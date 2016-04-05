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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3717371837193720
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:такого провалу ППО ще не було

Це точно пацак
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:34

flyman соскина и чаплыгу может слущать только человек с совковой аденомой в ватной башке
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:58

Ukrainian
взрыв это не значит что уничтожено...есть видео как танк взрывается просто пздц-а потом из него спокойно вылазит экипаж и пешочком пиз...ет домой.
Так и тут - не факт что уничтожено.
Ну за кацапами нам всёравно не успеть они уже по ихним новостям уничтожили в три раза больше хамерсов чем нам дали :D а куклюшкин их ещё год назад вещал что все самолёты уничтожены :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:взрыв это не значит что уничтожено.

Ти теж пацак ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Ну за кацапами нам всёравно не успеть они уже по ихним новостям уничтожили в три раза больше хамерсов чем нам дали


НАДУВНІ ТАНКИ, HIMARS ТА ЛІТАКИ: ЯК У ЧЕХІЇ ВИГОТОВЛЯЮТЬ МУЛЯЖІ ЗБРОЇ, ЯКА ВВОДИТЬ В ОМАНУ ВОРОГА https://www.5.ua/svit/naduvni-tanky-him ... 00743.html
Тим часом російське міністерство нападу звітує про більш як пів сотні "знищених" "Хаймарсів" – це значно більше, ніж узагалі є на озброєнні ЗСУ. І доки наші військові гатять по рашистах з установок, яких "уже немає", цілком імовірно, що самі окупанти продовжують воювати з надувними танками.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:31

  prodigy написав:ваших коштів у бюджету як кіт нака*ав
сьогодні майже 95% соц.виплат -це Донати від країн ЕС і США
як буде після війни зараз вам ніхто не відповість (може будуть ще років 5 допомагати, але коли піймають когось на мільярдних махінаціях, то це буде нагодою put on hold
що робити людям у віці 61-66 які не мають офіційного стажу, бо не було виплат у ПФ?
йти і працювати на "комуналку чи продукти" (двірником, чи сторожем), як що є інши таланти, то працювати за фахом (якщо не має ні здоров'я ні сил, то так воно і буде, на паперті вже зовсім погано-люди донатять на ЗСУ, а тим хто з протягнутою рукою-кидають лише металеві гроші

Є ще фактор перемоги республіканського кандидата у США, там обидва лідери проти допомоги Україні. Краник може перекритися одразу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:03

  Zebra написав:Є ще фактор перемоги республіканського кандидата у США, там обидва лідери проти допомоги Україні. Краник може перекритися одразу.

Ви в шахи вмієте? :wink: Ось тут є відповідь, чому краник не перекриється аж до нашої перемоги: https://24tv.ua/zustrich-putina-si-tszi ... v_n2270934
Якщо коротко - тому що є Китай.
Востаннє редагувалось fler в Чет 09 бер, 2023 22:05, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:05

  fler написав:
  Zebra написав:Є ще фактор перемоги республіканського кандидата у США, там обидва лідери проти допомоги Україні. Краник може перекритися одразу.

Ви в шахмати вмієте? :wink: Ось тут є відповідь, чому краник не перекриється аж до нашої перемоги: https://24tv.ua/zustrich-putina-si-tszi ... v_n2270934
Якщо коротко - тому що є Китай.

Л - Логіка: навіщо витрачати ресурси тепер, якщо є Китай?
flyman
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  #<1 ... 3717371837193720
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