядів, які пройшла Україна за життя одного покоління", - вказали у КМІС.

Зазначається, що ще у 2019 році лише 8% українців вважали, що взагалі не варто вивчати російську мову в школах, водночас зараз таких людей - 52%.
prodigy
 
Повідомлень: 9492
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 3175 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:53

Російські терористи в ніч на 9 березня випустили по Україні шість гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал». Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall.«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW.

«Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом - багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийняте в найближчі два місяці», – зазначив Папперґер.

Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.

На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. Він вважає, що захистити завод від російських атак за допомогою українських систем протиповітряної оборони «не важко».

https://glavcom.ua/news/nimetskij-konts ... 12269.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17070
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2117 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3716371737183719
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 113819
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4954
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.