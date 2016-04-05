beee написав:У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
а больше стрелять некуда.
Штаб рфии: Украине истребители застопорили. Давайте поможем сдвинуть с мёртвой точки. Что делать будем? Ну зима кончилась, давайте куда-то пульнём, тец обновим заодно. Награды хотят
канал вражеский, не то чтобы верю (как им можно верить?), но пишут такое.
Ночной обстрел Киева и ряда украинских городов был проверкой ПВО противника, рассказали нам в Генштабе.
Один из генералов отметил, что за последний месяц Украина получила новые образцы техники и российская армия должна была прощупать слабые места для дальнейших атак. Основной удар пришелся по энергетическим объектам, в том числе на западе страны.
Впрочем, генерал не смог внятно ответить, зачем "для проверки" было запускать сразу несколько дорогостоящих ракет типа "Кинжал".
Известно, что в Киеве одна из ракет попала в ТЭЦ, оставив примерно половину жителей украинской столицы без тепла. Однако опыт осени-зимы показал, что с аварией можно быстро справиться.
Источник в Генштабе подчеркнул, что Валерий Герасимов доволен результатами ночного удара. Да, друзья, такая вот военная логика. Увы, очередной месячный бюджет какой-то крупной области улетел в направлении Украины и не принес очевидных результатов.
Російські окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Організацію висвітлення подій доручено пропагандисту Володимиру Соловйову.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ.
"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ", - повідомляє ГУР.
В українській розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.
42% українців підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі.
52% українців вважають, що російську мову взагалі не варто вивчати в школах. Про це свідчать результати проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) опитування щодо ставлення громадян до викладання російської мови в українськомовних школах.
"Одне з актуальних питань, яке обговорюється в Україні, - в якій ролі має існувати російська мова. Зокрема, чи потрібно вивчати російську мову у школах з українською мовою викладання і якщо "так", то в якому обсязі. Прикметно звернути увагу, що 25-30 років тому в опитуваннях з цього питання навіть не додавалася опція "не вивчати взагалі", що свідчить про глибину змін суспільних поглядів, які пройшла Україна за життя одного покоління", - вказали у КМІС.
Зазначається, що ще у 2019 році лише 8% українців вважали, що взагалі не варто вивчати російську мову в школах, водночас зараз таких людей - 52%.
Російські терористи в ніч на 9 березня випустили по Україні шість гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал». Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall.«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW.
«Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом - багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийняте в найближчі два місяці», – зазначив Папперґер.
Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.
На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. Він вважає, що захистити завод від російських атак за допомогою українських систем протиповітряної оборони «не важко».
Російські терористи в ніч на 9 березня випустили по Україні шість гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал». Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall.«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW.
«Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом - багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийняте в найближчі два місяці», – зазначив Папперґер.
Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.
На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. Він вважає, що захистити завод від російських атак за допомогою українських систем протиповітряної оборони «не важко».
vitaliian написав:Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW. «Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік. На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. https://glavcom.ua/news/nimetskij-konts ... 12269.html
щоб "інвестиція" окупилася потрібно як мінімум 2 роки війни (с) Чаплига
Рука-обличчя. Тобто експерт не розглядає варіант виготовлення продукції на продаж? (Якщо, напр., війна закінчиться раніше).
vitaliian написав:Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW. «Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік. На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. https://glavcom.ua/news/nimetskij-konts ... 12269.html
щоб "інвестиція" окупилася потрібно як мінімум 2 роки війни (с) Чаплига
Рука-обличчя. Тобто експерт не розглядає варіант виготовлення продукції на продаж? (Якщо, напр., війна закінчиться раніше).