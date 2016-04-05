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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 бер, 2023 22:45
vitaliian уже подсказали :
"Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнётся в самое ближайшее время.
Президент Израиля сегодня вечером выступит с обращением к нации."
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Goodman
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Додано: Чет 09 бер, 2023 22:50
Goodman написав:vitaliian
уже подсказали :
"Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнётся в самое ближайшее время.
Президент Израиля сегодня вечером выступит с обращением к нации."
Це якраз те про що казав Чаплига (многоходовочка):
бомбардування Енгельса (ці руки дяді Сема ніпричом) -> Вихід РФ із СНВ -> Поставки відповідних матеріалів Ірану -> Розширення клубу ядерних держав -> нова загроза США -> усунення нової загрози руками Ізраїля -> США ніпричом
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flyman
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:33
flyman написав: Goodman написав:vitaliian
уже подсказали :
"Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнётся в самое ближайшее время.
Президент Израиля сегодня вечером выступит с обращением к нации."
Це якраз те про що казав Чаплига (многоходовочка):
бомбардування Енгельса (ці руки дяді Сема ніпричом) -> Вихід РФ із СНВ -> Поставки відповідних матеріалів Ірану -> Розширення клубу ядерних держав -> нова загроза США -> усунення нової загрози руками Ізраїля -> США ніпричом
Ніякої многоходовочки не буде. Президент Ізраїлю вже виступив і зовсім по іншому питанню, яке зараз турбує ізраїльтян навіть більше ніж ядерна зброя Ірану, враховуючи массові протести в країні останнім часом проти судової антидемократичної реформи. Та й взагалі якщо і планувався би РЕАЛЬНО повномасштабний напад Ізраїля на Іран, то він ТОЧНО не був би анонсований. Тим більше "гадалками" ізраїльської розвідки на youtube.
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Bukka
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