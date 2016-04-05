Ukrainian взрыв это не значит что уничтожено...есть видео как танк взрывается просто пздц-а потом из него спокойно вылазит экипаж и пешочком пиз...ет домой. Так и тут - не факт что уничтожено. Ну за кацапами нам всёравно не успеть они уже по ихним новостям уничтожили в три раза больше хамерсов чем нам дали а куклюшкин их ещё год назад вещал что все самолёты уничтожены
konstantin kirovograd написав:Ну за кацапами нам всёравно не успеть они уже по ихним новостям уничтожили в три раза больше хамерсов чем нам дали
НАДУВНІ ТАНКИ, HIMARS ТА ЛІТАКИ: ЯК У ЧЕХІЇ ВИГОТОВЛЯЮТЬ МУЛЯЖІ ЗБРОЇ, ЯКА ВВОДИТЬ В ОМАНУ ВОРОГА https://www.5.ua/svit/naduvni-tanky-him ... 00743.html Тим часом російське міністерство нападу звітує про більш як пів сотні "знищених" "Хаймарсів" – це значно більше, ніж узагалі є на озброєнні ЗСУ. І доки наші військові гатять по рашистах з установок, яких "уже немає", цілком імовірно, що самі окупанти продовжують воювати з надувними танками.
prodigy написав:ваших коштів у бюджету як кіт нака*ав сьогодні майже 95% соц.виплат -це Донати від країн ЕС і США як буде після війни зараз вам ніхто не відповість (може будуть ще років 5 допомагати, але коли піймають когось на мільярдних махінаціях, то це буде нагодою put on hold що робити людям у віці 61-66 які не мають офіційного стажу, бо не було виплат у ПФ? йти і працювати на "комуналку чи продукти" (двірником, чи сторожем), як що є інши таланти, то працювати за фахом (якщо не має ні здоров'я ні сил, то так воно і буде, на паперті вже зовсім погано-люди донатять на ЗСУ, а тим хто з протягнутою рукою-кидають лише металеві гроші
Є ще фактор перемоги республіканського кандидата у США, там обидва лідери проти допомоги Україні. Краник може перекритися одразу.