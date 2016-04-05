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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3717371837193720>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:52

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:56

  beee написав:
vitaliian написав:
  beee написав:У кацапов задача обновить всю инфраструктуру, что-ли?
а больше стрелять некуда.
Штаб рфии: Украине истребители застопорили. Давайте поможем сдвинуть с мёртвой точки. Что делать будем? Ну зима кончилась, давайте куда-то пульнём, тец обновим заодно. Награды хотят
канал вражеский, не то чтобы верю (как им можно верить?), но пишут такое.
Ночной обстрел Киева и ряда украинских городов был проверкой ПВО противника, рассказали нам в Генштабе.

Один из генералов отметил, что за последний месяц Украина получила новые образцы техники и российская армия должна была прощупать слабые места для дальнейших атак. Основной удар пришелся по энергетическим объектам, в том числе на западе страны.

Впрочем, генерал не смог внятно ответить, зачем "для проверки" было запускать сразу несколько дорогостоящих ракет типа "Кинжал".

Известно, что в Киеве одна из ракет попала в ТЭЦ, оставив примерно половину жителей украинской столицы без тепла. Однако опыт осени-зимы показал, что с аварией можно быстро справиться.

Источник в Генштабе подчеркнул, что Валерий Герасимов доволен результатами ночного удара. Да, друзья, такая вот военная логика. Увы, очередной месячный бюджет какой-то крупной области улетел в направлении Украины и не принес очевидных результатов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:21

Російські окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Організацію висвітлення подій доручено пропагандисту Володимиру Соловйову.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ.

"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ", - повідомляє ГУР.

В українській розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.


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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:26

42% українців підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі.

52% українців вважають, що російську мову взагалі не варто вивчати в школах. Про це свідчать результати проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) опитування щодо ставлення громадян до викладання російської мови в українськомовних школах.

"Одне з актуальних питань, яке обговорюється в Україні, - в якій ролі має існувати російська мова. Зокрема, чи потрібно вивчати російську мову у школах з українською мовою викладання і якщо "так", то в якому обсязі. Прикметно звернути увагу, що 25-30 років тому в опитуваннях з цього питання навіть не додавалася опція "не вивчати взагалі", що свідчить про глибину змін суспільних поглядів, які пройшла Україна за життя одного покоління", - вказали у КМІС.

Зазначається, що ще у 2019 році лише 8% українців вважали, що взагалі не варто вивчати російську мову в школах, водночас зараз таких людей - 52%.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:53

Російські терористи в ніч на 9 березня випустили по Україні шість гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал». Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall.«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW.

«Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом - багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийняте в найближчі два місяці», – зазначив Папперґер.

Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.

На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. Він вважає, що захистити завод від російських атак за допомогою українських систем протиповітряної оборони «не важко».

https://glavcom.ua/news/nimetskij-konts ... 12269.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:53

  vitaliian написав:
Російські терористи в ніч на 9 березня випустили по Україні шість гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал». Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall.«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW.

«Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом - багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийняте в найближчі два місяці», – зазначив Папперґер.

Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.

На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. Він вважає, що захистити завод від російських атак за допомогою українських систем протиповітряної оборони «не важко».

https://glavcom.ua/news/nimetskij-konts ... 12269.html

щоб "інвестиція" окупилася потрібно як мінімум 2 роки війни (с) Чаплига
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Німецьку мову в школах переважно вчили ще років 40 після 2СВ


«Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек» - А. П. Чехов
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:03

  flyman написав:
  vitaliian написав:Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW.
«Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік.
На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку.
https://glavcom.ua/news/nimetskij-konts ... 12269.html

щоб "інвестиція" окупилася потрібно як мінімум 2 роки війни (с) Чаплига

Рука-обличчя. Тобто експерт не розглядає варіант виготовлення продукції на продаж? (Якщо, напр., війна закінчиться раніше).
fler
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:07

  fler написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW.
«Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік.
На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку.
https://glavcom.ua/news/nimetskij-konts ... 12269.html

щоб "інвестиція" окупилася потрібно як мінімум 2 роки війни (с) Чаплига

Рука-обличчя. Тобто експерт не розглядає варіант виготовлення продукції на продаж? (Якщо, напр., війна закінчиться раніше).

з-д Малишева багато напродавав?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, де там ЛАД ?

Знаю, що у Харькові все погано з єлектрикою

Бо багато обстрілів

Але мені цікаво, це все роблять "хорошие русские" або якісь погані русскіє ?
Або це "націоналісти" винні ?

ЛАД, коли до тебе дійде, що гатять ті самі "хорошие русские", а не "націоналісти"
pesikot
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